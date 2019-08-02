Политика

США могут начать блокаду ВенесуэлыСвободная Пресса вчера в 22:19

Американский президент Дональд Трамп заявил о возможности блокады Венесуэлы.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трамп заявил, что США рассматривают возможность блокады Венесуэлы

РИА Новостивчера в 17:20

Трамп рассматривает возможность блокады Венесуэлы

Газета.Ruвчера в 17:26

Трамп заявил, что рассматривает возможность блокады Венесуэлы

RT на русскомвчера в 17:20

Трамп допустил блокаду Венесуэлы

РБКвчера в 19:18

Трамп допустил вариант с блокадой Венесуэлы

Российская газетавчера в 16:52

Трамп думает о блокаде Венесуэлы

РЕН ТВвчера в 16:37

Трамп заявил, что рассматривает вопрос блокады Венесуэлы

ТАССвчера в 16:27
Показать все источники
Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика

Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции

По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Экономика

Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма

Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено 31 июля в 18:35
Происшествия

Актера «Современника» арестовали за роль полицейского

Обновлено 31 июля в 10:41
Экономика

Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года

ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Футбол

Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды

Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия

Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников

Обновлено вчера в 12:19
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия

Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео

В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика

Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика

Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года

Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес

Елена Малышева рассказала о спасении от рака

Как написала Малышева в своем Instagram, ее спасло своевременное обследование: врач удалил предраковый полип толстого кишечника, обнаруженный во время колоноскопии.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей

Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие

Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой

Обновлено вчера в 20:53
Политика

Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие

Замминистра обороны рассказал, как авиация тушит пожары в Сибири

Привлеченные к борьбе с пожарами в Красноярском крае самолеты будут вылетать на тушение не менее 20 раз за день, заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса

В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Общество

Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно

Обновлено вчера в 19:30
Политика

Российским контрактникам резко увеличили оклады

Российские военные, которые служат по контракту, получат надбавку к жалованью в размере 50%, выплачиваться она будет ежемесячно.
Обновлено вчера в 09:06
Общество

Православные отмечают Ильин день

Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты

Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом

В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено вчера в 13:46
Политика

Стало известно об отставке главы офиса Зеленского

Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика

Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД

Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Технологии

В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие

Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии

Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено вчера в 07:11
Шоу-бизнес

Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания

Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

Смерть гангстера Диллинджера подтверждена спустя 85 лет

В июле текущего года двое родственников Диллинджера заявили, что хотят эксгумировать останки ликвидированного гангстера, поскольку считают, что агенты ФБР в ходе перестрелки застрелили не его, а кого-то другого, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:48
Политика

Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»

Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено вчера в 07:04
Футбол

Медведев предложил музыкантам Rammstein сходить на футбол

Гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пригласил немецкую группу Rammstein посетить игру с «Краснодаром», которая состоится в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги на «Газпром Арене» в Петербурге.
Обновлено вчера в 16:44
Как работают Яндекс.Новости?
Переворот в ВенесуэлеБольше новостей по теме
Главное