с чего всё началось

Пять лет назад ИГ была очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, но теперь США победили террористов.

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. При этом победа над "Исламским государством"* не означает, что коалиция перестанет существовать.

Армия и оружие Армия и оружие Семь стран заявили о желании участвовать в выставке «Армия -2019»

Армия и оружие Армия и оружие США одобрили продажу Турции систем ПВО Patriot

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании

Армия и оружие Армия и оружие В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей» Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.

Армия и оружие Армия и оружие В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.

Армия и оружие Армия и оружие Украина объяснила высокие небоевые потери Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.

Армия и оружие Армия и оружие Украинские минометчики обстреляли окраину Донецка ВСУ выпустили по городу двенадцать 120-миллиметровых мин. ВСУ обстреляли окраину Донецка из минометов, сообщает ТАСС.

Армия и оружие Армия и оружие Турчинов: Если понадобится, мы уничтожим Крымский мост

Армия и оружие Армия и оружие Японские истребители сопроводили российский Су-24

Армия и оружие Армия и оружие Ливийские военные обвинили Турцию в незаконных поставках оружия Командование Ливийской национальной армии обвинило Турцию в незаконных поставках оружия и взрывчатки, которые могли быть предназначены для совершения террористических атак на территории страны.

Армия и оружие Армия и оружие Поисково-эвакуационные машины выдвинулись в район посадки «Союза» Четыре поисково-эвакуационные машины-амфибии "Синяя птица" с наземными группами выехали в район предполагаемого приземления спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-09" в Казахстане, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

Армия и оружие Армия и оружие «Искандер» назвали кошмаром для любой системы ПРО Непревзойденной никем в мире ракетной системой и кошмаром для любых средств ПРО назвали российский комплекс "Искандер" во Вьетнаме.