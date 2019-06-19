Политика

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400Известия 13:41

Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов. Однако для этого требуется готовность Турции значимым образом вести диалог относительно отказа от закупки С-400.
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США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400

Взгляд.ру12:17

США могут предложить Турции компенсацию за отказ от российских С-400

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США объяснили нелюбовь к С-400

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News.ru12:53

Вашингтон признал, что шаги в ответ на покупку Турцией С-400 ударят и по интересам США

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США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400

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США готовы обсуждать компенсацию последствий отказа Турции от С-400

RT на русском12:33
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
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«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором

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Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста

Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
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Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета

Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
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ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара

ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
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Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
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Обновлено вчера в 21:09
Технологии

«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»

Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
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Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17

Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»

Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Происшествия

СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья

Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие

Гиперзвуковую ракету анонсировали в США

В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Политика

Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским

Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта

Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
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Политика

В Крыму заявили, что не нуждаются в поставках воды из Украины

Обновлено в 09:13
Интернет

Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов

Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
Обновлено в 15:23
Общество

Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО

Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия

На севере Молдавии обрушилась часть 9-этажного дома

Обновлено в 15:40
Политика

США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»

США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Общество

Температура в Москве в выходные дни может побить рекорд 1917 года

Обновлено в 10:32
Политика

Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам

Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
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Авто

Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008

Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
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Экономика

Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
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Армия и оружие

США показали улики против Ирана по делу о взрывах на танкерах

Обновлено в 08:10
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«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером

Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
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Путин провёл совещание по подготовке прямой линии

«Президент провёл совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00», — указано в тексте.
Обновлено вчера в 14:20
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Адвокат заявил о возбуждении дела из-за стычки с полицией на фестивале

Обновлено в 10:54
Армия и оружие

Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала

Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Происшествия

«Нива» сбила людей на остановке в Сочи, два человека погибли

Женщина и ребенок погибли в результате ДТП на остановке общественного транспорта в Сочи.
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ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
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