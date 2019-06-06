Экономика

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в РоссиюРБК 00:02

Значительно уменьшилось и количество проектов из Великобритании — с восьми в 2017 году до двух в 2018-м. В результате Россия заняла девятое место в топ-10 европейских стран, наиболее привлекательных для иностранных инвестиций, указывает EY.
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с чего всё началось

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
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Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

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Новый трамплин: Россия открыта для иностранных инвестиций

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США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

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РБК00:02

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Политика

Кремль считает успешным опыт назначения главами регионов людей из ФСО

Кремль считает удачной практику назначения главами регионов людей с опытом работы в Федеральной службе охраны (ФСО), заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:45
Общество

Евросоюз утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

В ЕС утвердили условия получения многократных шенгенских виз на один год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:15
Общество

В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09
Политика

Зеленский попросил у США новые вооружения

Американский сенатор-республиканец Роберт Портман рассказал, что украинский лидер Владимир Зеленский говорил с ним о потребности армии Украины в новых системах вооружений.
Обновлено в 01:44
Хоккей

Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти

РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Здоровье

Детство хотят продлить до 21 года

"Действительно в Минздраве России идет разговор о том, чтобы повысить порог детства до 21 года", - сказала Яковлева.
Обновлено в 04:37
Происшествия

Панкратов-Черный экстренно госпитализирован

Обновлено в 04:14
Политика

Рада приняла закон об импичменте президента

Верховная рада Украины приняла закон о полномочиях временных следственных комиссий (ВСК), которые будут создаваться для расследования деятельности президента страны.
Обновлено в 04:52
Кино

Умер актер из фильма «Джек Восьмеркин — американец» Александр Кузнецов

Обновлено в 06:31
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Общество

ФБР обнародовало досье на снежного человека

Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Политика

Песков прокомментировал слова Сечина о потере госконтроля в экономике

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина о влиянии санкций США против UC Rusal на экономику России, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Мосгорсуде предостерегли граждан о новом способе мошенничества

Московский городской суд обратился к гражданам России, рассказав о новой схеме мошенничества.
Обновлено в 03:03
Кино

Российская ЛГБТ-сеть потребовала бойкотировать фильм «Рокетмен»

Российская ЛГБТ-сеть призвала бойкотировать фильм «Рокетмен» из‑за удаления из него прокатчиками сцен с гей-сексом и наркотиками.
Обновлено в 05:29
Политика

Вице-премьер Украины назвал позором стратегию Зеленского по Донбассу

По мнению Кириленко, стратегия выглядит беспомощно Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко назвал позорной стратегию украинского президента Владимира Зеленского по Донбассу.
Обновлено в 05:43
Единоборства

Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO

Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Кожевникова наглядно показала результат своего похудения

Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры

Более тридцати квадрокоптеров поступили в соединения Западного военного округа. Воинские части ЗВО получили их впервые.
Обновлено в 06:19
Экономика

Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Происшествия

В Иваново автомобиль врезался в жилой дом

Легковая автомашина врезалась в жилой дом в Иваново, погибли четыре человека, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 06:01
Авто

Продажи автомобилей в России упали на 7%

"АвтоВАЗ" опубликовал статистику продаж автомобилей Lada. Как следует из релиза компании, за май в России было приобретено 28 739 машин.
Обновлено в 03:25
Гаджеты

Apple отключает iTunes: Что произойдет с музыкой пользователей?

Многие задаются вопросом, что же произойдет с музыкой пользователей.
Обновлено вчера в 11:17
Общество

Большинство россиян не исключают потери работы из-за цифровизации

Большинство россиян (65%) считают, что в компаниях, где они работают, из-за автоматизации процессов могут пройти сокращения.
Обновлено в 05:23
Экономика

Силуанов связал экономическую стабильность с ростом доходов населения

В экономической стабильности нет смысла без роста доходов населения, заявил первый заместитель председателя правительства - министр финансов Антон Силуанов в ходе панельной дискуссии "Российская экономика в поисках стимулов роста" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 04:20
Транспорт

На Пулковском шоссе ПМЭФ спровоцировал дорожный коллапс

Обновлено в 03:49
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Баскетбол

ЦСКА обыграл «Химки» и повел в финальной серии

ЦСКА выиграл у "Химок" (106:85) в стартовом матче финальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ. Счет в серии: 1-0 в пользу московских армейцев.
Обновлено вчера в 14:26
Политика

Кучма предложил прекратить блокаду Донбасса

Снять блокаду предложил представитель Украины в группе Леонид Кучма, сообщил журналистам после заседания в Минске спецпредставитель главы ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 01:20
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Компания KIA приступила к тестам внедорожника Sorento следующего поколения.
Обновлено вчера в 11:13
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