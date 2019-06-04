Политика
США могут ввести пошлины против ФранцииПрофиль 01:20
США инициировали расследование в отношении планов Франции ввести дополнительный налог для оказывающих цифровые услуги компаний. При этом Вашингтон планирует подготовить ответные меры, пишет Regnum со ссылкой на торгового представителя США Роберта Лайтхайзера. Его офис и инициировал проверку.
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США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов
Взгляд.рувчера в 20:08
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 07:51, Вашингтон
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Еще одно здание и склад загорелись около ТЭЦ в Мытищах
Еще одно административное здание и склад из легких металлических конструкций загорелись рядом с ТЭЦ «Северная» в подмосковных Мытищах из-за теплового воздействия от пожара.
Обновлено в 07:33
Наука
Настойчивые койоты успешно обучились новым навыкам у сородичей
Обучаться могут не только младшие особи (путем наблюдения за старшими): нередко знания и навыки передаются между уже взрослыми особями, а в особенности — от доминантной особи к другим, стоящим ниже в иерархии.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Задержан замглавы Пенсионного фонда Алексей Иванов
По подозрению в получении взятки в среду был задержан заместитель председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексей Иванов.
Обновлено в 04:16
Общество
Путин сделал всем бухгалтерам страны неожиданный подарок
Срочные новости для бухгалтеров До 1 августа бухгалтеры должны подать важное заявление в ФСС Бухгалтеры испугались массовых увольнений Работодатели добавляют бухгалтерам новые обязанности Опубликованы все бухгалтерские изменения с 1 июля 2019 года Какой подарок сделал Путин бухгалтерам страны Законом вносятся изменения в перечень случаев, когда бухгалтеров должны штрафовать за ошибки.
Обновлено вчера в 08:24
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Авто
Bentley представил концепт EXP 100 GT
Британский производитель премиальных автомобилей в честь своего столетнего юбилея показал публике особый концепт-кар EXP 100 GT.
Обновлено вчера в 13:50
Общество
Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы
Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Экономика
АСВ взыскало с бывших бенефициаров Гринфилдбанка больше 6 млрд рублей
Арбитражный суд Москвы взыскал больше 6 миллиардов рублей с семи ответчиков, которые ранее контролировали московский Гринфилдбанк, сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего банков.
Обновлено в 04:24
Общество
Сотрудникам полиции могут повысить предельный возраст службы
Предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел предложили увеличить для сотрудников среднего, старшего и высшего начальствующего состава.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
Обновлено в 07:04
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь сезона 2019/20
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 06:54
Технологии
«Умный шкаф» с системой ответственного хранения для табельного оружия и лекарств создали в Москве
«Умный шкаф» с системой ответственного хранения, которая позволяет отследить доступ пользователей, создали в Москве.
Обновлено в 07:20
Общество
УФАС начал внеплановую проверку в мэрии Перми
Управление федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю проводит внеплановую проверку в администрации Перми по выявлению возможных нарушений при выдаче субсидий СМИ, выделяемых для освещения информационной деятельности мэрии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 05:59
Армия и оружие
США не выполняют обязательства по СНВ, заявил Генштаб
Превышение США по количеству носителей в рамках СНВ сопоставимо с совокупным ядерным потенциалом Великобритании и Франции, заявил в четверг начальник управления главного оперативного управления Генштаба РФ Андрей Стерлин.
Обновлено в 05:52
Политика
Похожего на Зеленского человека заметили на куполе Рады
Мужчина, похожий на президента Украины Владимира Зеленского, забрался на купол здания Верховной рады. В Сети появились его фотографии.
Обновлено вчера в 16:09
Происшествия
В Москве на акции в поддержку крымских татар задержали более 50 человек
Обновлено в 07:06
Шоу-бизнес
Шатунову предстоит еще одна операция
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин сообщил в Instagram, что музыканту и лидеру коллектива Юрию Шатунову в ближайшее время предстоит еще одна операция.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Пятилетний россиянин пропал в Польше
Пятилетний россиянин Давид Жуковский пропал в Польше.
Обновлено в 07:28
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Единоборства
Боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры
Обновлено в 07:04
Экономика
Россияне стали больше тратить за один поход в магазин
Средний чек за один поход в магазин в июне составил 556 рублей.
Обновлено в 01:57
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Политика
Социологи зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам
Социологи, в свое время предсказавшие протестную волну 2011-2012 годов, зафиксировали тотальное недоверие россиян к политикам — как провластным, так и оппозиционным.
Обновлено в 00:14
Политика
Рада приняла Избирательный кодекс спикера вместо закона Зеленского
Верховная Рада Украины приняла новый Избирательный кодекс. Одним из авторов законодательной инициативы стал спикер Андрей Парубий.
Обновлено в 06:12