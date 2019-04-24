Армия и оружие

США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в ГенштабеГазета.Ru 13:20

США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
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США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе

Газета.Ru13:20

Генштаб ВС России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

RT на русском09:09

Генштаб России: США разрабатывают «достартовый перехват» ракет

РИА Новости13:05

Москва заподозрила США в проработке внезапного ядерного удара по России

Lenta.ru08:57

Российские военные предположили, что США возрождают программу «звездных войн»

Интерфакс08:32

Генштаб заявил о возможностях США наносить по России удары из космоса

РБК09:07

Генштаб ВС РФ: планы США развернуть ударные средства ПРО в космосе угрожают всем странам

ТАСС08:36
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Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Экономика

Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд

За последние семь месяцев разбились два лайнера Boeing 737 Max: первый – в Индонезии в октябре прошлого года, второй – в Эфиопии в начале марта.
Обновлено в 12:06
Политика

Путин упростил выдачу паспортов России жителям ДНР и ЛНР

Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 12:37
Общество

На московской выставке нелегально продавали препараты с плацентой

Росздравнадзор пресек продажу незарегистрированных медицинских изделий, в том числе препаратов, в состав которых входит плацента человека, а также проведение нелегальных пластических операций на выставке индустрии красоты "Интершарм" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 09:41
Происшествия

ФСБ поймала двух боевиков банды Шамиля Басаева

ФСБ задержала двух боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, подозреваемых в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году.
Обновлено в 04:34
Политика

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Энергетика

За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ

При ценах на нефть $80 за баррель и выше предусмотрено равномерное увеличение надбавки к НДПИ на нефть по формуле с 75 до 204 рублей за тонну.
Обновлено в 12:44
Авто

Из-за проблем с тормозами Nissan отзывает кроссоверы Terrano

Nissan отзывает в РФ 771 кроссовер Terrano. На сервис отправят экземпляры, реализованные в период с июля 2017 года по январь прошлого года.
Обновлено в 12:07
Наука

Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов

Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
Обновлено в 02:13
Футбол

Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона

Обновлено в 12:32
Экономика

У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей

«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика

Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине

В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:02
Футбол

Деньги, измены и Кокорин: что рассказала бывшая Мамаева

Девушка рассказала о том, какое влияние на Мамаева оказал Александр Кокорин, а также поведала об изменах со стороны Павла.
Обновлено в 13:10
Происшествия

В Новокузнецке застрелили подростка

Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика

Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту

Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Политика

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 04:53
Политика

Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск

В конце прошлой недели Bloomberg со ссылкой на источники писал, что в Кремле прорабатывают сценарий, согласно которому Путин останется у власти как можно дольше.
Обновлено в 09:11
Футбол

«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»

Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на сегодняшний матч против московского «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:59
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Наука

Доказано существование редкой и аномальной материи

Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Кино

Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ

Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес

МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Авто

«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев

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Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

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Наука

Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли

Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком

В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50
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