Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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