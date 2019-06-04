США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.

США могут ввести пошлины против Франции

Экономика Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.

Происшествия Состояние избитой в Ингушетии 7-летней девочки стабилизировалось 4 июля ребенка в тяжёлом состоянии доставили в больницу Ингушетии с множеством травм, ожогов и порезов.

Политика Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.

Происшествия На отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело Следственный комитет России выделил в отдельное производство уголовное дело в отношении Михаила Хачатуряна - отца трех сестер Крестины, Ангелины и Марии, обвиняемых в его убийстве, которое произошло в Алтуфьевском районе Москвы, приводит ТАСС сообщение источника в правоохранительных органах.

Наука Видео смертельной битвы двух огромных акул шокировало Сеть Ученым удалось заснять на видео сражение двух больших белых акул. Ролик с битвой двух хищников поразил пользователей Сети.

Религия Православные отмечают день апостолов Петра и Павла Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.

Интернет В Google признали прослушивание голосовых команд пользователей Менеджер по продукции Google Дэвид Монсис написал в официальном блоге компании, что ее сотрудники регулярно прослушивают аудиозапись голосовых команд, которые пользователи сервисов произносят в смарт-динамик Google Home или при эксплуатации приложения Google Assistant.

Общество Госдума одобрила проект о повышении предельного возраста службы в МВД Законопроект, уточняющий порядок прохождения службы в органах внутренних дел, прошёл первое чтение в Госдуме.

Политика Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.

Общество Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Superjob ранжировал экономические вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).

Армия и оружие В России представили проект нового авианосца На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге Невское проектно-конструкторское бюро (входит в ОСК) представило проект нового тяжелого авианосца, сообщает телеканал «Звезда».

Общество Названы виды токсичных внешне съедобных грибов в лесах Москвы В министерстве экологии Московской области рассказали, что нашли в лесах региона три вида грибов, которые выглядят, как съедобные, но на самом деле являются ядовитыми.

Финансы Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля на 2019 год Сбербанк пересмотрел прогноз по курсу рубля в 2019 году: до 62 рублей за доллар на третий квартал и до 63 рублей — на четвертый.

Политика Глава Комсомольска-на-Амуре снова подал в отставку Городские депутаты рассмотрят заявление 17 июля. Ранее градоначальник уже подавал в отставку - в сентябре 2018 года.

Происшествия Пожар на ТЭЦ в Мытищах полностью потушили Спасатели полностью потушили крупный пожар на ТЭЦ в Мытищах, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Экономика Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК Центробанк предложил отложить на год новую пенсионную реформу ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), которая должна была заработать с 1 января 2020, - пишет РБК.

Политика «Всемирный конгресс украинцев» объявили нежелательным в России Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» (Ukrainian World Congress).

Футбол «Монако» отказался комментировать интерес к Чалову Генеральный директор Монако Олег Петров отказался комментировать интерес к Фёдору Чалову, со стороны "монегасков".

Политика Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.

Происшествия Задержанный замглавы Пенсионного фонда поставил взятки на поток Собеседники «Коммерсанта» утверждают, что за это Иванов получил ряд взяток на сумму несколько миллионов рублей.

Экономика Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.

Политика Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами Отмечается, что в ходе встречи стороны обсудят текущее состояние и перспективы отношений Москвы и Тбилиси.

Футбол «Интер» сделал официальное предложение «МЮ» по Лукаку В сезоне-2018/19 26-летний Ромелу Лукаку сыграл в 45 матчах за "Манчестер Юнайтед", забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи.

Происшествия В Швеции суд впервые наказал мужчину по закону о согласии на секс Верховный суд Швеции впервые вынес обвинение по закону о согласии на вступление в сексуальные отношения, который был принят в стране в 2018 году.