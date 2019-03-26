США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракетРЕН ТВ вчера в 19:42

с чего всё началось

Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона.

Политика Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.

Авто Ford может отказаться от легковых автомобилей в России Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.

Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.

Кино Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты Кинематографисты предлагают выплачивать авторские вознаграждения не только композиторам, но также режиссерам и сценаристам фильмов — из выручки кинотеатров, телеканалов и интернет-площадок.

Политика В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.

Гаджеты Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино Обновленное приложение Apple TV, в рамках которого будут работать вышеописанные сервисы, будет доступно уже в мае и не только на устройствах Apple, но и на многих телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.

Политика Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.

Происшествия В Баку загорелся торговый центр В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".

Транспорт Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.

Общество Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.

Армия и оружие Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57 Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.

Транспорт «Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно «В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.

Экономика Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).

Происшествия При посадке в Ульяновске самолет задел сугроб двигателем Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".

Экономика Россиянам пообещали пенсионные доплаты Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.

Общество Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно.

Авто Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.

Наука Ученые выяснили, как помочь восстановлению печени Способность печени восстанавливаться изучили ученые из Мичиганского университета.

Авто Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.