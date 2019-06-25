Политика
США могут исключить Huawei из «черного списка»Дни24 11:30
Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке заявил о восстановлении поставок компонентов для продукции Huawei американскими компаниями. США рассмотрят возможность исключения корпорации из «черного списка».
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Политика
Дальнобойщиков лишат прав и автомобилей за перевес
Глава Минтранса Евгений Дитрих заявил, что водителей грузовых автомобилей будут лишать прав за перевес.
Обновлено в 15:03
Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Два человека стали жертвами стрельбы в Торонто
В результате стрельбы погибли два человека.
Обновлено в 11:07
Политика
Волкер возмутился предложением России освободить украинских моряков
Позже президент Украины Зеленский призвал главу России Владимира Путина освободить украинских моряков-провокаторов.
Обновлено в 03:42
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от паводка Иркутскую область
Ранее в субботу СМИ сообщали, что в результате паводка в Иркутской области погибли пять человек, несколько числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 14:29
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 11:58
Общество
Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением
Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
Обновлено в 11:25
Политика
Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал в субботу в городскую избирательную комиссию документы, в том числе листы поддержки (подписи), для регистрации кандидатом на выборах губернатора Петербурга.
Обновлено в 13:04
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Футбол
Трансферы РПЛ, лето 2019, кого хочет купить «Спартак»
Итальянский вратарь Андреа Романьоли взят под нужды «Спартака-2», а немецкий ганец Малкольм Баду находится на просмотре, да и вряд ли его можно рассматривать как немедленное усиление главной команды, даже если его кандидатура получит одобрение главного тренера.
Обновлено в 04:50
Политика
Климкин назвал главную проблему Украины
Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Происшествия
Застрявшую в лифте итальянку спасло вино
Обновлено в 14:47
Футбол
Полузащитник Денис Глушаков может перейти в «Ахмат»
Бывший полузащитник московского футбольного клуба «Спартак» Денис Глушаков может перейти в состав грозненской команды «Ахмат», сообщает 29 июня Сhampionat.com.
Обновлено в 00:37
Политика
Путин: Украина сама признала факт провокации в Керченском проливе
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Украина фактически признала провокационный характер «прорыва» своих катеров в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено в 07:01
Космос
SpaceX потеряла контакт с тремя своими интернет-спутниками
Неясно, как и почему три спутника SpaceX потерпели неудачу, представители компании отказались уточнить этот вопрос.
Обновлено в 12:12
Общество
Медведев утвердил список запрещенных к содержанию дома животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал ряд постановлений, среди которых находился и список запрещенных к содержанию в домашних условиях животных, а также исключения, не попадающие под запрет.
Обновлено вчера в 01:50
Происшествия
Автомобиль врезался в дерево в Подмосковье
Три человека погибли в ДТП на трассе Кашира - Серебряные Пруды - Кимовск - Узловая в Московской области.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Неизвестный расстрелял человека в торговом центре
Неизвестный человек внезапно начал стрелять из ружья по людям, которые находились в торговом центре в Новосибирске.
Обновлено в 14:15
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Решетова порассуждала о поле будущего ребенка
Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.
Обновлено в 10:28
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Поддельный iPhone XI на Android уже продаётся в Китае
Обновлено в 09:22
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Елена Темникова вызвала Максима Фадеева на детектор лжи
По словам артистки, отношения в коллективе разладились после того, как ее партнерша Ольга Серябкина и продюсер Максим Фадеев закрутили роман, который пытались скрыть.
Обновлено в 12:05
Космос
Телескопы отследили одинокий быстрый взрыв в далекой галактике
Новые наблюдения показывают, что эти события, известные как быстрые радиовсплески, или FRBs для краткости, могут исходить из двух совершенно разных явлений.
Обновлено 27 июня в 15:10
Происшествия
На Кубани за вымогательство задержали экс-жену Цеповяза
Обновлено в 14:47
Футбол
Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Обновлено в 10:37
Авто
Составлен рейтинг из пяти надежных рамных внедорожников
Эксперты издания «Автоновости дня» подготовили рейтинг из пяти надежных «рамников», которые продемонстрировали удивительное качество даже после преодоления большого пробега.
Обновлено в 02:04