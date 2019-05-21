Политика
США планируют ввести санкции против «Северного потока-2»ПРАЙМ 03:41
Министр энергетики США Рик Перри заявил, что Штаты планируют ввести санкции в отношении "Северного потока-2", сообщает агентство Блумберг.
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Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук похвасталась прибавлением в семье
Обновлено в 03:33
Политика
США ввели санкции против трёх организаций из России
Соединённые Штаты ввели санкции в отношении двух российских компаний и военного учебного центра.
Обновлено в 10:35
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Наука
Желание завести собаку может быть связано с генетикой
Шведские ученые провели исследование и пришли к выводу, что стремление людей завести собаку на 50% обусловлено генетическими факторами.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Польша требует возместить ущерб от грязной нефти из России
Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Россия должна возместить материальный ущерб из-за транзита некондиционной нефти по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:36
Шоу-бизнес
Дмитрия Шепелева заподозрили в продаже имущества Жанны Фриске
Девушка предполагает, что у данному событию причастен известный телеведущий и отец ребенка Жанны Дмитрий Шепелев.
Обновлено в 09:35
Футбол
Пулишич представлен в качестве игрока «Челси»
Вингер сборной США Кристиан Пулишич, последние три года выступавший за дортмундскую «Боруссию», во вторник был представлен в качестве футболиста «Челси».
Обновлено в 11:51
Политика
Против Порошенко возбудили дело о госизмене
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело по факту возможной государственной измены, совершенной Петром Порошенко.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Главный онколог назвал продукты, вызывающие рак
Руководитель рабочей группы по диагностике и лечению меланомы кожи головы и шеи НМИЦР Минздрава Андрей Поляков в свою очередь отметил важность диагностики этого заболевания на ранней стадии.
Обновлено в 10:27
Политика
Саакашвили намерен строить «успешную Украину» после призыва Зеленского
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что надеется вернуться на Украину после призыва украинского президента Владимира Зеленского возвращаться тем, кто хочет строить страну.
Обновлено в 08:50
Происшествия
Главаря сирийских джихадистов поймали в Европе
Командующий одним из батальонов террористической группировки «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России) Абу Кудер арестован в Нидерландах.
Обновлено в 11:38
Политика
Порошенко переехал в «прозрачный офис» из администрации президента
«Переехал в прозрачный офис», - написал он в Twitter.
Обновлено в 01:10
Общество
Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление
Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Омбудсмен проверит состояние ноги находящегося в СИЗО Кокорина
Состояние ноги Александра Кокорина вызывает опасения у самого футболиста и врачей "Зенита", которые после первого визита больше ни разу не были в СИЗО у нападающего.
Обновлено в 11:15
Авто
Половина иномарок в России производится на трех автозаводах
Второе место занимает калининградский «Автотор» (203,4 тыс. шт.), а третье – тольяттинский АВТОВАЗ (172,2 тыс. шт.).Как отмечают эксперты агентства, сборка иномарок в нашей стране осуществляется на 29 автозаводах.
Обновлено в 02:24
Здоровье
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко
Николай Миронов назначен и.о. главврача больницы им. Семашко. Он приступит к своим обязанностям с 22 мая.
Обновлено в 04:35
Культура
В Москве открыли бюст Иосифа Кобзона
Обновлено в 10:25
Хоккей
СКА выменял у «Сочи» лучшего вратаря МЧМ-2019
Напомним, что Кочетков стал бронзовым призером молодежного чемпионата мира 2019 года в составе сборной России и был признан лучшим вратарем турнира.
Обновлено в 11:42
Происшествия
На севере Москвы нашли пакет с двумя гранатами
Две гранаты Ф-1 обнаружили во вторник в пакете на севере Москвы, на место ЧП следуют кинологи, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 11:23
Автоспорт
Умер трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда
Скончался австрийский гонщик, трехкратный чемпион «Формулы-1» Ники Лауда, сообщили в его семье, пишет газета The Guardian со ссылкой на агентство APA.
Обновлено вчера в 22:29
Политика
Крымские татары прокомментировали фотоподлог от посольства Украины
В посольстве России в США заявили, что посольство Украины в Вашингтоне прикрепило фотографию евреев в Лодзинском гетто к публикации о годовщине депортации крымских татар.
Обновлено в 07:58
Общество
В Екатеринбурге суд арестовал еще одного участника акций против храма
Верх-Исетский суд Екатеринбурга во вторник арестовал еще одного участника акций протеста против строительства храма на месте сквера, сообщила РИА Новости представитель суда.
Обновлено в 10:46
Общество
Роскомнадзор объяснил суть претензий к изданию «Тайга.инфо»
Ранее издание «Тайга.инфо» рассказало, что Роскомнадзор составил протокол об административном нарушении за распространение нецензурной брани.
Обновлено в 11:33
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду
23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.
Обновлено вчера в 04:41
Спорт
Две российские легкоатлетки дисквалифицированы за допинг
Две российские легкоатлетки Мария Пономарева и Александра Степанова решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 11:05
Общество
Около 500 тыс. человек приняли участие в акции «Ночь музеев» в Москве
Полмиллиона человек приняли участие в акции «Ночь музеев» в Москве. Об этом 21 мая рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 11:01
Общество
В РПЦ отрицают создание резиденции патриарха в Пушкине под Петербургом
Глава пресс-службы патриарха Кирилла Александр Волков в интервью радиостанции «Говорит Москва» 21 мая сообщил, что в ходе реставрации Феодоровского городка в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) будет создано определенное пространство для пребывания главы РПЦ, но не резиденция патриарха.
Обновлено в 08:14