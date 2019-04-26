Экономика

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупцииКоммерсантъ вчера в 23:25

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заподозрила в коррупции нефтетрейдера Glencore. В отношении компании и ее «дочек» начато расследование. Glencore уже получила от CFTC соответствующее уведомление, сообщается в пресс-релизе компании.
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В США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

Евразия Daily02:29

Glencore попала под расследование американского регулятора товарных рынков

Интерфакс02:04

США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупции

Коммерсантъвчера в 23:25

В США нефтетрейдера Glencore заподозрили в коррупции

Говорит Москва00:13

Регулятор США начал расследование против Glencore из-за подозрения в коррупции

ПРАЙМвчера в 16:02
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Автоматически обработано 7319 источников, обновлено в 02:48, Ашберн
Энергетика

Белоруссия остановила транзит российской нефти в Польшу

На прошлой неделе в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals.
Обновлено вчера в 00:50
Политика

Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына

Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие

Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом

В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия

Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы

Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Политика

Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Авто

Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85%

Продажи автомобилей Rolls-Royce в России в январе-марте 2019 года выросли на 85%. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:28
Политика

Губернатор Приморья угостил Ким Чен Ына мясом медведя и кабана

Лидер КНДР провёл на встрече с Кожемяко в ресторане около 1,5 часа, после чего отправился обратно в центр города.
Обновлено в 01:08
Происшествия

За сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки

В четверг, 25 апреля, в Петербурге угнали сразу три дорогих иномарки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:27
Общество

Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации

Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино

Минкульт отменил премьеру фильма про священника из-за Пасхи

Днём 25 апреля прокатчику фильма компании A-ONE сообщили, что прокатное удостоверение на фильм с датой старта 25 апреля Министерством культуры не подписано, и порекомендовали перенести релиз на 29 апреля, — передаёт «Интерфакс» слова представителя организации.
Обновлено вчера в 12:04
Политика

Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому

Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:39
Спорт

В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов

Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик

В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика

Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза

Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия

Школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами у магазина в Братске

Школьник из Братска спрыгнул с забора на деревянные поддоны возле продовольственного магазина и не смог выбраться 24 апреля.
Обновлено в 02:25
Экономика

Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании

Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Общество

Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан

Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:18
Экономика

Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии

Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика

Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию

На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".
Обновлено в 02:35
Экономика

«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу

Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Гаджеты

Квартальная прибыль Intel снизилась на 11% — до $4 млрд

Чистая прибыль компании Intel в I квартале 2019 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $4 млрд против $4,5 годом ранее, отмечается в отчётности компании по US GAAP.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес

Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину

В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
Обновлено вчера в 07:59
Политика

Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа

Обновлено в 01:43
Кино

Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ

Обновлено вчера в 11:48
Политика

В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства

Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика

Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия

Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Наука

Биофизики расшифровали подлинную структуру родопсина KR2

Обновлено вчера в 06:58
Политика

Штаб рассказал о табу для Зеленского

Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено вчера в 03:26
Наука

Создан первый самоуправляемый робот-хирург

На сегодня проведен первый успешный эксперимент. Запрограммированный робот смог самостоятельно достигнуть сердечного клапана.
Обновлено вчера в 21:50
Общество

Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах

Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.
Обновлено вчера в 14:07
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Комиссия по торговле товарными фьючерсами
Центральный орган государственного управления Соединённых Штатов Америки, осуществляющий контроль исполнения закона о товарных биржах. Заявленная миссия Комиссии - защищать участников рынка и их клиентов от мошенничества и злоупотреблений при торговле товарными и финансовыми фьючерсами и опционами, а также поощрять конкурентный и финансово значимый рынок фьючерсов и опционов.
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