США могут включить Россию в список манипулирующих валютой странКоммерсантъ вчера в 23:25

Пока перечень включает 12 стран, их число может увеличиться до 20. Полный список агентство не приводит, но утверждает, что в него могут включить Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию. Все эти страны имеют положительные сальдо торгового баланса с США, отмечает агентство.

США могут включить Россию в список манипулирующих валютой стран

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