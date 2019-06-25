Политика
США могут выйти из договора с Японией о гарантиях безопасностиREGNUM 01:16
Американская сторона может покинуть Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности с Японией, подписанный в 1960 году. Такой шаг допускает президент США Дональд Трамп, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
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Политика
ЦИК Украины отказала блогеру Шарию в регистрации на выборы
Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в депутаты на досрочных выборах в Верховную раду, сообщил канал NewsOne со ссылкой на пресс-службу ЦИК.
Обновлено вчера в 21:34
Хоккей
«Вегас» подписал восьмилетний контракт с Карлссоном
"Вегас Голден Найтс" подписал восьмилетний контракт с нападающим Вильямом Карлссоном, сообщается на сайте НХЛ.
Обновлено в 01:12
Политика
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
Во вторник, 25 июня депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после почти девятичасового обсуждения приняли резолюцию, позволяющую российской делегации вернуться к работе в Ассамблее (118 проголосовали «за», 62 «против», 10 «воздержались»).
Обновлено вчера в 18:50
Общество
Тульский школьник набрал 400 баллов на ЕГЭ
Обновлено вчера в 15:40
Происшествия
Задержан подозреваемый отравитель с газировкой
Ранее сообщалось о том, что в центре Москвы неизвестные угощают прохожих отравленной газировкой, а после того, как жертвы теряют сознание, грабят их.
Обновлено в 01:39
Шоу-бизнес
Цвет настроения желтый: Егор Крид записал песню для Lay’s
Егор Крид стал лицом рекламной кампании бренда Lay's, посвященной различным направлениям в музыке, в начале июня этого года.
Обновлено вчера в 10:43
Здоровье
Роскачество подвело итоги исследования детского питания
Роскачество завершило исследование детского питания, а именно - сухих молочных смесей 21 бренда российского и импортного производства по цене от 53 до 288 рублей за сто граммов.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Более 1,2 тысячи жителей МО обратились к медикам из-за укусов клещей
Количество жителей Подмосковья, обратившихся за медицинской помощью из-за укусов клещей, составило 1222 человека.
Обновлено вчера в 10:46
Здоровье
Врач назвала внешние признаки онкологии
Врач-терапевт высшей категории Анна Землянухина рассказала о внешних признаках онкологии, заметив которые, необходимо обратиться к медикам.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
В Красноярске пассажиры и кондуктор приняли роды в автобусе
Женщина родила в салоне движущегося маршрутного автобуса в Красноярске, роды помогали принимать пассажиры и кондуктор, сообщили РИА Новости в минздраве Красноярского края.
Обновлено вчера в 22:36
Политика
В Грузии предложили запустить для россиян шаттлы из Баку и Еревана
Глава Ассоциации гостиниц и рестораторов Грузии Шалва Алавердашвили представил Министерству экономики и представителям сферы туризма предложение запустить из аэропортов Баку, Еревана и Трабзона бесплатные автобусы для доставки российских туристов.
Обновлено в 00:00
Здоровье
Врачи заподозрили Алибасова в инсценировке отравления
Врач-гастроэнтеролог, доктор медицинских наук Виталий Румянцев заявил, что продюсер Бари Алибасов инсценировал свое отравление.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Вильфанд сообщил, когда наступят самые жаркие дни этого лета
Как напомнил "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, мы миновали день летнего солнцестояния.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Опубликованы фото и видео последствий урагана в Татарстане
Главное управление МЧС России по РТ опубликовало фотографии последствий сильного шквалистого ветра, пронесшегося по Татарстану в понедельник днем.
Обновлено в 00:06
Здоровье
Эксперты назвали самые полезные для здоровья человека сорта рыбы
Обновлено вчера в 10:06
Происшествия
Взрывы на военном складе в Казахстане продолжаются
Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев сообщил, что работы по ликвидации пожара, возникшего на военном складе на юге страны, приостановлены из-за продолжающихся в регионе взрывов.
Обновлено в 00:03
Кино
Сэмюэлу Л. Джексону не понравилась ошибка на постере «Человека-паука»
Обновлено вчера в 11:42
Политика
Толкнувший Скабееву украинский депутат снова пристал к ней в ПАСЕ
Представитель делегации Украины в ПАСЕ Борислав Береза вновь вступил в конфликт с журналисткой Ольгой Скабеевой в коридорах Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Обновлено вчера в 17:49
Наука
Названа самая продвинутая технология древней цивилизации
Обновлено в 00:49
Экономика
Тариф системы «Платон» проиндексируют с 1 июля
Тариф государственной системы "Платон" будет проиндексирован с 1 июля на 14 копеек до 2,04 рубля за километр.
Обновлено вчера в 15:05
Футбол
В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов
Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено вчера в 05:52
Политика
«Отрезанные» от РФ украинской границей — ростовских жителей переселят
Жителей Ростовской области, проживающих в пересечённом российско-украинской границей посёлке Чертково, переселят.
Обновлено в 01:26
Авто
В Новосибирске продают губернаторскую «Волгу» с мотором от Toyota
В Новосибирске выставили на продажу «губернаторскую» ГАЗ-3111 «Волга» с 2,7-литровым мотором Toyota.
Обновлено вчера в 12:42
Музыка
Филипп Киркоров презентовал новый клип «Стеснение пропало»
Большинство поклонников Киркорова оценили новую работу певца в положительном ключе: «Бомбический клип, необычно сделано, но очень классно», «Так боялась, что будет снова нечто очень пошлое, но клип поразил креативом и юмором».
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Трамп встретится с Путиным на полях саммита G20
Американский лидер Дональд Трамп намерен провести встречу с российским коллегой Владимиром Путиным на полях саммита G20, который пройдет в Японии 28-29 июня.
Обновлено вчера в 21:01
Общество
Косаток из «китовой тюрьмы» доставили к месту выпуска на волю
Косатки и белухи из "китовой тюрьмы" доставлены на мыс Перовского в Хабаровском крае, где их выпустят на волю после процедуры адаптации, сообщил РИА Новости во вторник представитель администрации поселка Иннокентьевка.
Обновлено вчера в 23:18
Политика
У Роспотребнадзора возникли претензии к качеству грузинского вина
О претензиях к качеству грузинского вина Роспотребнадзор заявил спустя три дня после решения российских властей закрыть прямое авиасообщение с Грузией.
Обновлено вчера в 07:04
Футбол
Определились все четвертьфиналисты Кубка Америки
Сборная Уругвая обыграла команду Чили и вышла в четвертьфинал Кубка Америки по футболу, который проходит в Бразилии.
Обновлено в 00:31