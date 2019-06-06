Экономика
США начали активно вкладывать деньги в РоссиюLenta.ru 01:35
В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента.
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с чего всё началось
Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.Известия00:00
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Michelin и General Motors тестируют безвоздушные шины
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Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей
По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
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Глава Барнаула Сергей Дугин освободил от должности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе мэрии Барнаула.
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Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества
Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
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В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении
Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
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Кудрин подчеркнул, что, согласно опросам, 55% бизнесменов не доверяют судебной системе страны, а 2/3 не считают ее независимой и объективной.
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Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
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