с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Спорт Рекордсмен мира по плаванию утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в реке Енисей во время тренировки в Красноярске.

Культура В США обнаружены тайные посмертные снимки Мэрилин Монро Несколько пленок фотограф отдал в редакцию журнала, а две оставил себе; известно о них стало лишь сейчас, когда их обнаружили после его смерти.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Игры Epic Games анонсировала сразу несколько эксклюзивных для своего магазина игр На мероприятии PAX West стало известно о том, что ещё несколько независимых разработчиков сделают свои проекты временными эксклюзивами Epic Games Store.

Экономика Троценко купит у ВЭБа долг завода «Аммоний» за $900 млн ВЭБ договорился о продаже за $900 млн прав требования по кредиту на строительство завода профильному инвестору - КАО "Азот", которое входит в "СДС Азот" Троценко, сообщили "Интерфаксу" в госкорпорации.

Общество В Госдуме предложили продлить каникулы до 1 октября Продлить летние каникулы для школьников и студентов до первого октября предложил депутат Госдумы Василий Власов.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Происшествия Битие определяет сознание На минувшей неделе глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что на московских акциях протеста имело место беспрецедентное применение силы.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Общество Мутко поручил заново обследовать затопленные дома в Иркутской области Вице-премьер Виталий Мутко распорядился в течение недели повторно осмотреть пострадавшие от наводнения дома в Иркутской области, владельцы которых не согласны с решениями оценочных комиссий о капремонте или сносе поврежденного жилья.

Армия и оружие Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион» Россия запустила серийное производство разведывательного беспилотника "Орион", рассказал РИА Новости гендиректор компании-разработчика "Кронштадт" Сергей Богатиков.

Армия и оружие Самолет с двигателем от автомобиля дебютировал на МАКС-2019 Презентация двухместного самолета, использующего для создания тяги автомобильный двигатель, состоялась на Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском.

Игры Продажи «Ведьмака 3» выросли по сравнению с прошлым годом В первой половине 2019 года «Ведьмак 3: Дикая Охота» продалась лучше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 Pro представлен официально Как и ожидалось, сегодня компания Redmi представила ожидаемый смартфон Redmi Note 8 Pro.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Происшествия Шесть человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье В Подмосковье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса и грузовика, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.