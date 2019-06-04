Политика

США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль вчера в 01:20

США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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США готовятся к новой торговой войне

Коммерсантъвчера в 12:02

США начали расследование предложенного во Франции налога для IT-гигантов

Интерфакс10 июля в 20:28

США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции

РИА Новости10 июля в 18:00

США могут обложить пошлинами товары из Франции

Эхо Москвы10 июля в 19:06

СМИ: США рассматривают введение пошлин против Франции

Life.ru10 июля в 18:21

США задумались о введении пошлин против Франции

REGNUM10 июля в 19:20

Власти США могут ввести пошлины в отношении Франции за цифровой налог

ТАСС10 июля в 17:22
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Происшествия

В Лондоне скончалась скрипачка русского происхождения

Обновлено вчера в 23:59
Экономика

Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России

В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось

4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.
Обновлено 10 июля в 06:23
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Происшествия

На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 16:00
Наука

Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть

Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.
Обновлено в 00:23
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Интернет

В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей

Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.
Обновлено в 00:22
Общество

Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД

Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.
Обновлено вчера в 13:07
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников

Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Армия и оружие

В России представили проект нового авианосца

На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».
Обновлено 10 июля в 07:52
Общество

Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы

В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.
Обновлено вчера в 23:32
Финансы

Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год

Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.
Обновлено в 01:06
Политика

Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку

Городские депутаты рассмотрят заявление 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили

Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.
Обновлено вчера в 20:02
Экономика

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК

Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.
Обновлено в 00:51
Политика

«Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).
Обновлено вчера в 14:16
Футбол

«Монако» отказался комментировать интерес к Чалову

Генеральный директор Монако Олег Петров отказался комментировать интерес к Фёдору Чалову, со стороны "монегасков".
Обновлено в 01:43
Политика

Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний

Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 01:32
Происшествия

Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток

Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.
Обновлено вчера в 22:49
Политика

Мадуро сообщил о договорённости с оппозицией Венесуэлы

Обновлено вчера в 23:44
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Политика

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.
Обновлено в 01:24
Футбол

«Интер» сделал официальное предложение «МЮ» по Лукаку

В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс

Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.
Обновлено вчера в 11:03
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Политика

Зеленский узнал о первой за время его президентства жертве в Донбассе

Обновлено вчера в 13:03
Армия и оружие

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Обновлено вчера в 13:04
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