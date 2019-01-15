В прошлом году США ударно наращивали добычу нефти. Если в январе она составила 9,75 млн барр. в сутки, то к декабрю увеличилась на 20% до 11,7 млн барр. в сутки. Но и это не предел, следует из прогноза Агентства энергетической информации при минэнерго США.

США могут увеличить добычу нефти на 11% в ближайшие два года

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