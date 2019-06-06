Экономика

США начали активно вкладывать деньги в РоссиюLenta.ru 01:35

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента.
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с чего всё началось

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
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США активно вложили деньги в Россию

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EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

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Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

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США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

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Россия вошла в десятку наиболее популярных в Европе стран для инвестиций

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Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

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Россия оказалась в топ-10 «инвестиционных» стран Европы

РЕН ТВ00:52
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:15, Ашберн
Общество

Бари Алибасова готовят к операции

Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Во Владивостоке из-за тумана в ДТП попали 25 автомобилей

На дороге Де-Фриз - Седанка - Патрокл, где из-за неблагоприятных погодных условий произошло восемь автомобильных аварий, пострадали 25 машин, сообщает пресс-служба УМВД по Приморскому краю.
Обновлено в 04:07
Происшествия

Актер Панкратов-Черный госпитализирован в тяжелом состоянии

Обновлено в 05:03
Авто

Kia начала тестировать обновленный Kia Sorento

Южно-корейский концерн KIA начал тестировать внедорожник Sorento обновленной генерации.
Обновлено вчера в 15:46
Экономика

Топилин предложил ввести пособие на детей до 18 лет

Глава Минтруда Максим Топилин считает, что необходимо подумать над выплатой нуждающимся семьям пособия на детей до 18 лет.
Обновлено в 05:59
Происшествия

В квартире заместителя мэра Нягани нашли бордель

Обновлено вчера в 09:36
Наука

Тысячелетние «сушки» обнаружили археологи в Австрии

Выводы ученых опубликовал журнал PLoS One. Странные артефакты, напоминающие «сушки», лежали рядом с обычными глиняными грузилами.
Обновлено в 05:57
Политика

Верховная рада отказалась отправить Климкина в отставку

Верховная рада отказалась отправлять в отставку главу МИД Украины Павла Климкина. Об этом сообщает «112 Украина».
Обновлено в 06:03
Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Общество

Мэрия Екатеринбурга показала список мест для размещения храма

Обновлено в 03:34
Энергетика

Глава «Роснефти» ждет высокую волатильность на рынке нефти

Волатильность цен на рынке нефти вырастет в будущем, что объясняется манипулированием и политикой глобального регулятора.
Обновлено в 04:58
Единоборства

Руис заявил, что хочет встретиться с Уайлдером

Руис побывал на передаче Джимми Киммела. Там он заявил, что нацеливается на Уайлдера, но сперва ему «нужно закончить дела с Джошуа».
Обновлено в 04:02
Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Здоровье

Доктор медицины рассказал, чем опасен ожог пищеварительного тракта

Интоксикация может затронуть и другие органы — почки и печень, но первый и основной удар принимает на себя желудочно-кишечный тракт.
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Кудрин назвал арест Калви шоком для экономики России

Ситуация с основателем инвестфонда Baring Vostok Майклом Калви стала шоком для российской экономики.
Обновлено в 04:58
Армия и оружие

Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед ПТРК «Корнет-ЭМ»

Со слов источника, Trophy оказался весьма эффективен при отражении одиночных пусков реактивных гранат и противотанковых ракет, осуществленных с разных позиций.
Обновлено в 04:25
Наука

Белое мясо оказалось таким же вредным, как и красное

Обновлено вчера в 06:48
Происшествия

Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей

Следственный комитет РФ расследовал многомиллионное хищение денежных средств посольства РФ в Израиле.
Обновлено в 06:00
Политика

Лавров заявил, что мир живет в условиях экономической агрессии США

Комментируя решение бизнесмена Олега Дерипаски обратиться в суд в рамках американской правовой системы для вывода части своих компаний из-под санкций, Лавров подчеркнул, что это "абсолютно правовые методы и позиция".
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Рада проигнорировала законопроект Зеленского о незаконном обогащении

Проект закона о незаконном обогащении чиновников, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским, не набрал необходимого количества голосов и не был включён в повестку дня парламента, сообщило 6 июня издание Liga.net.
Обновлено в 05:24
Политика

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия

Американского врача обвинили в убийстве 25 пациентов

Врач из штата Огайо Уильям Хасел арестован по обвинению в преднамеренном убийстве 25 своих пациентов.
Обновлено в 04:39
Экономика

Голодец заявила, что каждый россиянин должен путешествовать раз в год

Зампред правительства Ольга Голодец заявила, что каждый россиянин в ближайшее время должен получить возможность раз в год отправиться в туристическую поездку.
Обновлено в 05:59
Экономика

Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ

Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Происшествия

В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину

Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Кино

Умер актер «Джека Восьмеркина» Александр Кузнецов

Обновлено в 05:30
Происшествия

В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента

ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Политика

Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Шоу-бизнес

Ксения Собчак разделила людей на «дворняг» и «благородных»

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали за попытку выделить среди массы людей "благородных" и противоположных им по характеру "дворняг".
Обновлено в 00:33
Экономика

ЦБ готовит банк «Открытие» к продаже в 2021 году

ЦБ РФ готовит к продаже банк "Открытие" в 2021 году. Об этом в эфире телеканала "Россия-24" сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:34
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