США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10

В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

Политика Ляшко обвинил правительство в обмане украинцев с ценами на газ Украинцы платят не рыночную цену за газ, заявил депутат Верховной рады Олег Ляшко в пятницу, 7 июня, в интервью «112.ua».

Происшествия В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины В ходе проверки было установлено, что в 2019 году четвероклассница неоднократно вступала в интимную связь с мужчиной.

Общество Попавшая в больницу Симоньян рассказала о самочувствии Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян остается в больнице после инцидента с юристом Любовью Соболь и получает лекарства через капельницу.

Хоккей Как «Сент-Луис» выиграл пятый матч финала Кубка Стэнли Российские форварды «Блюз» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв результативными действиями в пятом матче финала Кубка Стэнли не отметились.

Происшествия В Москве задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова В Москве задержали 36-летнего жителя по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

Шоу-бизнес Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.

Политика На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.

Экономика В России с 2020 года увеличат материнский капитал Индексация маткапитала необходима, поскольку с 1 января 2020 года прогноз роста потребительских цен равен 4%. Программа материнского капитала начала действовать в России в 2007 году, недавно её продлили до конца 2021 года.

Происшествия Крестик спас россиянина от смерти при ударе молнии Отмечается, что после удара молнии у него на груди остались след от цепочки и крестика.

Здоровье В Роскачестве назвали пять опасных напитков Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.

Происшествия В Москве полицейский застрелил задержанного во время попытки побега Московский полицейский остановил водителя, нарушавшего правила дорожного движения и доставил в отдел полиции, но тот попытался сбежать и при задержании активно сопротивлялся, пытаясь завладеть оружием, в результате чего был застрелен, сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по Москве.

Экономика Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.

Транспорт Новые предупреждающие пешеходов надписи появятся в столице Предупреждающие надписи появятся на 46 нерегулируемых пешеходных переходах около образовательных учреждений, мест массового посещения и социально значимых объектов.

Общество Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири Самое значимое влияние глобальное потепление оказывает на Арктику и горные ледники.

Происшествия SSJ-100 не вылетел из Екатеринбурга из-за неисправности Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Ямал", готовившийся к рейсу Екатеринбург — Новый Уренгой с посадкой в Салехарде, задержан в аэропорту Кольцово почти на шесть часов, передает ТАСС.

Экономика «Россети» проводит ребрендинг дочерних компаний Группа "Россети" с июня начала переименование дочерних и зависимых компаний под единым брендом "Россети", сообщил генеральный директор компании Павел Ливинский в ходе презентации на Петербургском международном экономическом форуме.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Министр здравоохранения Вероника Скворцова прокомментировала доклад Счетной платы, где говорилось о срыве президентского указа о повышении средней зарплаты медперсонала в 60% регионов.

Политика Лавров рассказал о заявлении России по Косово для ООН Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал подготовку заявления по Косово.

Армия и оружие Зеленский пообещал жёсткий ответ бойцов ВСУ на обстрелы в Донбассе Украинские военные будут жёстко реагировать на обстрелы в Донбассе, но на дипломатическом уровне Киев продолжит настаивать на прекращении огня, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Происшествия В центре шведского Линчепинга прогремел взрыв Мощный взрыв прогремел в пятницу в шведском городе Линчепинг, несколько человек получили легкие травмы, сообщает издание Expressen со ссылкой на полицию и спасательные службы.

Происшествия Упавшего без сознания мужчину выбросили из трамвая в Новосибирске По данным журналистов, в трамвае горожанин потерял сознание, однако вместо того, чтобы вызвать мужчине "скорую", двое пассажиров грубо стащили его по ступенькам вагона и бросили лежать на асфальте.

Общество В Сургуте чиновников перевели на питание для школьников Местный комбинат школьного питания возьмет на себя приготовление обедов для чиновников Сургута.

Здоровье Австралийские диетологи рассказали об идеальной методике снижения веса Диетологи из университета Сиднея убеждены, что смогли вывести идеальную методику, которая поможет не только безопасно потерять лишний вес, но и долгое время поддерживать его на приемлемом уровне.

Общество Отловщик косаток из «китовой тюрьмы» заявил о возможном банкротстве Компания-отловщик "Афалина", которая держит в "китовой тюрьме" в Приморье косаток и белух, может обанкротиться, заявил ее глава Алексей Решетов.

Политика В Кремле прокомментировали отсутствие Калви на ПМЭФ-2019 Ранее iReactor писал, что официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков оценил шансы на появление Калви на ПМЭФ-2019.