Политика
США могут обложить пошлинами товары из ФранцииЭхо Москвы вчера в 19:06
По сведениям агентства, представителю США на торговых переговорах будет рекомендовано проанализировать последствия для "Амазон", "Эппл", "Фейсбук" и "Гугл", и выработать контрмеры, как в случае с китайскими компаниями.
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США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов
Взгляд.рувчера в 20:08
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 10:23, Вашингтон
Происшествия
В офисах «Техносерва» проходят обыски
По данным источника TAdviser, перед задержанием господина Иванова прошли обыски в офисах IT-подрядчиков ПФР, в том числе «Техносерве».
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Перми загорелся центральный рынок
Сегодня вечером в Перми произошел пожар на центральном рынке.
Обновлено в 09:33
Политика
Путин ответил на предложение Зеленского о встрече по Украине
Владимир Путин прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести совместные переговоры при участии лидеров Германии, Франции, Великобритании и США.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Возбуждено уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах
Управление СК РФ по Московской области возбудило уголовное дело по факту пожара на северной ТЭЦ в подмосковных Мытищах, сообщается на официальном сайте СК РФ.
Обновлено в 08:53
Общество
Штрафстоянки для коров появились в Челябинской области
Администрация Ашинского района опубликовала на своем сайте документ, из которого следует, что теперь коров будут «отлавливать и перевозить во временное место хранения», которое располагается на территории отвечающего за благоустройство муниципального предприятия.
Обновлено в 09:56
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
Обновлено вчера в 21:46
Политика
Кличко обсудил с Зеленским отставку
Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
Обновлено в 07:25
Политика
Зеленский предложил люстрировать Порошенко
Владимир Зеленский выступил с инициативой навсегда лишить возможности управления государством высшее руководство Украины, работавшее с 2014 года.
Обновлено в 08:25
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Политика
Суд ЕС снял санкции с Януковича
Суд ЕС отменил санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и его команды, которые были продлены в 2018 году.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Во время похорон на кладбище в Ленобласти произошла стрельба
Инцидент произошел на кладбище в поселке Кузьмоловский. По предварительным данным, во время конфликта один участников выстрелил из оружия.
Обновлено в 05:45
Космос
Японский зонд совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Японский зонд "Хаябуса-2" ("Сокол-2") в четверг совершил вторую посадку на отдаленный астероид Рюгу, который находится в 280 млн км от Земли, с целью взятия образцов пород с этого космического тела.
Обновлено в 04:46
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Армия и оружие
На Украине завели дело о теракте после обстрела грузовика в Донбассе
Украинские правоохранители завели уголовное дело по статье "теракт" в связи с обстрелом военного автомобиля в Донецкой области Украины, в результате которого один силовик погиб и еще один был ранен, сообщила в четверг пресс-служба областной прокуратуры.
Обновлено в 08:55
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Политика
МИД пригрозил ответить на отказ Лондона аккредитовать Sputnik и RT
МИД пригрозил британским СМИ в России ответными мерами из-за отказа Лондона аккредитовать RT и Sputnik на конференцию по свободе СМИ.
Обновлено в 09:29
Авто
Toyota анонсировала выпуск нового кроссовера вместо Corolla
"Toyota меняет планы на будущее на заводе совместного предприятия Mazda Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы создать новый, пока не анонсированный внедорожник", - отмечается в сообщении компании.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной поместили под домашний арест
Обновлено в 08:47
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
Суд арестовал мужа обвиненной в госизмене жительницы Калининграда
По сведениям издания «Новый Калининград», Зимину обвиняют в раскрытии латвийской разведке действующего сотрудника ФСБ.
Обновлено в 04:33
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
Журнал Forbes поместил певицу на первую строчку своего обновлённого рейтинга.
Обновлено вчера в 10:57
Общество
В Сочи объявили экстренное предупреждение о непогоде
Экстренное предупреждение о неблагоприятных метеоявлениях в Сочи распространило управления ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено в 07:56
Политика
На Украине телеканалу «112» угрожают из-за показа фильма Стоуна
Режиссер постарался отразить в фильме происходящее на Украине после Евромайдана. По сути, ее новейшую историю за пять лет.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Татарстане возбудили дело о рабском труде в семье полицейских
В Татарстане возбуждено уголовное дело о похищении местного жителя Идриса Садыкова неустановленными лицами.
Обновлено в 09:50
Происшествия
Экс-депутат Госдумы вымогал у совладельцев Альфа-банка 50 млн долларов
Тверской суд Москвы признал потерпевшими совладельцев Альфа-банка Михаила Фридмана и Петра Авена по делу о вымогательстве у них около 50 млн долларов.
Обновлено в 10:05
Общество
Полицейские смогут служить дольше на пять лет
Что касается среднего начальствующего состава, майоров полиции, майоров внутренней службы, майоров юстиции, подполковников полиции, подполковников внутренней службы, подполковников юстиции, то верхняя планка - 55 лет.
Обновлено в 08:52
Футбол
Кононов объяснил назначение Джикии капитаном «Спартака»
Обновлено в 10:05