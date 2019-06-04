Политика

США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль 01:20

США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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США готовятся к новой торговой войне

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США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новостивчера в 18:00

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАССвчера в 17:22
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:31, Вашингтон
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Исследование, опубликованное в журнале Current Biology 11 июля, предполагает, что эта птица, возможно, использовала свои пальцы, чтобы зацепить пищу.
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В России подорожали сразу четыре модели Kia

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«NEWSONE обратился к международным организациям из-за давления украинской власти в лице агрессивно настроенных радикалов на телеканал, а также постоянных угроз в адрес журналистов и сотрудников», — указывается в сообщении.
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Google призналась в утечке данных пользователей Google Assistant

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