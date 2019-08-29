с чего всё началось

Императорские облигации выпускались в начале XX века. Они требовались для того, чтобы привлечь деньги на строительство железных дорог.

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Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Общество Торги по продаже отеля «Пекин» состоятся в начале сентября Ранее сообщалось, что в отеле "Пекин" начались работы по восстановлению башенной части фасада с декоративными элементами, статуями и пинаклями.

Общество Теплая погода в Петербурге повторила температурный рекорд 1942 года Суточный рекорд максимальной температуры воздуха повторился в Петербурге с августа 1942 года.

Финансы Спрос на наличную иностранную валюту в июне вырос на 13% "В июне 2019 года совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) по сравнению с маем вырос на 13% и составил $4 млрд", - говорится в материале.

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Политика «Антонов» требует изменить название российского «Руслана» Украинский авиаконцерн «Антонов» требует изменить название российской модификации военно-транспортного самолета «Руслан».

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Армия и оружие Украинские боевики предприняли попытку вылазки на территорию ДНР На половине пути между украинскими позициями и позициями народной милиции ДНР, четверо боевиков стали совершать действия, похожие на минирование территории, отметили в пресс-службе.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Музыка Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Происшествия Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Музыка «Евровидение-2020» пройдет в Роттердаме Позже организаторы сообщили, что выбор будет сделан между Роттердамом и Маастрихтом. Конкурс "Евровидение" в 2019 году проходил в Израиле.

Космос Российские космонавты перестанут мочиться на автобусы Из-за отсутствия ширинки в новых скафандрах для экипажа корабля «Федерация» российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса перед отправкой в космос.

Происшествия Суд в Москве заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева Басманный суд заочно арестовал бывшего депутата Госдумы Олега Михеева по делу о мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

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Футбол Сегодня в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги Европы Сегодня, 30 августа, в Монако пройдет жеребьевка групповой стадии Лиги чемпионов. Начало – в 14:00 по московскому времени.

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