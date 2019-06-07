Финансы

США могут отложить введение пошлин для Мексики. Индексы вырослиРБК 02:10

В пятницу между США и Мексикой пройдет очередной раунд переговоров. Однако действительно способствовала росту индексов новость Bloomberg о том, что Вашингтон решил отложить внедрение пошлин, чтобы получить больше времени на обсуждение условий сделки.
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