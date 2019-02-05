Армия и оружие
США начали усиливать военное присутствие в СирииLenta.ru 14:24
США перебросили на подконтрольные курдским формированиям территории на северо-востоке Сирии около 150 грузовиков с бронетехникой и генераторами. Об этом сообщает агентство Anadolu.
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Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 16:35, Ашберн
Интернет
Facebook разрешил удалять сообщения в мессенджере
В мессенджере Facebook появилась возможность удалять сообщения. На это соцсеть дает всего 10 минут после отправки.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В Азербайджане произошло сильное землетрясение
На севере Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Обновлено в 15:23
Происшествия
Пожар в ангаре на севере Москвы потушен
Пожарные потушили возгорание в ангаре на севере Москвы. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:15
Происшествия
Вопрос о наркотиках в крови Децла остается открытым
Ранее в СМИ появилась информация, будто в крови артиста никаких психотропных веществ не обнаружено.
Обновлено в 13:30
Космос
Ракета Ariane 5 стартовала с космодрома Куру
Обновлено в 16:17
Интернет
Mail.ru Group выпустила защищенный браузер Atom
Компания Mail.ru Group выпустила новый браузер Atom. Его отличает повышенный уровень безопасности, сообщили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Лидера «Коррозии металла» задержали за выступление в форме вермахта
Отмечается, что лидер группы выходил на сцену в костюме, похожем на форму солдат вермахта.
Обновлено в 08:46
Авто
Кроссовер Range Rover Velar впервые обзавёлся двигателем V8
Range Rover Velar в комплектации SVAutobiography получил новый двигатель — 5-литровый V8 с компрессором на 550 л.с. Внешне автомобиль можно опознать по четырём выхлопным трубам, чёрной крыше, агрессивному переднему бамперу и 21- или 22-дюймовым колёсным дискам.
Обновлено в 14:25
Происшествия
Неизвестные осквернили могилу Карла Маркса в Лондоне
Обновлено в 10:34
Авто
Mazda анонсировала новый кроссовер
Компания Mazda анонсировала премьеру нового кроссовера на автосалоне в Женеве.
Обновлено в 10:30
Наука
В Аргентине нашли останки динозавра с острыми шипами
В аргентинской Патагонии найдены останки нового вида динозавра, 4 декабря сообщается на сайте Phys.org.
Обновлено в 13:54
Политика
Суд обязал Навального удалить информацию о продуктах для Росгвардии
Арбитражный суд Москвы обязал блогера Алексея Навального опровергнуть распространённую информацию о поставках некачественных продуктов по завышенным ценам для Росгвардии и удалить соответствующие данные по делу крымского мясокомбината «Дружба народов» с сайта.
Обновлено в 15:11
Авто
Toyota выпустит Land Cruiser 300
Премьера Toyota Land Cruiser 300 - нового поколения знаменитого внедорожника - состоится осенью 2020-го, спустя 12 лет после появления "двухсотого".
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Москве задержали главу отдела центральной таможни
Начальник отдела по борьбе с экономическими правонарушениями центральной оперативной таможни в Москве задержан, возбуждено уголовное дело о получении взятки, сообщил журналистам старший помощник руководителя московского межрегионального управления СК на транспорте.
Обновлено в 15:47
Происшествия
Две девочки погибли при пожаре в Красногорске
Жертвами пожара в жилом доме в Красногорске стали два ребенка — девочек семи и девяти лет от роду доставили в больницу в тяжелом состоянии, но врачи не смогли их спасти, сообщили в подмосковном управлении СКР.
Обновлено в 13:46
Происшествия
В Петербурге нашли источник неприятного запаха
Напомним, несколько часов назад жители сразу нескольких районов Петербурга стали жаловаться в экстренные службы и районные администрации на неприятный запах на улицах.
Обновлено в 12:14
Наука
Северный магнитный полюс Земли смещается к России
Обновлено в 09:48
Гаджеты
Apple вернула в продажу восстановленные iPhone X по цене от $769
С сегодняшнего дня Apple начала продавать отремонтированные на заводе модели iPhone X по сниженной цене.
Обновлено в 08:22
Происшествия
СК опроверг информацию о знакомстве Бастрыкина с Арашуковыми
"Председатель СК России Александр Бастрыкин никогда не был лично знаком с членами этой семьи, а единственная его встреча с сенатором Арашуковым состоялась в Совете Федерации в момент его задержания", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Обновлено в 09:47
Транспорт
В московском метро введут систему оплаты по зонам
Московский метрополитен заказал разработку новой билетной системы, при которой цена поездки будет зависеть от зоны, в которую едет пассажир.
Обновлено в 05:17
Культура
Церемония «Оскар» впервые за 30 лет пройдёт без ведущего
Отмечается, что решение отказаться от ведущего поддержали также в Американской киноакадемии.
Обновлено в 15:33
Гаджеты
В бета-версии iOS 12.2 появились новые Animoji
Обновлено в 02:05
Происшествия
В Швеции нашли украденные королевские регалии
В конце июля 2018 года в середине дня из собора города Стренгнес, где похоронен Карл IX, были похищены части похоронных регалий — корона короля, держава, а также корона его жены Кристины, скончавшейся в 1625 году.
Обновлено в 04:57
Космос
Новая 3D-карта Млечного Пути показала форму нашей галактики
В процессе исследования учёные выяснили, что во внешних областях Млечного Пути сила притяжения слабеет и атомы водорода, составляющие большую часть газового диска нашей галактики, придают ему S-образную форму.
Обновлено вчера в 13:01
Футбол
Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включён в заявку команды на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом».
Обновлено в 15:39