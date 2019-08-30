Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Президент Соединенных Штатов уже встретился с группой держателей таких облигаций, лоббирующих идею потребовать выплату долгов с Китая. Облигации императорского Китая выпускались в начале прошлого века, напоминает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить27
с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:51, Ашберн
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
Своих соперников узнают два российских клуба - московский ЦСКА и "Краснодар".
ТАСС вчера в 18:12
Гаджеты
Apple разрешила кому угодно ремонтировать свои iPhone
Как сообщает издание «Астера», новая программа получила название Independent Repair Provider Program и в ее рамках разрешается ремонтировать смартфоны Apple несертифицированным сервисным центрам.
Газета DAILY вчера в 13:24
Политика
Россия и Украина начали обмен заключенными
1. Первые сообщения об обмене поступили с украинской стороны Около 2:00 мск сотрудница Верховной Рады Украины Анна Исламова сообщила у себя в Facebook, что состоялся обмен арестованными и осужденными между Россией и Украиной.
Lenta.ru вчера в 23:38
Происшествия
Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке
В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Происшествия
Стала известна причина вынужденной посадки самолета в Екатеринбурге
Выясняются все детали произошедшего. Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку.
Газета.Ru 01:40
Политика
Трамп прибудет в Варшаву позднее намеченного срока
По данным польского СМИ, предполагалось, что Трамп прибудет в Варшаву вечером 31 августа.
Красная весна вчера в 17:11
Наука
Ученые МГУ создали базу данных масштабных наводнений в Европе
Ugpressa.ru 28 августа в 14:51
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Минтранс, Росавтодор и госкомпания «Автодор» обсуждают строительство новой бесплатной скоростной трассы, которая соединит Краснодар с Крымским мостом.
Ведомости вчера в 17:34
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Футбол
Олег Кононов: «Надеюсь, вы увидите, какую команду мы строим»
Что касается игры, в первом тайме мы неплохо играли, могли забить, но пропустили две атаки соперника, и в итоге нам забили.
Спорт-Экспресс вчера в 16:45
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 28 августа в 06:24
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Экономика
Срок выплаты возмещения вкладчикам в течение трех-четырех лет может сократиться
Срок выплаты страхового возмещения вкладчикам может сократиться до семи с 14 дней на горизонте трех-четырех лет, сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на заседании экспертно-аналитического совета АСВ.
ТАСС вчера в 12:16
Армия и оружие
Полянский ответил критикам России и Сирии в Совбезе ООН
Исполняющий обязанности постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил западным партнерам в Совбезе, критикующим действия Москвы и Дамаска в Идлибе, что спасти террористов им не удастся.
РИА Новости вчера в 14:53
Наука
Скорость вымирания растений на планете выросла в 350 раз
После публикации отчета ООН о количестве вымерших видов растений (571 вид за исследуемый период), эксперты отметили высокую скорость исчезновения растений с нашей планеты.
RuNews24.ru 28 августа в 02:36
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Политика
В украинской общине Крыма призвали Зеленского не рассказывать басни
Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина призвала украинского президента Владимира Зеленского заниматься реальными делами, а не рассказывать басни.
РИА Новости вчера в 13:34
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия 28 августа в 20:42
Технологии
Неработающее приложение для Росстата обошлось в 65 млн рублей
В ведомстве надеются, что приложение появится к концу сентября. Примерно тогда же Росстат планирует перейти на новую версию сайта.
Секрет фирмы вчера в 08:11
Политика
Пентагон выступил за продолжение военной помощи Украине
Пентагон считает необходимым продолжать оказывать военную помощь Украине.
Lenta.ru вчера в 14:03
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия
Самолет FlyDubai вернулся в Ташкент из-за поломки во время полета
Самолет авиакомпании FlyDubai был вынужден вернуться в Ташкент из-за технической неисправности, сообщает РИА "Новости".
РЕН ТВ 01:35
Авто
Компания Zotye рассказала о новинках для России
Кроссоверы Zotye T600 и T700 могут не добраться до российского рынка. Вместо них к нам привезут более современные модели – A16 и B21.
Автоновости дня вчера в 03:37
Наука
В МФТИ создали устройство, имитирующее биологическую память
В МФТИ разработали очередное устройство, полностью имитирующее биологическую память, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 28 августа в 13:56