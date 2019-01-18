США могут отменить пошлины на китайские товары ради переговоровИзвестия вчера в 16:23

с чего всё началось

Американская администрация рассматривает возможность отмены введенных пошлин в отношении китайских товаров в качестве стимулов для переговоров с Пекином, а также ради того, чтобы заставить власти страны пойти на уступки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

США могут отменить пошлины на китайские товары ради переговоров

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Общество Общество Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.

Происшествия Происшествия Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.

Авто Авто УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот» Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.

Происшествия Происшествия СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.

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Происшествия Происшествия Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Интернет Интернет Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.

Происшествия Происшествия Минобороны РФ подтвердило крушение двух Су-34 на Дальнем Востоке На Дальнем Востоке в небе столкнулись два самолёта Су-34. Эту информацию подтвердили в Министерство обороны России.

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Космос Космос Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии

Авто Авто Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.

Авто Авто Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.

Транспорт Транспорт Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.

Авто Авто Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.

Экономика Экономика Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.

Космос Космос В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.

Происшествия Происшествия Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Происшествия Происшествия Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в аварию Герцог Эдинбургский принц Филипп, 97-летний супруг британской королевы Елизаветы II, попал в аварию.

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Общество Общество В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.

Происшествия Происшествия Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Авто Авто Все модели KIA подорожали в России

Происшествия Происшествия Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки» Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.

Общество Общество MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег Платежная система MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег по истечении бесплатной версии продукта.

Наука Наука Искусственный интеллект нашел таинственного предка человека Ученые из Института эволюционной биологи, Национального центра исследований генетики Центра геномной регуляции и Института геномики Тартуского университета при помощи искусственного интеллекта обнаружила в геноме азиатов следы ранее неизвестного гоминида.

Технологии Технологии Rambler перезапустит «Живой журнал» Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.