США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10

В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы выросли

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