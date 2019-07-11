Политика
США могут обложить пошлинами товары из ФранцииЭхо Москвы вчера в 19:06
По сведениям агентства, представителю США на торговых переговорах будет рекомендовано проанализировать последствия для "Амазон", "Эппл", "Фейсбук" и "Гугл", и выработать контрмеры, как в случае с китайскими компаниями.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
США пригрозили Франции ответом за налогообложение американских цифровых гигантов
Взгляд.рувчера в 20:08
Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Обновлено в 05:42
Армия и оружие
Зеленский призвал силовиков усилить свою активность в Донбассе
Как сообщается на сайте пресс-службы украинского президента Владимира Зеленского, глава государства дал поручение начальнику Генерального штаба Руслану Хомчаку усилить активность силовиков в Донбассе, пишет РИА Новости.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Полиция задержала мужа укравшей деньги кассирши в Башкирии
Полиция задержала супруга Луизы Хайруллиной, которая подозревается в хищении более 20 миллионов рублей в отделении Россельхозбанка в Салавате.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
Неизвестный пытался проникнуть в спальню королевы Елизаветы II
Как пишет британский таблоид The Sun, неизвестный мужчина пробрался на территорию Букингемского дворца и был задержан полицией недалеко от спальни королевы.
Обновлено в 02:14
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Общество
В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение
Обновлено в 08:39
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
Подполковник ФСБ фиктивно числился преподавателем в вузе
Вицюк рассказала следователям, что начальник белореченского отделения ФСБ Константин Николинко в 2011 году заставил ее зачислить его на должность преподавателя университета.
Обновлено в 06:36
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Единоборства
Боксер Денис Лебедев завершил карьеру
Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Происшествия
В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии
В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.
Обновлено в 08:18
Общество
К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте
Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.
Обновлено в 08:09
Политика
Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов
Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Политика
Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
Футбол
Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту»
Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Пятилетний мальчик из России пропал в Польше
Обновлено в 07:24
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Политика
Чиновник Годунок передумал подавать в суд на Зеленского
Секретарь горсовета Борисполя Ярослав Годунок назвал недоразумением ситуацию, в результате которой президент Украины Владимир Зеленский выгнал чиновника с совещания по вопросам развития Киевской области.
Обновлено в 07:27
Политика
Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером
Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
Обновлено в 06:14
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Общество
Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам
В подтверждение своих слов мужчина подсчитал, что птица кукарекает от 14 до 44 раз в час, а громкость издаваемых звуков на расстоянии 15 метров достигает 84 децибел.
Обновлено в 05:02
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Наука
В Ливане нашли могилу двух финикийских воинов
Британские археологи нашли в Сайде (ранее Сидон) на юге Ливана могилу двух хананейских (финикийских) воинов, живших около 3,9 тысяч лет назад, сообщает The History Blog со ссылкой на ливанское издание The Daily Star.
Обновлено в 04:26
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь на новый сезон
Календарь матчей был опубликован на официальном сайте лиги. Новый сезон будет открывать матч московского ЦСКА с омским "Авангардом".
Обновлено в 07:44
Авто
Toyota готовит к выпуску новый кроссовер
Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.
Обновлено в 04:01