Энергетика
США могут увеличить добычу нефти на 11% в ближайшие два года
США могут увеличить добычу нефти на 11% в ближайшие два годаВедомости13:51
В прошлом году США ударно наращивали добычу нефти. Если в январе она составила 9,75 млн барр. в сутки, то к декабрю увеличилась на 20% до 11,7 млн барр. в сутки. Но и это не предел, следует из прогноза Агентства энергетической информации при минэнерго США.
Ведомости13:51
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Понимание физики может привести к значительному увеличению добычи сланцевой нефти
Android-robot.com14:46
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Энергетика
Независимые АЗС не исключили появления ценников на поллитра бензина
Независимые АЗС предупреждают о возможном введении маркетинговых "ухищрений" при продажах бензина на заправках, например, о появлении ценников на поллитра топлива, говорится в пресс-релизе Независимого топливного союза (НТС).
Обновлено в 11:42
Энергетика
Цена на газ для украинцев увеличится еще на 20 % с мая
Цена на газ для населения на Украине с 1 мая 2019 года увеличится еще на 20 %.
Обновлено в 06:47
Энергетика
«Роснефть» планирует добыть 6 млн тонн нефти в 2019 году
Прогнозируется, что развитие новых мощностей позволит компании существенно увеличить объемы добычи: «По итогам ожидаемого завершения строительства и запуска ключевых объектов инфраструктуры данных месторождений в 2019 году планируется существенно нарастить объемы производства и добыть около 6 миллионов тонн нефти», — добавил представитель компании.
Обновлено в 15:37
Энергетика
Зубков выразил недовольство ростом цен на газовых заправках «Газпрома»
Глава совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков выразил недовольство повышением цен на метан на заправках "Газпрома" в конце 2018 года.
Обновлено в 03:12
Энергетика
УФАС: бензин в Кузбассе подорожал из-за увеличенного НДС
Повышение цен на бензин в Кузбассе связано с повышением НДС на 2%, сообщает 15 января официальный сайт управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) России по Кемеровской области.
Обновлено в 13:47
Энергетика
Якутия вошла в тройку лидеров РФ по добыче золота
Обновлено вчера в 23:09
Энергетика
«НОВАТЭК» запланировал строительство нового завода СПГ в ЯНАО
Обновлено в 04:38
Энергетика
Тарифы на услуги ЖКХ в Башкирии поднимут в два захода
С января услуги ЖКХ подорожают в пределах 1,7%, с июля — в пределах 2%, сообщили в госкомитете по тарифам.
Обновлено в 05:10
Энергетика
Мадуро рассказал о предстоящих военных учениях в Венесуэле
Крупные военные учения в Венесуэле стартуют в феврале этого года.
Обновлено в 03:42
Энергетика
В 2018 году промышленное производство в Казахстане выросло на 4,1%
Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 11 месяцев 2018 года объем промышленного производства в Казахстане вырос на 4,5%. За девять месяцев данный показатель увеличился на 4,8%.
Обновлено в 06:54
Энергетика
В Приамурье постепенно истощаются запасы золота
Золотодобывающая промышленность Амурской области переживает непростой период. Сырьевая база постепенно истощается.
Обновлено в 04:10
Энергетика
Газпром косвенно стал владельцем 18.75% голосов НПФ «Газфонд»
ПАО "Газпром" косвенно стало владельцем 18.75% голосов АО "Негосударственный пенсионный фонд Газфонд".
Обновлено в 10:54
Энергетика
Китай повысил розничные цены на бензин и дизтопливо
Китай впервые в этом году повысил розничные цены на автомобильное топливо.
Обновлено в 03:13
Энергетика
Туркменистан в 2018 году нарастил нефтехимическую отрасль экономики
Обновлено в 10:24
Энергетика
Владельцам солнечных батарей в Великобритании будут платить за излишки электроэнергии
Правительство Великобритании выступило за введение новой схемы учета электроэнергии, согласно которой крупные энергетические компании будут платить владельцам малых возобновляемых источников энергии (ВИЭ) за мощности, которые они фактически экспортируют в сеть.
Обновлено в 10:28