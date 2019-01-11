Армия и оружие

США начали вывод военной техники из Сирии
Взгляд.ру
вчера в 23:34

Американский телеканал CNN утверждает, что в соответствии с планами по выводу войск США из Сирии Вашингтон приступил к переброске военной техники с территории республики.
Взгляд.рувчера в 23:34

Подробнее о событии

СМИ узнали о начале вывода американской наземной военной техники из Сирии

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СNN сообщил о начале вывода военной техники США из Сирии

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США начали вывозить из Сирии военную технику

Вести.Ruвчера в 23:38

CNN: США начали транспортировку военной техники из Сирии

RT на русскомвчера в 23:12

CNN: США начали вывозить военную технику из Сирии

Газета.Ruвчера в 23:51

Бегство или манёвр? Каких выгод ищут США, уходя из Сирии

REGNUMвчера в 19:43
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Автоматически обработаны 7173 источника, обновлено в 07:14, Ашберн
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