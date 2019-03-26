Армия и оружие
США на учениях сбили межконтинентальную ракету залпом противоракетРЕН ТВ вчера в 19:42
Соединенные Штаты на учениях по ПРО успешно сбили межконтинентальную ракету. Об этом передает РИА "Новости" со ссылкой на Агентство по противоракетной обороне в составе Пентагона.
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с чего всё началось
Как пишет газета San Luis Obispo Tribune со ссылкой на представителя базы ВВС Майкла Стоунсайфера, две противоракеты были запущены в 10.30 по местному времени (20.30 мск).РИА Новостивчера в 18:09
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Политика
Наркозависимых в России могут лишить права управлять автомобилем
Замминистра внутренних дел России Игорь Зубов заявил, что МВД рассматривает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах.
Обновлено в 04:58
Авто
Ford может отказаться от легковых автомобилей в России
Американский производитель Ford близок к тому, чтобы перестать заниматься выпуском и импортом легковых автомобилей в России.
Обновлено в 04:28
Хоккей
Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом
Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 17:14
Кино
Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты
Кинематографисты предлагают расширить авторские выплаты Кинематографисты предлагают выплачивать авторские вознаграждения не только композиторам, но также режиссерам и сценаристам фильмов — из выручки кинотеатров, телеканалов и интернет-площадок.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
В США приняли законопроект против российских энергопоставок в Европу
Отмечается, что данный законопроект призван сокращать зависимость стран региона от российских поставок газа, увеличивать конкуренцию на рынке, поощрять инвестиции американских фирм в энергетическую инфраструктуру в Европе, а также увеличивать экспорт энергии и технологий из США.
Обновлено вчера в 22:45
Гаджеты
Apple представила стриминговый сервис Apple TV+ с сериалами и кино
Обновленное приложение Apple TV, в рамках которого будут работать вышеописанные сервисы, будет доступно уже в мае и не только на устройствах Apple, но и на многих телевизорах Samsung, LG, Sony и VIZIO.
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Жители Ингушетии протестуют против закона о референдуме
Напомним, на положения закона «О референдуме» ссылались противники подписанного в сентябре 2018 года главами Чечни и Ингушетии соглашения об установлении между субъектами административной границы, когда требовали проведения референдума по этому вопросу.
Обновлено в 05:32
Музыка
Шнуров объяснил роспуск «Ленинграда» сменой эпохи
Обновлено в 05:22
Политика
Мантуров сообщил о завершении испытаний нового крыла для МС-21
Испытания нового композитного крыла для пассажирских среднемагистральных самолетов МС-21 завершаются.
Обновлено в 05:37
Происшествия
В Баку загорелся торговый центр
В торговом центре в Баку произошел крупный пожар, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:45
Политика
Помпео обсудил с Лавровым ситуацию в Венесуэле
Обновлено вчера в 10:52
Транспорт
Строительство ЦКАД требует дополнительных 45 млрд рублей
Устранение проблемных мест на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) вокруг Москвы потребует дополнительного финансирования в размере 44 — 45 млрд рублей.
Обновлено в 03:04
Армия и оружие
Польша усилится пятью дивизионами САУ Krab
Обновлено в 04:57
Общество
Продюсер Разин пообещал пять миллионов за избиение Шнурова
Продюсер Андрей Разин пообещал заплатить пять миллионов рублей за избиение музыканта Сергея Шнурова.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Глава ОАК представил премьеру Малайзии новейший Су-57
Президент ОАК Юрий Слюсарь представил премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду самолет пятого поколения Су-57.
Обновлено в 02:28
Транспорт
«Аэрофлот» отменил в апреле 18 рейсов из Москвы в Стамбул и обратно
«В связи закрытием аэропорта имени Ататюрка и переводом полетов в новый аэропорт Стамбула «Аэрофлот» вынужден внести изменения в расписание 5, 6 и 7 апреля 2019 года», — говорится в сообщении.
Обновлено в 04:31
Экономика
Суд признал банкротом экс-владельца «СУ-155» Михаила Балакина
Суд включил долг перед "АлмазИнвестом" в размере более 2,4 млрд рублей в реестр требований кредиторов М.Балакина.
Обновлено в 04:39
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах
Ирландский боец Конор Макгрегор завершил карьеру в смешанных единоборствах (ММА).
Обновлено в 02:25
Происшествия
При посадке в Ульяновске самолет задел сугроб двигателем
Сотрудники Ульяновской транспортной прокуратуры выясняют обстоятельства инцидента с самолетом в международном аэропорту им. Карамзина (Баратаевка), задевшим двигателем сугроб, который образовался после расчистки взлетно-посадочной полосы от снега, передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:17
Экономика
Россиянам пообещали пенсионные доплаты
Топилин привел пример, что если раньше прожиточный минимум в регионе равнялся 9 тысячам рублей, а пенсия 7 тысячам, то, согласно новому законодательству, пенсионер получал бы от государства ежемесячную доплату в две тысячи рублей, с повышением пенсии в регионе доплата уменьшается.
Обновлено в 05:18
Общество
Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением
Петербург и Магаданская область попали в пятерку регионов с самым занятым населением с результатами 73,7% и 73% соответственно.
Обновлено в 00:56
Авто
Кортеж притормозил: бренд Aurus не хотят пускать в Европу
Против регистрации бренда в Европе выступили несколько автопроизводителей: компания Toyota, у которой есть компактный хетчбэк Auris, Lamborghini с люксовым кроссовером Urus, а также шинный гигант Michelin со своим суббрендом Taurus.
Обновлено вчера в 17:01
Важное за сутки
«Яндекс» запустил сервис доставки продуктов «Яндекс.Шеф»
«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Шеф» на базе сервиса доставки продуктов «Партия Еды», сообщила пресс-служба интернет-компании.
Обновлено в 05:34
Авто
В 2018 году в России упали продажи седанов
Обновлено в 00:33
Наука
Ученые выяснили, как помочь восстановлению печени
Способность печени восстанавливаться изучили ученые из Мичиганского университета.
Обновлено 23 марта в 15:43
Авто
Renault отзывает в России более 19 тысяч автомобилей
Компания «Рено Россия» объявила об отзыве 19218 автомобилей Renault Dokker и Duster, реализованных с ноября 2017 года по настоящее время.
Обновлено в 05:29
Происшествия
В Уфе коллекторы воткнули в машину должника топор с похоронным венком
Как рассказали в МВД Башкирии, за долги перед микрофинансовой организацией в стекло машины воткнули топор, повесив на него похоронный венок.
Обновлено в 03:12
Политика
Мексика потребовала от Испании извинений за истребление индейцев
Обновлено вчера в 22:54