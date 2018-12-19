Армия и оружие

США начали выводить войска из Сирии
РИА Новости
10:49

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. При этом победа над "Исламским государством"* не означает, что коалиция перестанет существовать.
РИА Новости10:49
Сара Сандерс
Пять лет назад ИГ была очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, но теперь США победили террористов.
— Сара Сандерс, американский политикРБК 14:06
с чего всё началось
За час до ее заявления в своем Twitter президент написал
, что единственной задачей американских войск в Сирии была победа над «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России организация) и она достигнута.
РБК14:06

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