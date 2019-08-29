Политика
RuNews24.ruСША планируют взыскать с Китая императорские долги
Императорские облигации выпускались в начале XX века. Они требовались для того, чтобы привлечь деньги на строительство железных дорог.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Космос
Астрономы обнаружили «невозможную» черную дыру
Астрономы предположили, что непонятная черная дыра – это результат столкновения и слияния двух дыр, но более мелких.
Портал Поиск 03:00
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru вчера в 03:15
Общество
Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября
Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.
Интерфакс 04:33
Общество
Теплая погода в Петербурге повторила температурный рекорд 1942 года
Суточный рекорд максимальной температуры воздуха повторился в Петербурге с августа 1942 года.
Город+ 04:16
Финансы
Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13%
"В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.
ТАСС 05:33
Экономика
Россия на треть увеличила импорт пластикового мусора
В 2018 году импорт мусора составил более $20 млн — на 32% больше, чем годом ранее, о чем свидетельствуют данные таможенной статистики.
Известия 06:07
Шоу-бизнес
Вдова Иосифа Кобзона поделилась воспоминаниями о жизни артиста
Вдова легендарного артиста, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона Нинель Кобзон поделилась воспоминаниями о жизненном и творческом пути своего почившего мужа.
iReactor вчера в 23:28
Политика
«Антонов» требует изменить название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн «Антонов» требует изменить название российской модификации военно-транспортного самолета «Руслан».
BFM.ru 04:11
Экономика
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года
Борис Титов предлагает продлить режим ЕНВД до 2024 года Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает продлить до 2024 года действие отменяемого с 1 января 2021 года единого налога на вмененный доход (ЕНВД).
Коммерсантъ 28 августа в 07:41
Армия и оружие
Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР
На половине пути между украинскими позициями и позициями народной милиции ДНР, четверо боевиков стали совершать действия, похожие на минирование территории, отметили в пресс-службе.
REGNUM 06:38
Политика
Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму
Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.
Коммерсантъ вчера в 23:26
Музыка
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Политика
В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Музыка
«Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме
Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.
РИА Новости 06:22
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы
Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.
Lenta.ru вчера в 11:20
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева
Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:44
Происшествия
В Башкирии к поискам пропавшего из комнаты ребенка привлекли водолазов
Российская газета 05:00
Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС 28 августа в 22:24
Общество
Стриминговый сервис Spotify отложил запуск в России
Шведский сервис хотел выйти в Россию как минимум с 2014 года, но по разным причинам запуск откладывался.
Коммерсантъ вчера в 19:23
Происшествия
Найденную в лесу 5-летнюю Зарину Авгонову выписали из больницы
РБК Нижний Новгород 07:01
Политика
Дональд Трамп отказался от поездки в Польшу
РИА Новости вчера в 16:33
Футбол
Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы
Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.
Бомбардир.ру 02:21
Игры
В Humble Bundle можно бесплатно забрать DiRT Rally для Steam
Магазин Humble Bundle на регулярной основе устраивает раздачи игр для посетителей.
3DNews 07:14
Спорт
Скончался чемпион мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее.
Газета.Ru 05:11
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7
Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.
Газета.Ru 06:57
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Здоровье
Веганская диета способствует снижению IQ
Эксперты утверждают, что массовый переход на веганство может повлечь за собой острую нехватку холина у всего будущего поколения.
ГЛАС.RU 07:35
Спорт
Российская легкоатлетка Медведева дисквалифицирована на восемь лет
Российская легкоатлетка Екатерина Медведева (Рыжова), специализирующаяся на спортивной ходьбе, дисквалифицирована на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU).
РИА Новости 07:38