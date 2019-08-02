Политика
США могут начать блокаду ВенесуэлыСвободная Пресса вчера в 22:19
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено вчера в 23:51, Ашберн
Политика
Москвичи назвали виновных в массовых задержаниях на акции оппозиции
По результатам субботней акции треть опрошенных назвали виновными в большом количестве задержаний участников и организаторов протеста (12,5% — организаторов, 20,9% — участников митинга).
Обновлено вчера в 13:37
Экономика
Россия оспорит требование «Нафтогаза» о возмещении убытков из-за Крыма
Россия планирует оспорить оценку убытков в $5,2 млрд, представленную «Нафтогазом Украины» по делу о потере активов в Крыму.
Обновлено 31 июля в 18:35
Происшествия
Актера «Современника» арестовали за роль полицейского
Обновлено 31 июля в 10:41
Экономика
Что изменится в жизни россиян с августа 2019 года
ТАСС вместе с Госдумой рассказывает, какие важные законы и нормы вступят в силу в августе 2019 года и коснутся многих россиян.
Обновлено 31 июля в 17:01
Футбол
Судья в матче Лиги Европы покинул поле из-за попавшей в голову петарды
Главный арбитр ответного матча второго квалификационного раунда Лиги Европы между румынской "Университатей" и венгерским "Гонведом" Арнольд Хантер из Северной Ирландии не смог продолжить работу из-за попавшей в голову петарды, брошенной на поле болельщиками, сообщает корреспондент Эмануэль Рошу на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
Арестованные в Татарстане боевики «ИГ» планировали захват заложников
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина вряд ли сможет стать членом НАТО.
Обновлено вчера в 18:50
Политика
Трамп подписал указ о втором пакете санкций по «делу Скрипалей»
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за предполагаемое использование химического оружия в 2018 году, когда в Великобритании был отравлен бывший британский агент и экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль, а также его дочь Юлия.
Обновлено вчера в 23:09
Экономика
Единая субсидия Дальнему Востоку составит 94 млрд руб. за три года
Дальний Восток на ближайшие три года получит единую субсидию в размере более 94 млрд руб. Об этом, пишет ТАСС, на совещании в регионе заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
Елена Малышева рассказала о спасении от рака
Как написала Малышева в своем Instagram, ее спасло своевременное обследование: врач удалил предраковый полип толстого кишечника, обнаруженный во время колоноскопии.
Обновлено вчера в 19:38
Хоккей
Овечкин ответил на критику российских властей со стороны Панарина
Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин прокомментировал интервью соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, в котором тот негативно оценил ситуацию в России.
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Ракетный корабль «Смерч» оснастили новейшей артиллерийской установкой
Обновлено вчера в 20:53
Политика
Медведев поручил проверить, был ли умышленный поджог лесов Сибири
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре, МВД и Следственному комитету расследовать возможность умышленного поджога лесов Дальнего Востока и Сибири.
Обновлено вчера в 01:25
Армия и оружие
Замминистра обороны рассказал, как авиация тушит пожары в Сибири
Привлеченные к борьбе с пожарами в Красноярском крае самолеты будут вылетать на тушение не менее 20 раз за день, заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
Красноярцы на митинге потребовали отставки Усса
В Красноярске в сквере «Космонавтов» Зеленой рощи прошел митинг «За отставку губернатора».
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Женщинам Саудовской Аравии разрешили путешествовать самостоятельно
Обновлено вчера в 19:30
Политика
Российским контрактникам резко увеличили оклады
Российские военные, которые служат по контракту, получат надбавку к жалованью в размере 50%, выплачиваться она будет ежемесячно.
Обновлено вчера в 09:06
Общество
Православные отмечают Ильин день
Обновлено вчера в 18:00
Гаджеты
Наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом
В результате выяснилось, что наушники Redmi Airdots пользуются ажиотажным спросом, впрочем это и не особо удивительно, ведь их стоимость составляет 15 долларов.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Стало известно об отставке главы офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Горбачев рассказал, чем грозит прекращение действия ДРСМД
Президент СССР Михаил Горбачев заявил, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений, а также «к непредсказуемости мировой политики и хаотичному ее развитию».
Обновлено вчера в 20:49
Технологии
В России запатентовано мультикалиберное модульное стрелковое оружие
Ранее «Профиль» писал, что в России создали новую систему управления стрелковым оружием.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие
Российский спецназ убрал 11 боевиков в Сирии
Российские силы специальных операций организовали в Сирии засаду на боевиков, после чего те не досчитались 11 человек.
Обновлено вчера в 07:11
Шоу-бизнес
Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания
Как рассказала звезда в Instagram, она не слишком любит сладкое, зато просто обожает мясо.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
Смерть гангстера Диллинджера подтверждена спустя 85 лет
В июле текущего года двое родственников Диллинджера заявили, что хотят эксгумировать останки ликвидированного гангстера, поскольку считают, что агенты ФБР в ходе перестрелки застрелили не его, а кого-то другого, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 20:48
Политика
Ляшко и Кличко намерены бороться с наступлением «зеленой чумы»
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко заявил о своей коалиции с мэром Киева Виталием Кличко, целью которой станет борьба с «зеленой чумой».
Обновлено вчера в 07:04
Футбол
Медведев предложил музыкантам Rammstein сходить на футбол
Гендиректор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев пригласил немецкую группу Rammstein посетить игру с «Краснодаром», которая состоится в рамках 4-го тура Российской премьер-лиги на «Газпром Арене» в Петербурге.
Обновлено вчера в 16:44