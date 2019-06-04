Политика
США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль вчера в 01:20
США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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Происшествия
В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения
Обновлено вчера в 23:59
Экономика
Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России
В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось
4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Политика
Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России
Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Происшествия
На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело
Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:00
Наука
Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть
Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Религия
Православные отмечают день апостолов Петра и Павла
Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Интернет
В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей
Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
Обновлено в 00:22
Общество
Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД
Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес
Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала
Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие
В России представили проект нового авианосца
На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 10 июля в 07:52
Общество
Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы
В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы
Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год
Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Политика
Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку
Городские депутаты рассмотрят заявление 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия
Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили
Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК
Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51
Политика
«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России
Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
«Монако» отказался комментировать интерес к Чалову
Генеральный директор Монако Олег Петров отказался комментировать интерес к Фёдору Чалову, со стороны "монегасков".
Обновлено в 01:43
Политика
Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний
Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 01:32
Происшествия
Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток
Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:49
Политика
Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы
Обновлено вчера в 23:44
Экономика
Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн
Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика
Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами
Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Футбол
«Интер» сделал официальное предложение «МЮ» по Лукаку
В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия
В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс
Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье
30% населения планеты страдают от болезней печени
Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Политика
Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе
Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе
Обновлено вчера в 13:04