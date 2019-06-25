Политика

США могут исключить Huawei из «черного списка»Дни24 11:30

Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке заявил о восстановлении поставок компонентов для продукции Huawei американскими компаниями. США рассмотрят возможность исключения корпорации из «черного списка».
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