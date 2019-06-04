США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.

США могут ввести пошлины против Франции

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