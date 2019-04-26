Экономика
США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупцииКоммерсантъ вчера в 23:25
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заподозрила в коррупции нефтетрейдера Glencore. В отношении компании и ее «дочек» начато расследование. Glencore уже получила от CFTC соответствующее уведомление, сообщается в пресс-релизе компании.
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Энергетика
Белоруссия остановила транзит российской нефти в Польшу
На прошлой неделе в Белоруссии заявили о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals.
Обновлено вчера в 00:50
Политика
Ургант предложил назначить мэром Копейска Ким Чен Ына
Подать заявку на участие в выборах мэра города Копейска в Челябинской области мог бы лидер КНДР Ким Чен Ын, предположил во время своего шоу на «Первом канале» ведущий Иван Ургант.
Обновлено в 02:08
Армия и оружие
Средства радиоэлектронной борьбы развернули под Калининградом
В Калининградской области разворачивается комплекс средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Мурманск-БН», рассказали «Известиям» в Главном штабе ВМФ.
Обновлено вчера в 19:14
Происшествия
Четыре автомобиля столкнулись на востоке Москвы
Четыре легковых автомобиля столкнулись на Пермской улице на востоке Москвы, передает РИА "Новости" со ссылкой на столичное управление ГИБДД.
Обновлено в 01:43
Политика
Небензя рассказал о целях указа о гражданстве для ЛНР и ДНР
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступил на заседании Совета Безопасности ООН и объяснил цели указа о предоставлении упрощенного гражданства для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено вчера в 23:59
Авто
Продажи Rolls-Royce в России выросли на 85%
Продажи автомобилей Rolls-Royce в России в январе-марте 2019 года выросли на 85%. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».
Обновлено в 02:28
Политика
Губернатор Приморья угостил Ким Чен Ына мясом медведя и кабана
Лидер КНДР провёл на встрече с Кожемяко в ресторане около 1,5 часа, после чего отправился обратно в центр города.
Обновлено в 01:08
Происшествия
За сутки в Петербурге угнали три дорогих иномарки
В четверг, 25 апреля, в Петербурге угнали сразу три дорогих иномарки. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:27
Общество
Дмитрий Быков назвал отравление причиной своей госпитализации
Позднее Быкова ввели в искусственную кому. 18 апреля писателя на самолете перевезли в Москву, где он пришел в сознание 21 апреля.
Обновлено вчера в 18:54
Кино
Минкульт отменил премьеру фильма про священника из-за Пасхи
Днём 25 апреля прокатчику фильма компании A-ONE сообщили, что прокатное удостоверение на фильм с датой старта 25 апреля Министерством культуры не подписано, и порекомендовали перенести релиз на 29 апреля, — передаёт «Интерфакс» слова представителя организации.
Обновлено вчера в 12:04
Политика
Макаревич объяснил причины ненависти к Зеленскому
Российский музыкант, лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич высказался в адрес победителя президентских выборов на Украине — кандидата от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 07:39
Спорт
В России фигурист выполнил рекордный прыжок в пять оборотов
Российский 12-летний фигурист Максим Белявский на тренировке совершил пятерной тулуп, который никто не делал за всю историю фигурного катания.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
В Вологде умер избитый в семье опекунов семилетний мальчик
В Вологде в реанимационном отделении детской больницы умер семилетний мальчик, избитый в семье опекунов.
Обновлено в 02:42
Политика
Губернатор Хакасии увеличил зарплату себе и министрам в четыре раза
Кандидата от КПРФ Валентина Коновалова избрали на пост главы региона во втором туре.
Обновлено вчера в 20:48
Происшествия
Школьника насмерть зажало продуктовыми поддонами у магазина в Братске
Школьник из Братска спрыгнул с забора на деревянные поддоны возле продовольственного магазина и не смог выбраться 24 апреля.
Обновлено в 02:25
Экономика
Гендиректор «Сибантрацита» получил опцион на долю в компании
Максим Барский, который в октябре 2018 года возглавил крупнейшего в России производителя металлургических углей «Сибантрацит», получил от ее основного собственника Дмитрия Босова опцион на долю в компании.
Обновлено в 00:59
Общество
Россиянам могут запретить ввозить хамон и пармезан
Россиянам могут запретить ввозить в страну хамон и пармезан, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 02:18
Экономика
Кудрин предложил создать в России 4 новых метрополии
Глава российской Счетной палаты полагает, что было бы целесообразно создать в нашей стране к двум уже имеющимся метрополиям (Москва и Петербург) еще 4 новых.
Обновлено вчера в 08:18
Политика
Будет весело: избранный президент Украины отправился на отдых в Турцию
На два дня отдыхать в Турцию отправился избранный президентом Украины Владимир Зеленский. Он отвозит детей на ежегодный фестиваль "Весело".
Обновлено в 02:35
Экономика
«Мостотрест» Ротенберга может построить мост через Волгу
Учредителем «Обхода Тольятти» является компания «Инфракап», которой пополам владеют бывший гендиректор Федерального центра проектного финансирования ВЭБ.РФ Александр Баженов и Мария Панина.
Обновлено вчера в 16:47
Гаджеты
Квартальная прибыль Intel снизилась на 11% — до $4 млрд
Чистая прибыль компании Intel в I квартале 2019 года сократилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, составив $4 млрд против $4,5 годом ранее, отмечается в отчётности компании по US GAAP.
Обновлено в 01:08
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева жалеет, что не сумела спасти Ирину Цывину
В эфире программы «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым народная артистка России поделилась воспоминаниями о покойной подруге.
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Путин стал почетным доктором китайского университета Цинхуа
Обновлено в 01:43
Кино
Премьера фильма «На Париж» по сценарию Говорухина состоялась на ММКФ
Обновлено вчера в 11:48
Политика
В ЛНР начался прием документов на получение российского гражданства
Прием документов на получение российских паспортов начали в Луганской народной республике.
Обновлено в 00:44
Политика
Трамп предложил России и Китаю отказаться от ядерного оружия
Президент США Дональд Трамп выступил за отказ от ядерного оружия. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Fox News.
Обновлено в 00:40
Наука
Биофизики расшифровали подлинную структуру родопсина KR2
Обновлено вчера в 06:58
Политика
Штаб рассказал о табу для Зеленского
Председатель штаба Дмитрий Разумков в эфире телеканала «112 Украина» рассказал, что передача украинских земель кому-либо - это та черта, которую Зеленский не может пересечь.
Обновлено вчера в 03:26
Наука
Создан первый самоуправляемый робот-хирург
На сегодня проведен первый успешный эксперимент. Запрограммированный робот смог самостоятельно достигнуть сердечного клапана.
Обновлено вчера в 21:50
Общество
Комбинат питания «Конкорд» выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах
Поставщик питания "Конкорд" выплатил более 2 миллионов рублей штрафа после эпидемии дизентерии в московских школах и детских садах.
Обновлено вчера в 14:07