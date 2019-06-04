Экономика
США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль вчера в 01:20
США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Космос
Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе
Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено вчера в 05:28
Наука
Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры
Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык
Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Политика
В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Политика
Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний
Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 01:32
Происшествия
В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом
В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия
В Челябинской области молния убила туристку
Обновлено в 01:50
Футбол
Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар
Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика
ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код
Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД
Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика
Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей
Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».
Обновлено в 01:31
Политика
Обыски прошли в офисе Зеленского
В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика
Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%
Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован
Обновлено вчера в 20:30
Политика
Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций
Банк России приказами от 12 июля 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций (НКО) "21 Век" (г. Санкт-Петербург) и "Частный расчетно-кассовый центр" (г. Москва), сообщил регулятор.
Обновлено в 02:10
Авто
На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT серии I
Аукционный дом Gooding & Company объявил о поступлении на торги редкой модификации кабриолета Ferrari 250 GT Series I, который в 1958 году доработали специалисты ателье Pininfarina.
Обновлено в 02:09
Авто
«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata
«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия
В Москве задержали 50 крымскотатарских активистов
У здания Верховного суда России силовики задержали более 50 человек, которые пришли поддержать крымских татар, арестованных по «делу Хизб ут-тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Reuters: США решили не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана
Власти США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 22:57
Спорт
Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия
Из-за шторма в Греции погибли российские туристы
В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия
Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро
"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40