Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупцииКоммерсантъ вчера в 23:25

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заподозрила в коррупции нефтетрейдера Glencore. В отношении компании и ее «дочек» начато расследование. Glencore уже получила от CFTC соответствующее уведомление, сообщается в пресс-релизе компании.
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Крупнейшего нефтяного трейдера Glencore заподозрили в коррупции

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В США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

Евразия Daily02:29

Регулятор США начал расследование против Glencore из-за подозрения в коррупции

ПРАЙМвчера в 16:02

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

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В США нефтетрейдера Glencore заподозрили в коррупции

Говорит Москва00:13

Glencore попала под расследование американского регулятора товарных рынков

Интерфакс02:04
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