Политика
США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль вчера в 01:20
США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Театры
В Петербурге умер актер и режиссер МДТ Олег Дмитриев
В Петербурге в возрасте 49 лет умер актер и режиссер Малого драматического театра Олег Дмитриев.
Обновлено вчера в 11:40
Шоу-бизнес
Алла Пугачева поразила фанатов тем, что выглядит моложе Галкина
"Кровавая Мэри": Дарья Мороз удивила фанатов дерзким образом Ранее 5-tv.ru сообщал, что косметолог раскрыла секрет "вечной молодости" Аллы Пугачевой.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия
Мать заметила слёзы сына во время кремации и спасла ему жизнь
Специалисты объяснили матери, что у её сына Гэндэма Кирана не осталось шансов на жизнь и даже предложили отключить его от аппарата жизнеобеспечения, но мать отказалась и забрала мальчика домой.
Обновлено вчера в 13:39
Политика
Обыски проходят в офисе президента Украины
В офис украинского лидера Владимира Зеленского нагрянули с обысками сотрудники госбюро расследований (ГБР) страны, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:29
Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
Специалисты Роскачества дали рекомендации по предотвращению возможного взрыва аккумулятора смартфона, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 01:35
Кино
Люк Бессон объяснил интерес Голливуда к российской истории
Французский режиссер Люк Бессон объяснил большой интерес голливудских киностудий к истории России.
Обновлено вчера в 14:26
Общество
Названы сроки исчезновения самых массовых российских профессий
Профессии водителя и продавца, наиболее распространенные в России, исчезнут через 10 лет.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле призналась, что инъекции ботокса делала только один раз
Вайкуле признает, что часто вспоминает его слова. Она признается, что только однажды ей делали инъекцию ботокса.
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Минтруд предложил увеличить прожиточный минимум на 4%
Минтруд РФ предложил установить размер прожиточного минимума за второй квартал 2019 года на душу населения в размере 11185 рублей.
Обновлено вчера в 12:42
Финансы
Внешний долг России вырос на 6,1% за полгода
Согласно статистике Банка России, на начало июля 2019 года внешний долг РФ составил $482,4 млрд.
Обновлено вчера в 10:21
Политика
В конгрессе США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Палата представителей конгресса США 11 июля одобрила предложенную демократами поправку к проекту оборонному бюджету на 2020-й финансовый год, предусматривающую возможность введения санкций против госдолга России.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году
В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Общество
Кардинальные меры: В Царском селе стали продавать билеты по паспорту
Музей-заповедник "Царское Село" ввел новые правила приобретения электронных билетов в Екатерининский дворец.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия
Российская туристка попала в психиатрическую больницу на Бали
Сотрудники полиции в округе Бангли на Бали сопроводили российскую туристку в психиатрическую клинику за неподобающее поведение на вилле, сообщает местное издание Coconuts.
Обновлено вчера в 21:37
Авто
Toyota разрабатывает новый кроссовер
Как отмечают источники, изначально на новом СП планировали собирать Toyota Corolla последнего поколения, но в последний момент японцы изменили решение, объяснив это желанием «подстроиться под меняющиеся требования рынка и растущий спрос на компактные кроссоверы и внедорожники».
Обновлено 10 июля в 23:30
Политика
Путин уволил губернатора Севастополя Овсянникова
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
Обновлено вчера в 12:23
Политика
В правительстве РФ предложили отказаться от уничтожения «санкционки»
Гордеев, комментируя инициативу Роспотребнадзора о введении законодательного запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов, заявил, что считает уничтожение продуктов питания неправильным.
Обновлено вчера в 23:06
Экономика
Без Медведева. Экономическое будущее России определят специальные люди
10 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Владимир Путин провёл совещание, в ходе которого обсуждалась экономическая ситуация в стране.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
Крыша дома на улице Ленина загорелась в Южно-Сахалинске
В Южно-Сахалинске загорелась крыша многоквартирного дома в самом центре города. Пожар случился по адресу: Ленина, 297.
Обновлено вчера в 20:14
Общество
Представлены доказательства инсценировки отравления Бари Алибасова
Опубликована переписка помощника Бари Алибасова с врачом, свидетельствующая об инсценировке отравления.
Обновлено вчера в 07:39
Политика
Трамп пообещал узнать гражданство жителей США в обход переписи
Президент США Дональд Трамп подпишет в пятницу указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Шоу-бизнес
Ольга Бузова травмировалась на съемках шоу «Форт Боярд»
Сегодня стало известно, что Ольга Бузова травмировала ногу во время съемок проекта. Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram.
Обновлено вчера в 06:03
Политика
Красноярские депутаты предложили уволить главу краевой счетной палаты
Члены двух профильных комитетов заксобрания Красноярского края поддержали досрочную отставку главы краевой счетной палаты Татьяны Давыденко, в отношении которой прокуратура провела проверку.
Обновлено 10 июля в 04:51
Политика
Киев назвал ключевую тему разговора Путина с Зеленским
Пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского подтвердила факт первого телефонного разговора главы государства с российским президентом Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
В США задумались о санкциях против Китая из-за импорта иранской нефти
В администрации Соединенных Штатов не исключают возможности ввести санкции против Китая в качестве «наказания» за импорт иранской нефти: по данным американских чиновников, в июне КНР приобрела более миллиона баррелей «черного золота» из Ирана, что в Белом доме расценили как нарушение американских нефтяных санкций против Тегерана.
Обновлено вчера в 23:47
Общество
Борис Кубай: После прохождения циклона приморцев ждет летняя жара
Борис Кубай рассказал порталу Примпогода, чего можно ожидать от проходящего циклона приморцам и о погоде на следующую неделю.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 05:36
Наука
Физики добились рекордного ускорения электронов терагерцовым импульсом
Обновлено вчера в 12:38
Политика
Депутат Толстой вывел из себя журналистку «Рустави 2»
Журналистка грузинского телеканала "Рустави 2" вступила в спор с главой российской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Петром Толстым.
Обновлено вчера в 07:08