Политика

США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасностиREGNUM 01:16

Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. Такой шаг допускает президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
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Bloomberg: США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасности

Коммерсантъ00:59

Bloomberg: Трамп думает о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

RT на русском00:57

Bloomberg: Трамп размышляет о выходе из договора с Японией о гарантиях безопасности

ТАССвчера в 23:48

СМИ: США могут выйти из договора с Японией о сотрудничестве и безопасности

РИА Новости00:34

Президент США Дональд Трамп не исключил выхода из договора с Японией о гарантиях безопасности

Эхо Москвы00:31

Трамп решил разорвать договор с Японией

Газета.Ruвчера в 23:55

Трамп допустил выход из договора о сотрудничестве и безопасности с Японией

Известия00:44
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Политика

ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Хоккей

«Вегас» подписал восьмилетний контракт с Карлссоном

"Вегас Голден Найтс" подписал восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном, сообщается на сайте НХЛ.
Обновлено в 01:12
Политика

ПАСЕ проголосовала за возвращение России

Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Общество

Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ

Обновлено вчера в 15:40
Происшествия

Задержан подозреваемый отравитель с газировкой

Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Здоровье

Врачам не удалось спасти маленькую сахалинку Василису Иванову

Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес

Цвет настроения желтый: Егор Крид записал песню для Lay’s

Егор Крид стал лицом рекламной кампании бренда Lay's, посвященной различным направлениям в музыке, в начале июня этого года.
Обновлено вчера в 10:43
Здоровье

Роскачество подвело итоги исследования детского питания

Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Здоровье

Более 1,2 тысячи жителей МО обратились к медикам из-за укусов клещей

Количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1222 человека.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье

Врач назвала внешние признаки онкологии

Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия

В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе

Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Политика

В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана

Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления

Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество

Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета

Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане

Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Здоровье

Эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сорта рыбы

Обновлено вчера в 10:06
Происшествия

Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.
Обновлено в 00:03
Кино

Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»

Обновлено вчера в 11:42
Политика

Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ

Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Наука

Названа самая продвинутая технология древней цивилизации

Обновлено в 00:49
Экономика

Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля

Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено вчера в 05:52
Политика

«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят

Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят.
Обновлено в 01:26
Авто

В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota

В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Музыка

Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»

Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20

Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю

Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Политика

У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина

О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:04
Футбол

Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки

Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31
Общество

«Город абсурда»: архитектор Кубенский разносит современную застройку Екатеринбурга

Обновлено в 01:30
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