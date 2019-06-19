США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400Известия 13:41

Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов. Однако для этого требуется готовность Турции значимым образом вести диалог относительно отказа от закупки С-400.

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400

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