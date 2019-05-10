Политика
США могут включить Россию в список манипулирующих валютой странКоммерсантъ вчера в 23:25
Пока перечень включает 12 стран, их число может увеличиться до 20. Полный список агентство не приводит, но утверждает, что в него могут включить Россию, Таиланд, Индонезию, Вьетнам, Ирландию и Малайзию. Все эти страны имеют положительные сальдо торгового баланса с США, отмечает агентство.
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Происшествия
В Тамбовской области ребенка насмерть засыпало песком
Следствие возбудило уголовное дело после гибели девятилетнего мальчика в насыпи с песком в Котовске в Тамбовской области, сообщается в пятницу на сайте следственного управления СК РФ по региону.
Обновлено в 07:54
Экономика
Инвесторы теряют в Турции больше, чем в Аргентине
Убытки по облигациям Турции и Аргентины являются максимальными среди развивающихся стран, где в этом году инвесторы в среднем заработали на локальных бондах 1,74%, пишет Bloomberg.
Обновлено в 02:36
Политика
Коломойский заявил, что Аваков может стать премьер-министром Украины
Бизнесмен Игорь Коломойский допустил возможность, что нынешний глава МВД Украины Арсен Аваков станет премьер-министром страны.
Обновлено в 06:32
Общество
Уроженку России в США посадили на 12 лет за мошенничество
Суд в Нью-Йорке приговорил к 12 годам уроженку России, гражданку Германии Анну Сорокину за крупное мошенничество, сообщает Guardian.
Обновлено в 08:36
Футбол
Гол Погребняка на 96 минуте спас «Урал» от проигрыша «Оренбургу»
От поражения "Урал" спас гол нападающего Павла Погребняка на 96 минуте. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обновлено в 07:05
Экономика
Россия наращивает продажи облигаций в ожидании новых санкций
Москва обновила апрельский рекорд по долговому финансированию, продав дополнительную эмиссию на 1.1 млрд долларов Россия международным инвесторам облигации на миллиарды долларов, пока Америка не ввела санкции в отношении гос. долга и не перекрыла таким образом Москве доступ к кредитным рынкам.
Обновлено в 03:11
Происшествия
Сергей Доренко умер от разрыва аорты
Причиной смерти журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты, сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".
Обновлено в 04:18
Происшествия
Опубликовано видео с попытками медиков спасти Доренко
В Сети появилось видео того, как врачи увозят на скорой помощи журналиста и радиоведущего Сергея Доренко, который скончался в Москве в четверг, 9 мая.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Киев ответил на неявку России на трибунал по делу украинских моряков
Отсутствие России на публичных слушаниях в Международном трибунале по морскому праву (ITLOS) по делу украинских моряков 10 мая не освобождает Москву от выполнения обязательного решения суда.
Обновлено в 08:33
Здоровье
Волгоградский врач развеял 5 распространенных мифов о гастрите
Гастрит возникает от употребления вредной еды Как рассказывает "Вечернему Волгограду" гастроэнтеролог Илья Обломов, вкусовые предпочтения на развитие заболевания практически не влияют.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Госсекретарь США посетит Москву и Сочи с 12 по 14 мая
Государственный секретарь США Майкл Помпео отправится с визитом в Москву и Сочи с 12 по 14 мая, где у него запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым и где он рассчитывает, что его примет президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:40
Авто
Названы самые популярные дизельные внедорожники в России
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Аллу Пугачеву и Игоря Николаева едва не сбил автобус
Давний друг Пугачевой, певец и композитор Игорь Николаев, вспомнил, как мог погибнуть вместе с Примадонной под колесами автобуса.
Обновлено в 05:01
Кино
Вторая часть «Годзиллы» стартует в два раза хуже первой
Фильм "Годзилла 2: Король монстров" может стартовать в два раза хуже, чем первая серия.
Обновлено в 08:32
Происшествия
Главред Mash сообщил об обысках в редакции
Главный редактор Mash Максим Иксанов заявил, что в редакции Telegram-канала проходят обыски, правоохранительные органы изымают компьютеры, сотрудников направляют на допросы — на канале появилось соответствующее видеообращение.
Обновлено вчера в 17:18
Автоспорт
Боттас показал лучшее время в первой практике «Гран-при Испании»
Пилот "Мерседеса" Валттери Боттас показал лучшее время в первой практике "Гран-при Испании".
Обновлено в 06:36
Политика
Порошенко призвал Меркель ужесточить санкции против России
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора призвал канцлера Германии Ангелу Меркель поддержать ужесточение антироссийских санкций из-за упрощенной процедуры выдачи российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 06:33
Политика
Стало известно прошлое воевавшего деда Зеленского
Обновлено вчера в 14:53
Происшествия
В Дагестане сняли на видео селевой поток, уносящий коров и машины
В дагестанском селе Нижний Инхо селевой поток унес стадо коров и несколько автомобилей. Видео инцидента опубликовал канал "360".
Обновлено в 06:48
Шоу-бизнес
Илана Юрьева: «Муж не любит, когда я туплю»
Обновлено в 04:00
Авто
Появились первые рендеры универсала Toyota Camry
Яркий и динамичный дизайн Toyota Camry последнего поколения, сделавший эту машину заметно более молодежной, позволил придать аналогичный облик и универсалу.
Обновлено вчера в 05:48
Футбол
Экс-футболист «Манчестер Сити» Яя Туре завершил карьеру
Агент бывшего полузащитника английского «Манчестер Сити» Яя Туре Дмитрий Селюк заявил, что его клиент принял решение завершить карьеру.
Обновлено в 08:26
Происшествия
В пригороде Севастополя неизвестные повредили воинский мемориал
В Объединении крымских татар Севастопольского региона агентству пояснили, что в ночь на 9 мая в селе Орловка в пригороде Севастополя неизвестные повредили мемориал.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Гроб с фруктами проплыл по каналу Грибоедова в Петербурге на видео
По водам канала имени Грибоедова неспешно проплыл черный гроб, наполненный гранатами и цветами.
Обновлено в 08:30
Политика
Немецкие СМИ удивились, что Путин на параде не говорил про Иран
Ведущие прямого эфира немецкого издания Welt ждали, что российский лидер Владимир Путин в ходе выступления на параде Победы скажет что-нибудь про Иран, но так и не дождались.
Обновлено вчера в 23:52
Музыка
В Тбилиси отметили юбилей Булата Окуджавы
Следует отметить, что в этом году юбилей Окуджавы совпал с проведением в Тбилиси фестиваля авторской музыки, который стартовал в театре Грибоедова 6 мая и продлился четыре дня.
Обновлено в 07:59
Экономика
В Австралии напечатали более 400 миллионов банкнот с ошибкой
Резервный банк Австралии напечатал около 400 миллионов купюр достоинством 50 австралийских долларов с опечаткой в слове "ответственность", сообщает портал News.com.au со ссылкой на представителя регулятора.
Обновлено вчера в 02:54
Политика
В Эстонии предъявили территориальные претензии к России
Министр внутренних дел Эстонии и лидер националистической Консервативной народной партии (EKRE) Март Хельме считает, что Россия частично удерживает территорию республики.
Обновлено вчера в 07:21