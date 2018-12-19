Пять лет назад ИГ была очень могущественной и опасной силой на Ближнем Востоке, но теперь США победили террористов.

США начали вывод войск из Сирии, заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. При этом победа над "Исламским государством"* не означает, что коалиция перестанет существовать.

Армия и оружие Армия и оружие Трамп заявил о победе США над ИГ в Сирии Соединенные Штаты одержали победу над боевиками запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», заявил американский лидер Дональд Трамп.

Армия и оружие Армия и оружие Руководящий состав Сухопутных войск России проводит оперативный сбор В Москве начался оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск Российской Федерации.

Армия и оружие Армия и оружие В Одессу прибыл разведывательный корабль ВМС Великобритании Разведывательный корабль королевских военно-морских сил (ВМС) Великобритании HMS Echo зашел 19 декабря в порт Одессы.

Армия и оружие Армия и оружие США одобрили продажу Турции систем ПРО Patriot на $3,5 млрд Госдепартамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже систем противоракетной обороны Patriot на сумму $3,5 млрд.

Армия и оружие Армия и оружие В США просчитали последствия одного залпа подлодки «Борей» Американский портал We Are The Mighty предположил, какими могут быть последствия удара по США российского подводного крейсера типа "Борей" ракетами с ядерными боеголовками.

Армия и оружие Армия и оружие Захарова разъяснила функции российских военных в Азовском море Москва «не наращивает военного присутствия в Азовском море», и российские военно-морские базы там отсутствуют, отметила дипломат, добавив, что страна занимается только охраной Крымского моста.

Армия и оружие Армия и оружие В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет.

Армия и оружие Армия и оружие Заигрывание США с курдами провоцирует новый кризис в Сирии — Захарова Ситуация в районе сирийско-турецкой границы может спровоцировать новый кризис из-за того, что Соединенные Штаты заигрывают с курдами, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу заявил о росте популярности МВТФ «Армия-2018»

Армия и оружие Армия и оружие МИД: Москва ответит на появление военной базы США на Украине Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что Москва адекватно отреагирует на появление военной базы США на территории Украины, сообщает РИА Новости.

Армия и оружие Армия и оружие Украина объяснила высокие небоевые потери Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос объяснил проблемами общества высокие небоевые потери, которые несет Украина в ходе вооруженного конфликта на Донбассе.

Армия и оружие Армия и оружие Командование ВСУ отправит резервистов домой на Рождество Оперативный резерв вооруженных сил Украины отправят домой на рождественские праздники.

Армия и оружие Армия и оружие Японские истребители сопроводили российский Су-24

Армия и оружие Армия и оружие Ливийские военные обвинили Турцию в незаконных поставках оружия Командование Ливийской национальной армии обвинило Турцию в незаконных поставках оружия и взрывчатки, которые могли быть предназначены для совершения террористических атак на территории страны.