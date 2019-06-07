Финансы
США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10
В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.
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Политика
Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ
Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины
В ходе проверки было установлено, что в 2019 году четвероклассница неоднократно вступала в интимную связь с мужчиной.
Обновлено в 04:15
Общество
Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.
Обновлено в 04:09
Хоккей
Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли
Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова
В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.
Обновлено в 03:56
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено вчера в 04:34
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Обновлено в 01:00
Экономика
В России с 2020 года увеличат материнский капитал
Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 09:53
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Происшествия
Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии
Отмечается, что после удара молнии у него на груди остались след от цепочки и крестика.
Обновлено в 01:46
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Происшествия
В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега
Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.
Обновлено в 03:57
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Транспорт
Новые предупреждающие пешеходов надписи появятся в столице
Предупреждающие надписи появятся на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов.
Обновлено в 02:22
Общество
Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири
Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.
Обновлено в 02:19
Происшествия
SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.
Обновлено в 02:27
Экономика
«Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний
Группа "Россети" с июня начала переименование дочерних и зависимых компаний под единым брендом "Россети", сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме.
Обновлено в 03:09
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала доклад Счетной платы, где говорилось о срыве президентского указа о повышении средней зарплаты медперсонала в 60% регионов.
Обновлено 05 июня в 12:11
Политика
Лавров рассказал о заявлении России по Косово для ООН
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал подготовку заявления по Косово.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе
Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 03:16
Происшествия
В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв
Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.
Обновлено в 04:09
Происшествия
Упавшего без сознания мужчину выбросили из трамвая в Новосибирске
По данным журналистов, в трамвае горожанин потерял сознание, однако вместо того, чтобы вызвать мужчине "скорую", двое пассажиров грубо стащили его по ступенькам вагона и бросили лежать на асфальте.
Обновлено в 03:26
Футбол
Буффон может перебраться в «Барселону»
Обновлено вчера в 20:56
Общество
В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников
Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.
Обновлено в 03:49
Здоровье
Австралийские диетологи рассказали об идеальной методике снижения веса
Диетологи из университета Сиднея убеждены, что смогли вывести идеальную методику, которая поможет не только безопасно потерять лишний вес, но и долгое время поддерживать его на приемлемом уровне.
Обновлено в 04:13
Общество
Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве
Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.
Обновлено в 02:25
Политика
В Кремле прокомментировали отсутствие Калви на ПМЭФ-2019
Ранее iReactor писал, что официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков оценил шансы на появление Калви на ПМЭФ-2019.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Актриса Марина Александрова рассказала о пополнении в своей семье
Известная актриса Марина Александрова не часто делится рассказами о своих родных в социальных сетях.
Обновлено в 04:05