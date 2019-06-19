Политика
США могут предложить Турции компенсацию за отказ от С-400Известия 13:41
Соединенные Штаты очень хотят избежать таких шагов. Однако для этого требуется готовность Турции значимым образом вести диалог относительно отказа от закупки С-400.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 16:14, Вашингтон
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
Обновлено в 07:36
Армия и оружие
Росгвардия получит четыре катера «Грачонок» для охраны Крымского моста
Четыре противодиверсионных катера «Грачонок» будут доставлены осенью в Керчь для бригады Росгвардии, которая сформирована с целью охраны Крымского моста.
Обновлено в 05:48
Футбол
Дмитрий Комбаров: «„Спартак“ для меня был, есть и будет родным клубом, родным домом»
Обновлено в 14:25
Происшествия
Киркоров опубликовал кадры жесткой посадки своего самолета
Певец Филипп Киркоров показал жесткую посадку своего самолета S7 в Домодедово.
Обновлено в 04:34
Футбол
ФИФА может перенести чемпионат мира из Катара
ФИФА не исключает возможности переноса чемпионата мира по футболу 2022 года из Катара.
Обновлено в 12:20
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Шоу-бизнес
Бари Алибасов дал первое интервью после отравления «Кротом»
Обновлено вчера в 21:09
Технологии
«Ростелеком» списал треть инвестиций в «Аврору»
Согласно отчету, компаниям-разработчикам в 2018 г. удалось заработать 38 млн руб. и получить чистый убыток в 416 млн руб. Сейчас работает около 20000 смартфонов и планшетов с ОС "Аврора", подсчитал представитель "Ростелекома".
Обновлено в 13:52
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Происшествия
В Петербурге произошел пожар на территории завода «Советская звезда»
Пожар произошел на территории завода «Советская звезда» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте городского главка МЧС.
Обновлено в 15:52
Происшествия
СМИ сообщили об обысках в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники полиции пришли с обысками в администрацию Пушкинского района Подмосковья.
Обновлено в 15:19
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету анонсировали в США
В США военно-промышленная компания США Raytheon рассказала о гиперзвуковой ракете на прямоточном воздушно-реактивном двигателе.
Обновлено в 15:52
Политика
Меркель начало трясти во время встречи с Зеленским
Канцлеру Германии Ангеле Меркель стало плохо во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
В Чемодановке цыганские дома взяли под охрану после конфликта
Дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной, сообщила РИА Новости в среду пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Обновлено в 10:30
Интернет
Ростелеком объяснил, зачем сканирует компьютеры клиентов
Пользователь утверждает, что сайт Ростелекома сканировал по меньшей мере 14 портов из тех, которые в большинстве случаев используют различные программы, сетевые протоколы и вирусы, в том числе для удаленного управления компьютером.
Обновлено в 15:23
Общество
Водителей хотят лишать прав за отсутствие ОСАГО
Водителей, которые второй раз попались без страхового полиса ОСАГО, предлагают лишать прав или штрафовать на пять тысяч рублей.
Обновлено в 11:00
Происшествия
На севере Молдавии обрушилась часть 9-этажного дома
Обновлено в 15:40
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Политика
Политолог Соловей уходит из МГИМО по политическим причинам
Российский политолог Валерий Соловей подал заявление об уходе из МГИМО по собственному желанию.
Обновлено в 12:00
Авто
Компания Peugeot презентовала новый кроссовер Peugeot 2008
Компания Peugeot представила кроссовер Peugeot 2008 нового поколения.
Обновлено в 00:24
Экономика
Медведев подписал постановление против роста цен на ЖКХ выше инфляции
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о подписании постановления, которое не допускает роста цен на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) выше уровня инфляции.
Обновлено в 07:33
Футбол
«Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером
Итальянский футбольный клуб "Милан" на своем сайте объявил о назначении Марко Джампаоло главным тренером команды.
Обновлено в 14:17
Политика
Путин провёл совещание по подготовке прямой линии
«Президент провёл совещание по подготовке специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным», которая выйдет в эфир 20 июня в 12:00», — указано в тексте.
Обновлено вчера в 14:20
Армия и оружие
Отряд кораблей ВМФ России остановлен при прохождении Панамского канала
Отряд кораблей Северного флота ВМФ России во главе с фрегатом «Адмирал Горшков», который накануне, 16 июня, начал прохождение Панамского канала, так и не закончил этот маневр.
Обновлено 17 июня в 06:38
Происшествия
«Нива» сбила людей на остановке в Сочи, два человека погибли
Женщина и ребенок погибли в результате ДТП на остановке общественного транспорта в Сочи.
Обновлено в 13:49
Финансы
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции Центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 2,25-2,5%, говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.
Обновлено в 15:53