США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35Слово и Дело вчера в 20:00

Власти США рассматривают возможность приостановить обучение турецких летчиков навыкам пилотирования на истребителе-бомбардировщике F-35, из-за решения Турции приобрести у России ракетно-зенитные установки C-400.

США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35

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