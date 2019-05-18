Армия и оружие
США начнут платить партнерам за отказ от российского оружияИзвестия 06:20
Власти США намерены расширить список стран, которым будет выплачиваться компенсация на покупку американской военной техники в случае отказа от российского и китайского оружия.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 18:18, Ашберн
Происшествия
Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке
Обновлено в 10:54
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Порошенко дал последние наставления Зеленскому
Выступая в Киеве на праздновании Дня Европы, уходящий президент Украины Пётр Порошенко призвал команду нового президента следовать тем же курсом, которым страна шла последние пять лет с момента «революции достоинства».
Обновлено в 07:24
Политика
Президент Австрии призвал расследовать скандал с вице-канцлером
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен призвал тщательно расследовать заявления, которые были сделаны функционерами Австрийской партии свободы (АПС) на скандальном видео, опубликованном германскими СМИ.
Обновлено в 17:41
Музыка
Google предсказал победителей Евровидения-2019 на основе запросов
Примечательно, что в 2017 году компания правильно предсказала победителя конкурса, а в 2018-м победителем стал участник, занявший в Google-рейтинге второе место.
Обновлено вчера в 15:19
Футбол
Гол и передача Головина помогли «Монако» обыграть «Амьен»
В матче 37-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» обыграли прямого конкурента в борьбе за выживание — «Амьен».
Обновлено в 16:52
Общество
Власти Екатеринбурга предложат новые места для строительства храма
Власти Свердловской области предложат новые места для возведения храма святой Екатерины, из-за начала строительства которого в Екатеринбурге уже неделю длится противостояние.
Обновлено в 06:00
Происшествия
Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию
С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.
Обновлено в 07:44
Музыка
Уступивший дочке Алсу финалист высмеял итоги «Голоса» в рекламе
Как передает «Газета.ру», мать Ержана Максима Гульмира Алибек заявила, что их использовали.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес
Дочь Муслима Магомаева: «Папе мешала семья»
Семья Муслима Магомаева не любит общаться с журналистами, а его дочь Марина до последнего хранила молчание, но не смогла сдержаться, когда на телевидении с завидной регулярностью стали появляться «внебрачные» дети отца.
Обновлено в 11:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили атаку на Дамаск
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили удары, нанесенные со стороны оккупированных Голанских высот, пишет «РИА Новости» со ссылкой на военный источник.
Обновлено вчера в 18:38
Единоборства
Боксёр Устинов проиграл нокаутом британцу Джойсу
Российский боксёр-тяжеловес Александр Устинов проиграл нокаутом небитому британскому проспекту Джозефу Джойсу.
Обновлено в 18:07
Наука
Килограмм пересчитают: 20 мая эталон измерения веса изменится
Обновлено в 14:13
Спорт
Глейхенгауз назвал Загитову своей музой
Обновлено в 11:06
Музыка
Лазарев вышел из лидеров Евровидения у букмекеров
Российский певец Сергей Лазарев уступил место в тройке лидеров международного музыкального конкурса Евровидение, спустившись на седьмую строчку.
Обновлено в 05:49
Транспорт
British Airways прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев
Британская авиакомпания British Airways с 3 октября прекратит полёты из Лондона в Санкт-Петербург и Киев.
Обновлено в 07:54
Музыка
Певец из Голландии скрыл свою ориентацию, чтобы выиграть «Евровидение»
Участник «Евровидения» от Голландии — певец Дункан Лоуренс в канун финала конкурса признался, что он — бисексуал.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Отдых в радость: совет врача о том, как выжить на жаре
Обновлено в 12:09
Общество
Die Welt (Германия): «Когда приходили русские, это было ужасно» (Die Welt)
Многие уже больше не могут рассказывать о том, как было в то время, когда Германия лежала в руинах.
Обновлено в 17:44
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Обновлено вчера в 09:29
Музыка
Мадонна представит новый трек в финале «Евровидения»
Мадонна представит свою новую композицию в финале конкурса песни "Евровидение-2019" в израильском Тель-Авиве.
Обновлено вчера в 03:04
Происшествия
В полицию сообщили о бомбе в Джума-мечети Махачкалы
В полицию поступил анонимный телефонный звонок об установленном в центральной Джума-мечети Махачкалы взрывном устройстве.
Обновлено в 12:30
Политика
В США истребители Су-57 оценили в 34 млн долларов
В США оценили реальную стоимость модернизированных истребителей Су-57 российской сборки.
Обновлено в 10:06
Космос
Ученые обнаружили в атмосфере далекой экзопланеты редкоземельные металлы
Ученые из университетов Берна и Женевы обнаружили далекую экзопланету под названием KELT-9b.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие
Эстония заподозрила Россию в подготовке к вооруженному конфликту
Министр обороны Эстонии Юри Луйк, выступая в Таллине на конференции памяти бывшего президента Леннарта Мери, предупредил, что Россия, возможно, готовится к вооруженному конфликту на западном направлении.
Обновлено в 16:45
Экономика
Дания срывает сроки строительства «Северного потока-2»
Завершение строительства «Северного потока — 2», скорее всего, перенесут вместо конца 2019 года на вторую половину 2020 года.
Обновлено вчера в 07:31
Игры
THQ Nordic привезёт на Е3 2019 две новые игры по «любимым франшизам»
Если верить планам Е3 2019, THQ Nordic привезёт на выставку две неанонсированные игры, причём обе создаются в рамках «любимых франшиз».
Обновлено вчера в 21:04