Армия и оружие
США начали производство новых ядерных боеголовокИзвестия 07:22
Согласно плану, новые боеголовки поступят на вооружение Военно-морских сил США к концу 2019 года. Однако сторонники нераспространения ядерного оружия и ряд демократов в конгрессе уже выступили против производства W76-2.
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с чего всё началось
Как сообщает Defense News, со ссылкой на Национальное агентство по ядерной безопасности, новые боеголовки начали производить на заводе Pantax в Техасе.Российская газета04:36
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