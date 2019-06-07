Финансы

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10

В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.
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США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

РБК02:10

US STOCKS-Уолл-стрит выросла в надежде на отсрочку введения пошлин на мексиканские товары

Financial One02:41

Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импорт

Finam.Ru02:15

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» Сегодня в фокусе рынков данные по рабочим местам в США

Глас Народа01:29

Биржи США закрылись в плюсе на вероятности отсрочки пошлин для Мексики

ПРАЙМвчера в 16:57

Dow Jones и S&P 500 незначительно растут, Nasdaq снижается

Финмаркетвчера в 10:27
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Политика

Саакашвили отказался возглавить партию Кличко

Обновлено вчера в 20:50
Армия и оружие

Крейсер США пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

«При движении параллельными курсами отряда кораблей Тихоокеанского флота и авианосной ударной группы ВМС США крейсер УРО Chancellorsville внезапно изменил направление движения и пересёк курс БПК «Адмирал Виноградов» в 50 м от корабля», — приводит РИА Новости сообщение.
Обновлено в 03:23
Армия и оружие

СК России возбудил ещё пять дел по фактам обстрелов в Донбассе

Следственный комитет России возбудил пять новых уголовных дел по фактам обстрелов украинскими силовиками населённых пунктов Донбасса.
Обновлено в 02:01
Спорт

Загитова показала, как украсила торт для японского ТВ

Фигуристка опубликовала в своем Instagram фотографии, на которых она украшает торт во время японского телевизионного шоу.
Обновлено в 02:48
Политика

Пентагон опасается «действий» России в Арктике

Пентагон опасается, что Россия в одностороннем порядке установит границы шельфа в Арктике.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено вчера в 16:14
Транспорт

В Шереметьево осталась тонна неразобранного багажа

В аэропорту Шереметьево скопилась тонна неразобранного багажа, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Шокирующее безразличие: Мужчину с признаками инсульта бросили на улице

Шокирующее безразличие проявили пассажиры и водитель трамвая в Новосибирске.
Обновлено в 02:46
Политика

Трамп: отношения с Россией были подпорчены расследованием Мюллера

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News заявил, что отношения с Россией испортились из-за расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы в 2016 году.
Обновлено вчера в 23:36
Общество

Шестое июня стало самым жарким днём с начала года

Обновлено в 01:38
Происшествия

Катер с четырьмя пассажирами затонул у берегов Владивостока

Обновлено вчера в 21:09
Экономика

Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Футбол

ЦСКА заинтересован в защитнике «Ахмата» Плиеве

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ахмата» Заурбек Плиев попал в сферу интересов московского ЦСКА.
Обновлено вчера в 16:44
Баскетбол

Совладелец «Голден Стэйт» дисквалифицирован на один год

Совладелец «Голден Стэйт Уорриорз» Марк Стивенс получил запрет на посещение матчей НБА на один год.
Обновлено в 01:43
Общество

Сургутских чиновников переводят на школьное питание

Чиновники в Сургуте с 1 июля перейдут на школьное питание, сообщает URA.RU.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Захарова рассказала о проблеме с телефонной связью в МИД России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook рассказала, что в настоящее время телефоны ведомства не работают из-за ЧП во время ремонтных работ.
Обновлено в 03:17
Культура

«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода

Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия

В Красноярске подростки избили школьницу из-за долга в 100 рублей

Как сообщает Главное следственной управление СК РФ по Красноярскому краю, причиной конфликта стал долг в 100 рублей, который потерпевшая задолжала своим знакомым.
Обновлено в 03:07
Общество

Ученые рассказали о влиянии глобального потепления на климат Сибири

Елена Парфенова из Института леса СО РАН в Красноярске рассказала, что январские температуры в Сибири вырастут на девять градусов Цельсия, а июльские — на 5,7 градуса, если выбросы парниковых газов не будут остановлены.
Обновлено в 02:19
Общество

Пенсия россиян за советский период стажа может вырасти

Речь идет о тех, кому пенсия за периоды по 2001 год включительно рассчитывается через соотношение зарплаты за 60 месяцев к средней зарплате по стране.
Обновлено в 02:57
Футбол

В финале Лиги наций сыграют Португалия и Голландия

Сборная Голландии добилась волевой победы над Англией (3:1) и пробилась в финал Лиги наций. В соперниках у "оранжевых" будут португальцы.
Обновлено вчера в 17:51
Общество

В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей

Федеральный окружной суд города Уичито (штат Канзас) приговорил гражданку России Богдану Осипову к семи годам тюремного заключения.
Обновлено вчера в 19:49
Здоровье

Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару

Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено вчера в 20:50
Финансы

Сбербанк за январь-май увеличил чистую прибыль по РСБУ на 12,3%

Сбербанк России за январь-май 2019 года увеличил чистую прибыль по РСБУ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12,3% - до 369,1 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации.
Обновлено в 03:12
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено вчера в 07:52
Авто

Genesis G70 продемонстрировал дрифт под полуприцепом

Genesis называет видео «Искусство трюка с участием Genesis G70: Эпизод 1». Это создает впечатление, что появятся еще более захватывающие ролики, которые продемонстрируют все возможности G70.
Обновлено в 03:00
Политика

Шредер связал запуск «Северного потока-2» со сменой правительства в Дании

Бывший канцлер, председатель комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер на деловом завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума заявил, что политика Дании ставит под вопрос своевременное завершение строительства «Северный поток-2», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова вышла замуж

Накануне в Вернадском отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала одна из самых ярких медиумов-участников шоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова.
Обновлено вчера в 19:19
Происшествия

Десятки пилотов в России остались без работы из-за проблем с дипломами

Обновлено в 01:55
Здоровье

Медики спрогнозировали, выживет ли Алибасов

Врачи-токсикологи спрогнозировали, выживет ли российский музыкант Бари Алибасов после того, как по ошибке выпил средство для очистки труб "Крот", перепутав его с холодным чаем.
Обновлено вчера в 23:46
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Государство в Северной Америке, на севере граничит с Соединёнными Штатами Америки, на юго-востоке - с Белизом и Гватемалой, на западе омывается водами Калифорнийского залива и Тихого океана, на востоке - водами Атлантического океана, Мексиканского залива и Карибского моря
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