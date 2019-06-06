США начали активно вкладывать деньги в РоссиюLenta.ru 01:35

По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY. В 2018 году зарубежные инвесторы вложили средства в 211 проектов на территории России.

с чего всё началось

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента.

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