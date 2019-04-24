Армия и оружие
США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в ГенштабеГазета.Ru 13:20
США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
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Экономика
Boeing оценил убытки от запретов на полеты самолетов 737 Max в $1 млрд
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Жители Донбасса смогут стать россиянами по упрощенной схеме Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, сообщается на сайте Кремля.
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Общество
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Росздравнадзор пресек продажу незарегистрированных медицинских изделий, в том числе препаратов, в состав которых входит плацента человека, а также проведение нелегальных пластических операций на выставке индустрии красоты "Интершарм" в Москве, сообщает пресс-служба ведомства.
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Происшествия
ФСБ поймала двух боевиков банды Шамиля Басаева
ФСБ задержала двух боевиков из банды Шамиля Басаева и Хаттаба, подозреваемых в вооруженном нападении на российских военнослужащих в Дагестане в 1999 году.
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Политика
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Обновлено в 08:13
Энергетика
За дешевый бензин нефтяники получат свыше 400 млрд руб. из ФНБ
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Авто
Из-за проблем с тормозами Nissan отзывает кроссоверы Terrano
Nissan отзывает в РФ 771 кроссовер Terrano. На сервис отправят экземпляры, реализованные в период с июля 2017 года по январь прошлого года.
Обновлено в 12:07
Наука
Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов
Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.
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Футбол
Маркизио приступит к тренировкам в начале следующего сезона
Обновлено в 12:32
Экономика
У министра Силуанова и заместителя Шойгу нашли дома за миллиард рублей
«Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) опубликовал расследование, в котором утверждается, что министр финансов России Антон Силуанов и первый замглавы Минобороны Руслан Цаликов владеют участками на Рублевке.
Обновлено в 11:27
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Энергетика
Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу
Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:10
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
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Политика
Кремль ответил на совет не встречаться Зеленскому с Путиным наедине
В Кремле ответили на совет, который был дан новому президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 09:02
Футбол
Деньги, измены и Кокорин: что рассказала бывшая Мамаева
Девушка рассказала о том, какое влияние на Мамаева оказал Александр Кокорин, а также поведала об изменах со стороны Павла.
Обновлено в 13:10
Происшествия
В Новокузнецке застрелили подростка
Неизвестный выстрелил в голову 17-летнему подростку на улице в Новокузнецке, следователи завели уголовное дело по факту убийства, сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области.
Обновлено в 07:46
Политика
Рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту
Верховная рада хочет передать часть полномочий президента кабмину и парламенту Украины, заявил депутат из группы «Возрождение» Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.
Обновлено в 07:00
Политика
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
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Политика
Bloomberg сообщил об усилении давления Кремля на Минск
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Обновлено в 09:11
Футбол
«Зенит» определился со стартовым составом на матч с «Динамо»
Петербургский «Зенит» определился со стартовым составом на сегодняшний матч против московского «Динамо» в рамках 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:59
Авто
Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero
Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Наука
Доказано существование редкой и аномальной материи
Физики Инсбрукского университета в Австрии получили новое доказательство существования одной из самых экзотических и редких форм материи, демонстрирующей парадоксальные свойства.
Обновлено в 06:52
Кино
Только истинные фанаты супергероев вселенной Marvel пройдут этот ТЕСТ
Мировая премьера блокбастера "Мстители: Финал" (16+) состоялась 22 апреля, в России фильм выйдет в прокат спустя неделю.
Обновлено вчера в 22:15
Шоу-бизнес
МакSим пострадала в серьезном ДТП
Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустит 1,8-литровый мотор для разгильдяев
Отечественная компания намерена с этого лета комплектовать топовые исполнения своих машин модифицированным «безвтыковым» мотором, объем которого сохранится и составит 1,8 литра.
Обновлено в 08:53
Наука
Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли
Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157. Эту информацию подтвердили сотрудники пресс-службы "Пассажиравтотранс".
Обновлено в 10:50