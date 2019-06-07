Финансы
США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10
В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 06:36, Ашберн
Армия и оружие
Бойцы ДНР точным минометным выстрелом уничтожили блиндаж с карателями «Азова»*
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Муж попавшей в больницу Симоньян обратится к юристам
Режиссер Тигран Кеосаян намерен обсудить с юристами конфликт, произошедший между сотрудницей Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и его беременной женой — главным редактором RT и РИА Новости Маргаритой Симоньян.
Обновлено в 03:52
Футбол
Сборная России проводит тренировку в Саранске в полном составе
Сборная России накануне матча отборочного раунда Евро-2020 с командой Сан-Марино проводит в Саранске тренировку в полном составе.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Российский корабль едва не столкнулся с американским крейсером
Американский крейсер USS Chancellorsville "подрезал" российский большой противолодочный корабль "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, пройдя всего в 50 м. Экипаж "Виноградова" был вынужден экстренно маневрировать, чтобы не столкнуться с кораблем ВМС США.
Обновлено в 06:22
Культура
«Болотную тварь» закрыли после премьеры первого эпизода
Кинокомпания DC закрыла собственный сериал «Болотная тварь» после выхода первой серии.
Обновлено в 01:08
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено 05 июня в 09:02
Общество
«Яндекс» подтвердил решение вопроса по ключам шифрования с ФСБ
Управляющий директор «Яндекса» Тигран Худавердян подтвердил, что компания нашла решение для спора с ФСБ относительно ключей шифрования, сообщает РБК.
Обновлено в 05:30
Общество
Соловьев обвинил Соболь в низости и подлости
По словам Соловьева, Соболь «остается в своем репертуаре», передает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 18:10
Политика
Миллер назвал главный вопрос в переговорах с Украиной по газу
Глава российской компании «Газпром» Алексей Миллер считает, что самым главным вопросом в ходе переговоров Москвы и Киева должно стать заключение прямого контракта на поставки газа.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Участницу шоу талантов с Украины убили и бросили в реку
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (немецкий эквивалент британского Got Talent) Аллы Клишты (Alla Klyshta) нашли в Рейне спустя несколько недель после ее исчезновения в конце апреля.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
В пятницу, 7 июня, в шведском городе Линчепинг, расположенном в лене Эстергетланд, прогремел мощный взрыв.
Обновлено в 04:47
Общество
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за вывоз своих детей
Федеральный суд США в Канзасе приговорил россиянку Богдану Осипову к семи годам тюрьмы за то, что она "похитила" собственных детей, вывезя их в Россию.
Обновлено в 03:01
Общество
Бари Алибасов находится в медикаментозном сне
Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено вчера в 09:52
Общество
Бари Алибасов составил новое завещание
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
Под Калугой трое рабочих утонули в навозе
Обновлено в 05:30
Экономика
Чайка заявил о законности расследования дела Калви
Дело основателя Baring Vostok Майкла Калви расследуется законно.
Обновлено в 06:11
ЖКХ
Сроки отключения горячей воды в России сократятся
В ряде районов Москвы, например, отключение горячей воды уже происходит один раз в два года.
Обновлено в 06:00
Гаджеты
Скриншоты демонстрируют интерфейс операционной системы Huawei Hongmeng
Международная ситуация подталкивает компанию Huawei к выпуску собственной операционной системы.
Обновлено вчера в 06:05
Экономика
Шохин увидел возможность повторения перестройки в России
Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин сравнил текущую ситуацию в России с этапом перестройки.
Обновлено в 02:11
Политика
Кудрин сравнил правительство с замершим в прыжке тигром
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в ходе выступления на ПМЭФ-2019 вновь сравнил правительство РФ с тигром, но отметил, что он «замер в прыжке».
Обновлено в 03:18
Шоу-бизнес
Ирина Шейк и Брэдли Купер расстались
Российская модель Ирина Шейк и американский актер Брэдли Купер расстались. Об этом сообщает People со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 02:55
Экономика
Российская «элита» на ПМЭФ не верит в национальные проекты России
Греф попросил участников ответить на вопрос, смогут ли национальные проекты вывести российскую экономику на темпы роста выше мировых.
Обновлено в 02:15
Армия и оружие
Армия Сирии отразила наступление боевиков на севере Хамы
Обновлено вчера в 21:53
Футбол
Ещенко продлил контракт со «Спартаком»
Московский «Спартак» объявил о продлении контракта с 35-летним защитником Андреем Ещенко.
Обновлено в 06:09
Политика
Кремль ответил на призыв Лондона «изменить поведение»
Москва не собирается менять поведение по отношению к Лондону и хочет взаимовыгодных отношений.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Заммэра Якутска задержали за взятку недвижимостью на 114 млн рублей
По данным следствия, замглавы мэрии по развитию территории получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей".
Обновлено в 04:40
Экономика
Силуанов обвинил российский бизнес в нигилизме
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов назвал недовольство бизнеса инвестиционными условии нигилизмом и отметил, что часть предпринимателей "по старинке" выводит деньги за границу и в офшоры.
Обновлено в 03:07
Политика
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
Обновлено в 05:55