Экономика

США начали активно вкладывать деньги в РоссиюLenta.ru 01:35

В 2018 году иностранные инвесторы вложились в 211 проектов в России. Это на 11 процентов меньше, чем в предшествующий год — тогда их было 238. По мнению EY, это соответствует общеевропейской тенденции, где наблюдается сокращение в четыре процента.
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с чего всё началось

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Россия снова вошла в топ-10 стран, лидирующих по количеству проектов прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Европе. По итогам 2018 года РФ занимает 9-е место, говорится в «Исследовании инвестиционной привлекательности стран Европы» от аудиторско-консалтинговой компании EY.
Известия00:00

Подробнее о событии

Россия вошла в десятку наиболее популярных в Европе стран для инвестиций

Коммерсантъ02:49

Россия вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

RT на русском01:38

Россия оказалась в топ-10 «инвестиционных» стран Европы

РЕН ТВ00:52

США обогнали Китай по числу инвестпроектов в России

Forbes00:04

EY обнаружила выход США на первое место по инвестициям в Россию

РБК00:02

Россия снова вошла в десятку самых «инвестиционных» стран Европы

Известия00:00

Россия вошла в топ-10 самых «инвестиционных» стран Европы

Газета.Ru01:32
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Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Экономика

Орешкин заявил о риске рецессии из-за роста потребкредитования

Темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы, заявил министр экономичного развития РФ Максим Орешкин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 03:26
Политика

Генпрокурор Украины оценил возможное снятие блокады с Донбасса

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал идею возможного снятия экономической блокады с Донбасса.
Обновлено в 04:06
Политика

Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия

В Свердловской области пропали трое детей

Обновлено в 01:22
Здоровье

Диетолог посоветовала в жару заменить мясо на ягоды и фрукты

В связи с наступлением жарких дней диетолог Маргарита Королева посоветовала россиянам отдать предпочтение ягодам и фруктам, сократив потребление жирных продуктов и красного мяса.
Обновлено вчера в 10:27
Транспорт

Станция метро «Варшавская» изменит график работы

Станция "Варшавская" Каховской линии метро изменит график работы, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Экстренно госпитализирован Александр Панкратов-Черный

В Москве экстренно госпитализирован российский актер Александр Панкратов-Черный, передает телеграм-канал Mash.
Обновлено в 03:45
Общество

В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве

В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Хоккей

Президент «Авангарда» Сушинский будет уволен

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, в ближайшее время президент команды Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей покинут клуб по истечению срока соглашений.
Обновлено вчера в 18:28
Армия и оружие

ВСУ вторые сутки подряд несут потери в Донбассе

Обновлено в 01:46
Культура

Kinodanz предложила мировое соглашение BadComedian

Кинокомпания Kinodanz, которая подала в суд на блогера Евгения Баженова (BadComedian), заявила о готовности пойти на мировое соглашение.
Обновлено вчера в 20:21
Авто

Michelin и General Motors тестируют безвоздушные шины

Вскоре GM начнет первые испытания шин, которые получили название UPTIS. Первые тесты пройдут в конце года на электрокаре Chevrolet Bolt EV.
Обновлено в 01:47
Армия и оружие

Американские военные покрасят стену на границе с Мексикой

Обновлено в 01:41
Происшествия

Главбуха посольства России в Израиле обвинили в афере на 50 млн рублей

По версии следствия. с октября 2012 по август 2014 года главный бухгалтер посольства Наталия Журавлева совместно с другой сотрудницей Анной Сидоровой и при содействии работника ФГУП «Госзагрансобственность» Ирины Лось похитили с валютных счетов загранучреждения денежную сумму в размере более 49 млн рублей.
Обновлено в 03:57
Общество

Мэр Барнаула освободил от должности замглавы администрации города Алексеенко

Глава Барнаула Сергей Дугин освободил от должности заместителя главы администрации города по городскому хозяйству Александра Алексеенко, сообщили в четверг журналистам в пресс-службе мэрии Барнаула.
Обновлено в 02:47
Политика

Кучма призвал официально запретить «стрелять в ответ» в Донбассе

Представитель Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кучма считает, что запрет на "стрельбу в ответ" должен быть прописан документально.
Обновлено в 03:28
Происшествия

Мосгорсуд предупредил граждан о новом виде мошенничества

Мосгорсуд предупредил о новом типе мошенничества: преступники представляются сотрудниками суда, извещают граждан о том, что те стали потерпевшими по делу, а для получения компенсации должны перечислить комиссию.
Обновлено в 03:16
Политика

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Футбол

Хавбек «Суонси» Джеймс сегодня пройдет медосмотр в «МЮ»

Сегодня 21-летний хавбек пройдет медосмотр перед завершением трансфера. Он станет первым новичком «МЮ» в это межсезонье.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Калуге полиция проверяет заявление ведущей местного ТВ об избиении

Полиция начала проверку по заявлению от телеведущей ГТРК "Калуга" о том, что на нее напал неизвестный мужчина, сообщила в четверг РИА Новости начальник управления МВД России по региону Ирина Зимина.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области

В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Происшествия

В Калмыкии трех полицейских заподозрили в убийстве пенсионерки

В Элисте троих полицейских заподозрили в убийстве женщины.
Обновлено в 02:57
Общество

Московский зоопарк не планирует вводить должность «обнимателя панд»

Большие панды - самка Диндин, которая родилась в 2017 году, и самец Жуи, родившийся в 2016 году, были переданы Китаем России для совместных исследований на 15 лет.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Политика

Назарбаев объяснил свое решение уйти в отставку

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объяснил, почему принял решение уйти в отставку.
Обновлено в 02:45
Политика

Кудрин привел в пример «Дубровского», критикуя судебную систему РФ

Кудрин подчеркнул, что, согласно опросам, 55% бизнесменов не доверяют судебной системе страны, а 2/3 не считают ее независимой и объективной.
Обновлено в 03:31
Политика

На Украине политику Зеленского в Донбассе назвали позорной

Стратегия президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу выглядит позорно и беспомощно, написал вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко в Twitter.
Обновлено в 03:41
Политика

Зеленский поблагодарил журналистов за то, что они держат его в тонусе

Обновлено в 02:39
Экономика

Число закрывшихся предприятий в РФ вдвое превысило число открывшихся

В России число закрывшихся предприятий в РФ в два раза превысило число открывшихся.
Обновлено в 02:46
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