Армия и оружие
США могут приостановить обучение турецких пилотов на F-35Слово и Дело вчера в 20:00
Власти США рассматривают возможность приостановить обучение турецких летчиков навыкам пилотирования на истребителе-бомбардировщике F-35, из-за решения Турции приобрести у России ракетно-зенитные установки C-400.
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США анонсировали возможную приостановку обучения турецких пилотов на F-35
Московский Комсомолецвчера в 19:54
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Британские болельщики футбольных клубов «Челси» и «Арсенал» 28 мая устроили драку в центре Баку, где 29 мая пройдёт финал Лиги Европы.
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