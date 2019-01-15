Энергетика
В прошлом году США ударно наращивали добычу нефти. Если в январе она составила 9,75 млн барр. в сутки, то к декабрю увеличилась на 20% до 11,7 млн барр. в сутки. Но и это не предел, следует из прогноза Агентства энергетической информации при минэнерго США.
Ведомостивчера в 13:51
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Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено вчера в 11:42
Энергетика
СМИ узнали о возможном срыве указа Путина по развитию Севморпути
Указ президента России Владимира Путина о развитии Северного морского пути (СМП) может быть невыполнен.
Обновлено в 01:42
Энергетика
Рост цен на бензин рассчитан до марта
Все остальные изменения по ценам на топливо прописаны от 31 октября 2018 года вплоть до 31 марта текущего года в протоколе совещания правительства РФ о текущей ситуации на рынке нефтепродуктов.
Обновлено 14 января в 14:19
Энергетика
Добыча каменного угля в Красноярском крае выросла на 22%
В 2018 г. добыча каменного энергетического угля в Красноярском крае увеличилась на 22%.
Обновлено вчера в 09:19
Энергетика
Тарифы на услуги ЖКХ в Башкирии поднимут в два захода
С января услуги ЖКХ подорожают в пределах 1,7%, с июля — в пределах 2%, сообщили в госкомитете по тарифам.
Обновлено вчера в 05:10
Энергетика
Минэнерго планирует развивать рынок газомоторного топлива
Некоторые эксперты в области экономики предполагают, что газомоторное топливо полностью способно вытеснить с рынка дизель.
Обновлено вчера в 08:04
Энергетика
В Якутии ЖКХ отказывается от нефтяного топлива
Чтобы уйти от закупок дорогого нефтяного топлива, ГУП ЖКХ займется реконструкцией и строительством новых угольных котельных с использованием местных энергоресурсов.
Обновлено вчера в 22:45
Энергетика
В Приамурье постепенно истощаются запасы золота
Золотодобывающая промышленность Амурской области переживает непростой период. Сырьевая база постепенно истощается.
Обновлено вчера в 04:10
Энергетика
За 11 месяцев 2018 года экспорт товаров из Казахстана подорожал на 23%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам десяти месяцев 2018 года стоимость экспорта из Казахстана выросла на 19,2%. Импортируемые в республику товары подорожали на 7%.
Обновлено вчера в 07:13
Энергетика
На Украине цена на газ для населения повысится с 1 мая еще на 20%
Цена на газ на Украине продолжит расти, с 1 мая 2019 года она повысится на 20%. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
Обновлено вчера в 04:26
Энергетика
Кризис с поставками нефти в Мексику углубляется
Из-за ограничений импорта из морских перевозок, поставки нефти осуществляются поездами и автоцистернами.
Обновлено вчера в 18:02
Энергетика
Якутия вошла в тройку лидеров по добыче золота среди регионов РФ
«Якутия вошла в тройку регионов-лидеров страны по добыче золота — впервые в современной истории республики добыча этого драгоценного металла превысила отметку 28 тонн», — написал Солодов.
Обновлено 14 января в 23:36
Энергетика
Газпром косвенно стал владельцем 18.75% голосов НПФ «Газфонд»
ПАО "Газпром" косвенно стало владельцем 18.75% голосов АО "Негосударственный пенсионный фонд Газфонд".
Обновлено вчера в 10:54
Энергетика
«НОВАТЭК» запланировал строительство нового завода СПГ в ЯНАО
Обновлено вчера в 04:38
Энергетика
Владельцам солнечных батарей в Великобритании будут платить за излишки электроэнергии
Правительство Великобритании выступило за введение новой схемы учета электроэнергии, согласно которой крупные энергетические компании будут платить владельцам малых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за мощности, которые они фактически экспортируют в сеть.
Обновлено вчера в 10:28