Политика

США могут отменить пошлины на китайские товары ради переговоровИзвестия вчера в 16:23

Американская администрация рассматривает возможность отмены введенных пошлин в отношении китайских товаров в качестве стимулов для переговоров с Пекином, а также ради того, чтобы заставить власти страны пойти на уступки. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
Читать в источнике
с чего всё началось
Администрация США рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары, чтобы «дать Пекину стимул пойти на уступки» в торговых переговорах, сообщает The Wall Street Journal
.
Коммерсантъвчера в 21:36

Подробнее о событии

США могут отменить пошлины на товары из Китая для ускорения торговых переговоров

Коммерсантъвчера в 21:36

WSJ: США могут отменить пошлины на китайские товары

RT на русскомвчера в 17:16

WSJ узнала об идее властей США отказаться от пошлин на китайские товары

РБКвчера в 19:29

WSJ: США могут отменить пошлины на товары из КНР

Российская газетавчера в 21:01

США допустили отмену пошлин на китайские товары ради прогресса в переговорах

Взгляд.рувчера в 16:59

WSJ: США могут отменить пошлины на китайские товары в качестве стимула для переговоров

ТАССвчера в 15:42

Компании из США смогут попросить исключение из пошлин на импорт из Китая

РИА Новости15 января в 20:51
Показать все источники
Автоматически обработаны 7193 источника, обновлено в 06:19, Ашберн
Происшествия

Обнаружен один из лётчиков потерпевшего аварию Су-34

Спасатели обнаружили одного из лётчиков Су-34, потерпевшего аварию на Дальнем Востоке.
Обновлено в 03:14
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ на 9 млрд рублей

Районный суд Грозного обязал отделение «Газпрома» списать задолженность населения за газ в размере более 9 млрд рублей.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия

Лесли и Рыбку задержали в Шереметьево

Анастасию Вашукевич (Настю Рыбку), Александра Кириллова (Алекса Лесли) и еще двоих фигурантов дела о нелегальном "секс-тренинге" в Паттайе задержали по прилету в аэропорт Шереметьево после депортации из Таиланда, сообщила супруга Лесли журналистам.
Обновлено вчера в 17:34
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

СК считает взрыв газа приоритетной версией ЧП в Магнитогорске

В Следственном комитете России заявили, что приоритетной версией происшедшего в Магнитогорске остаётся взрыв бытового газа.
Обновлено в 02:46
Космос

Ученые предупредили об угрозе падения астероида на Землю

Обновлено в 00:51
Происшествия

Один из столкнувшихся Су-34 вернулся на базу

Обновлено в 03:02
Интернет

Обнаружена крупнейшая в истории база сворованных данных

Хант обнаружил его на известном хакерском форуме. Исследователь назвал эту утечку личных данных крупнейшей в истории.
Обновлено вчера в 08:56
Происшествия

Минобороны РФ подтвердило крушение двух Су-34 на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке в небе столкнулись два самолёта Су-34. Эту информацию подтвердили в Министерство обороны России.
Обновлено в 02:38
Культура

Мультсериал «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Обновлено в 04:41
Происшествия

ИГ взяло ответственность за взрыв дома в Магнитогорске

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за взрыв в жилой многоэтажке и в маршрутке в Магнитогорске, сообщает сайт SITE Intelligence Group, отслеживающий данные о деятельности террористов.
Обновлено в 01:03
Экономика

«Ъ»: нефтяные компании пожаловались на Росгвардию секретарю Совбеза

Главы "Лукойла", "Газпром нефти", "Сибура" и "Татнефти" написали письмо секретарю Совета безопасности РФ Николаю Патрушеву с жалобой на рост числа предписаний Росгвардии в адрес охраны на своих предприятиях.
Обновлено в 01:07
Космос

Центр Хруничева: оборудование на МКС находится в критическом состоянии

Обновлено вчера в 21:37
Авто

Компания Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Смена модели произойдёт в течение трех лет, об этом журналистам сообщил директор американского подразделения.
Обновлено в 02:06
Авто

Mercedes-Benz остановил сборку микроавтобусов на ГАЗе

Выпуск приостановлен из-за отсутствия комплектующих.
Обновлено в 01:34
Транспорт

Построен первый километр железной дороги на подходе к Крымскому мосту

Строители уложили первый километр железнодорожного пути на подходе к Крымскому мосту.
Обновлено в 02:35
Авто

Tesla отзывает 14 тысяч проданных в Китае электромобилей

Свыше 14 тысяч проданных в Китае электромобилей Model S подлежат отзыву в связи с выявленной проблемой в газогенераторах подушек безопасности, следует из доклада Государственного управления по рыночному надзору КНР.
Обновлено в 02:45
Экономика

Group-IB сообщила о масштабной кибератаке на российских банкиров

В середине недели российские банки подверглись крупнейшей с начала года кибератаке, ее провела хакерская группа Silence — одна из самых малочисленных и слабо изученных.
Обновлено в 05:01
Космос

В двигателях «Ангары» выявлен опасный дефект

Дефект двигателя ракет "Ангара" может прводить к резонансу и разрушению носителя.
Обновлено в 02:59
Происшествия

Врачи «скорой» поели в KFC вместо оказания помощи мужчине без сознания

Обновлено в 00:42
Происшествия

Супруг Елизаветы II принц Филипп попал в аварию

Герцог Эдинбургский принц Филипп, 97-летний супруг британской королевы Елизаветы II, попал в аварию.
Обновлено в 00:59
Наука

Найдена самая старая в мире таблица Менделеева

Обновлено вчера в 11:01
Общество

В России предложили продавать алкоголь и табак в специальных магазинах

Депутат Госдумы Андрей Свинцов разработал законопроект (есть в распоряжении RT), согласно которому алкогольную и табачную продукцию можно будет продавать только в специализированных магазинах.
Обновлено в 00:30
Происшествия

Минстрой обязал оснащать новостройки газовой сигнализацией

Минстрой России постановил в обязательном порядке оснащать жилые новостройки газовой сигнализацией и легко вышибаемыми при взрыве стеклопакетами, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 05:29
Авто

Все модели KIA подорожали в России

Обновлено в 06:07
Происшествия

Часть обвинений снята с трех участников «Артподготовки»

Прокуратура отказалась от обвинения трех активистов экстремистского движения "Артподготовка" (запрещено в РФ) в участии в террористической организации.
Обновлено в 04:48
Общество

MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег

Платежная система MasterCard запретит приложениям автоматическое списание денег по истечении бесплатной версии продукта.
Обновлено вчера в 07:02
Наука

Искусственный интеллект нашел таинственного предка человека

Ученые из Института эволюционной биологи, Национального центра исследований генетики Центра геномной регуляции и Института геномики Тартуского университета при помощи искусственного интеллекта обнаружила в геноме азиатов следы ранее неизвестного гоминида.
Обновлено в 05:58
Технологии

Rambler перезапустит «Живой журнал»

Rambler Group начнет масштабный перезапуск блог-платформы LiveJournal в январе 2019 года.
Обновлено в 02:13
Космос

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту

Япония запустила ракету «Эпсилон-4» с семью спутниками на борту. Трансляцию пуска вело японское аэрокосмическое агентство JAXA.
Обновлено вчера в 20:21
ещё по теме
Главное