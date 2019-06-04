Политика

США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль вчера в 01:20

США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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США готовятся к новой торговой войне

Коммерсантъвчера в 12:02

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАСС10 июля в 17:22

США задумались о введении пошлин против Франции

REGNUM10 июля в 19:20

США могут обложить пошлинами товары из Франции

Эхо Москвы10 июля в 19:06

СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Life.ru10 июля в 18:21

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новости10 июля в 18:00

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Интерфакс10 июля в 20:28
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Театры

В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев

В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес

Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина

"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь

Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Политика

Обыски проходят в офисе президента Украины

В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты

В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 01:35
Кино

Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории

Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий

Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле призналась, что инъекции ботокса делала только один раз

Вайкуле признает, что часто вспоминает его слова. Она признается, что только однажды ей делали инъекцию ботокса.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика

Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%

Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Финансы

Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода

Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонному бюджету на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Общество

Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту

Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали

Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Авто

Toyota разрабатывает новый кроссовер

Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика

Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Политика

В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки»

Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика

Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди

10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено вчера в 20:14
Общество

Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова

Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика

Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес

Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»

Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Политика

Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты

Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика

Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским

Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 12:48
Политика

В США задумались о санкциях против Китая из-за импорта иранской нефти

В администрации Соединенных Штатов не исключают возможности ввести санкции против Китая в качестве «наказания» за импорт иранской нефти: по данным американских чиновников, в июне КНР приобрела более миллиона баррелей «черного золота» из Ирана, что в Белом доме расценили как нарушение американских нефтяных санкций против Тегерана.
Обновлено вчера в 23:47
Общество

Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара

Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Наука

Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом

Обновлено вчера в 12:38
Политика

Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»

Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08
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