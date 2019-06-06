Экономика
Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран ЕвропыRT на русском 01:38
Россия вошла в топ-10 стран, которые лидируют по числу проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на «Исследование инвестиционной привлекательности стран Европы» аудиторско-консалтинговой компании EY.
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Общество
Бари Алибасова готовят к срочной операции
Участник группы "На-На" Владимир Левкин заявил, что продюсера Бари Алибасов срочно говорят к операции.
Обновлено в 02:13
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия
В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей
В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса.
Обновлено в 01:02
Интернет
Роскачество рассказало о составлении надежных паролей к аккаунтам
В Роскачестве дали рекомендации по составлению паролей к аккаунтам, который минимизируют риски их взломов.
Обновлено в 02:59
Политика
Акимов пообещал защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что правительство сделает все, чтобы «Яндекс» не пострадал, так как он важен для национальной экономики.
Обновлено в 02:57
Экономика
Банк России отозвал лицензию у банка «Прайм Финанс»
Банк России приказом от 6 июня 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка "Прайм Финанс", являющегося участником системы страхования вкладов.
Обновлено в 01:50
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено вчера в 01:25
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Фармакологи предупредили об опасности приема активированного угля
Фармакологи предупредили о последствиях, связанных с приемом активированного угля.
Обновлено в 00:59
Наука
На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
Мощное извержение может произойти на вулкане Большая Удина на Камчатке, который ранее считался потухшим, сообщает издание "Наука в Сибири" Сибирского отделения РАН.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
В Совфеде прокомментировали предложение Кучмы снять блокаду Донбасса
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в беседе с RT предложение представителя Украины в контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонида Кучмы о снятии экономической блокады с региона.
Обновлено в 02:35
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум по Крыму
Джон Керри, занимавший должность госсекретаря США с 2013 по 2017 год, предлагал провести ещё один референдум по вопросу воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 19:56
Общество
ФБР рассекретило досье на снежного человека
Как пишет издание The Hill, в 1976 году Питер Берн, директор информцентра, который занимался вопросом существования снежного человека, направил письмо в ФБР с просьбой провести анализ 15 волос, «прикрепленных к крошечному кусочку кожи».
Обновлено в 02:42
Религия
Православные отмечают Вознесение Господне
Православные верующие отмечают в четверг, 6 июня, Вознесение Господне, передает ТАСС.
Обновлено в 00:38
Спорт
Цветков и Слепов начали сбор в Петербурге
Обновлено в 01:35
Происшествия
В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки
В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Происшествия
В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов
Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Политика
Сенатор озвучил способ возвращения Крыма Украине
Член Совфеда от Республики Крым Сергей Цеков в интервью НСН оценил стратегию президента Украины Владимира Зеленского по «возвращению» полуострова.
Обновлено в 00:10
Общество
Малышева заявила о массовом истреблении женщин старше 50 лет
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
На Среднем Урале силовики пресекли сходку криминальных авторитетов
Представители криминального мира собрались в Екатеринбурге, в кафе «Комфорт» на Уралмаше, чтобы почтить его память.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
Подросший сын Агнии Дитковските отмечает свой первый юбилей
Агния Дитковските и Алексей Чадов развелись в 2015 году, когда мальчику еще не было и года.
Обновлено в 01:00
Энергетика
«Известия»: ФАС предлагает новый способ сдержать рост цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает ввести регулирование объемов продаж топлива на бирже независимыми НПЗ по аналогии с вертикально-интегрированными компаниями.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес
Сестра Элины Быстрицкой выиграла суд у бывшей помощницы актрисы
Обновлено вчера в 19:00
Экономика
Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся
В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
Политика
Рогозин ужесточил правила выезда за границу сотрудников «Роскосмоса»
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ужесточил правила выезда за границу для руководителей предприятий ракетно-космической отрасли и руководства компании, допущенных к секретной информации.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
СМИ узнали о военных ПВО РФ на границе с Украиной в день крушения MH17
Некоторые документы свидетельствуют о присутствии 170 российских зенитчиков на границе с Украиной в Ростовской области в момент, когда был сбит малайзийский Boeing 777.
Обновлено в 02:07
Общество
PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне
PDVSA планирует открыть свое представительство в Москве в июне - министр нефти Венесуэлы.
Обновлено в 03:01
Общество
В Интернете нашли чернокожего ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС
Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС все же были темнокожие.
Обновлено 04 июня в 13:09