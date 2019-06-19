Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400Газета.Ru 14:46
Представитель администрации США высокого ранга заявила, что Соединенные Штаты готовы обсудить с Турцией возможную компенсацию за отказ от российских ракетно-зенитных систем С-400.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:13, Вашингтон
Экономика
Состояние Бернара Арно превысило $100 млрд
Богатейший европеец, владелец группы люксовых брендов Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно, по оценкам Bloomberg, пополнил список «стомиллиардеров», то есть людей, чье состояние превышает $100 млрд.
Обновлено в 15:11
Экономика
Доходность для акционеров вывела ЛУКОЙЛ в мировые лидеры
Средний показатель доходности ЛУКОЙЛа за пять лет (2014–2018) составил 27,1%. Составители рейтинга отметили, что российская компания щедра к своим акционерам, а кроме того, показывает хороший рост выручки, сообщает РБК.
Обновлено в 18:37
Общество
В Москве из-за потепления появились ядовитые пауки
Обновлено 17 июня в 12:03
Происшествия
Киркоров опубликовал видео жесткой посадки самолета
Певец Филипп Киркоров в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео жесткой посадки самолета, на котором он возвращался из болгарского города Варны в Москву.
Обновлено в 02:41
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Футбол
Семак затруднился назвать сроки восстановления Кузяева
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитник Далер Кузяев, скорее всего, пропустит первый предсезонный сбор команды.
Обновлено в 16:57
Экономика
В Huawei заявили, что справятся с последствиями санкций США
Основатель китайской телекоммуникационной компании Huawei Жэнь Чжэнфэй заявил в интервью телеканалу CNBC, что организация справится с последствиями ограничительных мер США.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Губернатор Пензенской области рассказал о ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев сообщил, что ситуация в Чемодановке после массовой драки, в результате которой погиб человек, нормализована, в селе дежурит патруль сотрудников Росгвардии.
Обновлено в 17:33
Общество
Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года
В Москве температура воздуха в субботу, 22 июня, может побить рекорд 1917 года. Об этом 19 июня сообщили в Гидрометцентре России.
Обновлено в 10:32
Политика
Валерий Соловей уволился из МГИМО «по политическим причинам»
Причиной ухода указано то, что руководство университета "больше не хочет иметь дела со мной", к чему Соловей отнесся "с пониманием", и просит далее не связывать его с институтом.
Обновлено в 12:19
Политика
Зеленский объяснил перенос администрации фразой «здесь я двинусь умом»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что администрация президента в Киеве переедет с Банковской улицы, в противном случае он «двинется умом».
Обновлено в 14:50
Авто
АвтоВАЗ выпустил Lada Xray Cross с вариатором
Первой «вазовский» моделью с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco стала LADA XRay Cross.
Обновлено в 04:55
Футбол
Умирающий экс-футболист «Зенита» устроил в хосписе праздник для дочери
Бывший футболист «Зенита» и «Рейнджерс» Фернандо Риксен, несмотря на смертельное заболевание, устроил праздник для семилетней дочери в хосписе в Шотландии.
Обновлено вчера в 21:36
Происшествия
Fox: в США сошел с рельсов поезд с опасными веществами и гранатами
Не менее 19 вагонов товарного состава, перевозившего взрывоопасные вещества, огнестрельное оружие и гранаты, сошли с рельсов в среду около населенного пункта Уэллс (штат Невада).
Обновлено в 16:38
Политика
Жириновский в знак протеста покинул заседание Госдумы
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал заседания Госдумы в знак протеста.
Обновлено в 12:05
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Космос
В NASA предсказали геомагнитную бурю, которая погрузит Землю во тьму
Несколько лет назад специалисты NASA заявили, что на Земле существует большая вероятность повторения так называемого «События Кэррингтона» – мощнейшей геомагнитной бури, которая в 1859 году привела к отказу телеграфных систем по всей Европе и Северной Америке.
Обновлено в 15:28
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих подчиненных в Донбассе
Пьяный командир одного из подразделений ВСУ в Донбассе расстрелял своих подчиненных, которые пытались уйти с боевых позиций, сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Обновлено в 19:03
Кино
Комедия «Загадочное убийство» установила рекорд на Netflix
14 июня на Netflix стала доступна комедия «Загадочное убийство» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон.
Обновлено в 07:46
Финансы
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5% годовых, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-релиз регулятора.
Обновлено в 14:07
Гаджеты
Новейший LED-экран Samsung появился в центре Нью-Йорка
Обновлено в 16:14
Происшествия
В Подмосковье задержали экс-начальника отдела МВД по борьбе с наркотиками
Следователи Московской области задержали бывшего начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления МВД "Раменское" Дмитрия Панкратова.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
Прозрачная пуленепробиваемая алюминиевая броня: от научной фантастики к реальности
Обновлено в 07:25
Экономика
Трафик уходит в небо: мобильный интернет в России бьет рекорды
Мобильный интернет-трафик в России рекордно растет.
Обновлено в 17:02
Армия и оружие
В США сравнили применённый в Оманском заливе боеприпас с минами Ирана
13 июня в Оманском заливе на двух танкерах произошли взрывы и начался пожар. После этого США обвинили Иран в нападении на суда.
Обновлено в 07:31
Общество
ЕГЭ и ОГЭ могут стать индивидуальными
Российское правительство собирается сделать индивидуальными варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ.
Обновлено в 03:55