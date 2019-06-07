Финансы

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10

В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.
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Биржи АТР закрылись ростом вслед за США на возможности отсрочки пошлин для Мексики

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РБК02:10

Рынок США окреп в надежде на отсрочку пошлин на мексиканский импорт

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Санкционное давление США влияет на политику Дании и Евросоюза по "Северному потоку-2", заявил бывший канцлер ФРГ, председатель совета директоров Nord Stream 2 AG Герхард Шредер на бизнес-завтраке в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Умер легендарный музыкант Доктор Джон

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МИД допустил увеличение российских военных специалистов в Венесуэле

Глава латиноамериканского департамента МИД Александр Щетинин заявил, что Россия может направить в Венесуэлу своих военных специалистов для обслуживания обязательств по контрактам.
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В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана.
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Инвестиции «Еврохима» в новые производства аммиака составят $2,5 млрд

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Шохин увидел возможность повторения перестройки в России

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба" больше всех пострадала белорусская сторона, передает "БелТА".
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Продажи автомобилей в России упали на 7%

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В Кремль пока не поступали предложения по награждению спецназовца Никиты Белянкина, ценой своей жизни спасшего случайного прохожего, которого избивала группа мужчин.
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Видео избиения появилось в интернете. Причина конфликта заключается в том, что девочка, якобы, задолжала своим знакомым около 100 рублей.
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После рождения сына Арчи в семье Меган Маркл и принца Гарри, в прессе все активнее стали писать о том, что в скором времени семья покинет Великобританию на какое-то время обоснуется в Африке.
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Адвокат Сергей Жорин опубликовал в инстаграме фото с репетиции похорон продюсера Бари Алибасова, прошедшей 7 лет назад.
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Google предупредила власти США о рисках бойкота Huawei

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