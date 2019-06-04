Экономика

США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль вчера в 01:20

США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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США готовятся к новой торговой войне

Коммерсантъвчера в 12:02

Во Франции 26 цифровых компаний попадают под закон о налогообложении — СМИ

REGNUMвчера в 09:03

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новости10 июля в 18:00

США могут обложить пошлинами товары из Франции

Эхо Москвы10 июля в 19:06

СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Life.ru10 июля в 18:21

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Интерфакс10 июля в 20:28

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАСС10 июля в 17:22
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Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Космос

Частные компании могут создать экологические проблемы в космосе

Эксперты обсудили перспективы освоения космоса частными компаниями.
Обновлено вчера в 05:28
Наука

Металинзы смогут структурировать свет в произвольные фигуры

Ученые смогли привести точные теоретические расчеты, согласно которым металинзы могут сфокусировать свет не в точку, а в произвольную фигуру.
Обновлено вчера в 20:09
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший шашлык

Если вы планируете везти маринованный шашлык за город, лучше не выбирайте его в "белых" соусах, скажем, с добавлением майонеза.
Обновлено в 01:00
Политика

В Киеве назвали ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным обсудил вопрос возвращения задержанных в Керченском проливе украинских моряков и переговоры в нормандском формате.
Обновлено в 00:33
Политика

Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний

Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 01:32
Происшествия

В Краснодаре 12 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом

В результате ДТП пострадали 12 человек, их доставили в больницы города для обследования.
Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

В Челябинской области молния убила туристку

Обновлено в 01:50
Футбол

Алжир вышел в полуфинал Кубка африканских наций, обыграв Кот-д’Ивуар

Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией.
Обновлено вчера в 14:54
Экономика

ЦБ назвал варианты комиссии за оплату через QR-код

Тариф за прием платежа с помощью QR-кодов в Системе быстрых платежей может составить от 0,2 до 0,7% от общей суммы.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Силовики занялись экс-губернатором Дубровским в деле о хищении на РЖД

Экс-губернатор Челябинской области Борис Дубровский может стать фигурантом уголовного дела об организованном преступном сообществе (ОПС).
Обновлено в 01:40
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Китайский миллиардер решил купить российского производителя дрелей

Как сообщили РБК в пресс-службе Минпромторга, «Интерскол» проводит «работу с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) по согласованию реализации необходимых инвестиционных мероприятий с банками-кредиторами».
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Обновлено в 01:42
Политика

Обыски прошли в офисе Зеленского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского прошли обыски.
Обновлено вчера в 19:01
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью ликвидирован

Обновлено вчера в 20:30
Политика

Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:44
Экономика

ЦБ отозвал лицензии у двух небанковских кредитных организаций

Банк России приказами от 12 июля 2019 года отозвал лицензии на осуществление банковских операций у небанковских кредитных организаций (НКО) "21 Век" (г. Санкт-Петербург) и "Частный расчетно-кассовый центр" (г. Москва), сообщил регулятор.
Обновлено в 02:10
Авто

На аукцион выставлен редкий кабриолет Ferrari 250 GT серии I

Аукционный дом Gooding & Company объявил о поступлении на торги редкой модификации кабриолета Ferrari 250 GT Series I, который в 1958 году доработали специалисты ателье Pininfarina.
Обновлено в 02:09
Авто

«Яндекс» представил беспилотную Hyundai Sonata

«Яндекс» представил прототип беспилотного автомобиля на базе нового седана Hyundai Sonata.
Обновлено вчера в 10:46
Происшествия

В Москве задержали 50 крымскотатарских активистов

У здания Верховного суда России силовики задержали более 50 человек, которые пришли поддержать крымских татар, арестованных по «делу Хизб ут-тахрир» (запрещена в РФ).
Обновлено вчера в 09:54
Политика

Reuters: США решили не вводить санкции в отношении главы МИД Ирана

Власти США решили пока не вводить санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

У заболевших в интернате в Хабаровском крае обнаружили сальмонеллу

Обновлено в 01:29
Спорт

Сборная России вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в полуфинал Лиги наций, уверенно переиграв команду Франции в финальном турнире.
Обновлено в 00:04
Происшествия

Из-за шторма в Греции погибли российские туристы

В результате сильного шторма в греческом Халкидики погибли по меньшей мере шесть человек, в том числе двое туристов из России.
Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

Начальник омской полиции подрался с машинистом в столичном метро

"Начальник УМВД по Омской области назначил служебную проверку после сообщений СМИ о драке в московском метро с участием главы УМВД по Омску Алексея Меркушова", - сообщил РИА Новости начальник пресс-службы главка Алексей Командыков.
Обновлено вчера в 09:40
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