с чего всё началось

Президент Соединенных Штатов уже встретился с группой держателей таких облигаций, лоббирующих идею потребовать выплату долгов с Китая. Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, напоминает РИА Новости.

Гаджеты Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.

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Происшествия Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.

Происшествия Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге Выясняются все детали произошедшего. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку.

Политика Трамп прибудет в Варшаву позднее намеченного срока По данным польского СМИ, предполагалось, что Трамп прибудет в Варшаву вечером 31 августа.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Футбол Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим» Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.

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Происшествия Самолет FlyDubai вернулся в Ташкент из-за поломки во время полета Самолет авиакомпании FlyDubai был вынужден вернуться в Ташкент из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".

Авто Компания Zotye рассказала о новинках для России Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.