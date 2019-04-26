Экономика
США начали расследование против Glencore из-за подозрений в коррупцииКоммерсантъ вчера в 23:25
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заподозрила в коррупции нефтетрейдера Glencore. В отношении компании и ее «дочек» начато расследование. Glencore уже получила от CFTC соответствующее уведомление, сообщается в пресс-релизе компании.
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Крупнейшего нефтяного трейдера Glencore заподозрили в коррупции
Международный антикоррупционный портал03:44
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