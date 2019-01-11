Армия и оружие
США начали вывозить из Сирии военную технику. Это делается в соответствии с планами Штатов по выводу войск. Первая партия наземной военной техники уже покинула Сирию, передает ТАСС.
Вести.Ruвчера в 23:38
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