Армия и оружие
США начали выводить войска из Сирии
США начали выводить войска из СирииРИА Новости10:49
США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. При этом победа над "Исламским государством"* не означает, что коалиция перестанет существовать.
РИА Новости10:49
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Пять лет назад ИГ была очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, но теперь США победили террористов.
— Сара Сандерс, американский политикРБК 14:06
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