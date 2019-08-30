Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить29
с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 03:09, Вашингтон
Политика
Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией
В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.
РБК 01:53
Происшествия
В Турции 19-летняя россиянка впала в кому, пишут СМИ
19-летняя студентка из Москвы впала в кому в результате несчастного случая.
РИА Новости 01:43
Политика
Британия дала ЕС обещание по Brexit
Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Взгляд.ру 02:53
Здоровье
В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы
В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.
Российская газета 01:00
Политика
Гончарук назначен премьер-министром Украины
Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Парламентская газета вчера в 11:13
Общество
Названа опасность злоупотребления кофе
Lenta.ru вчера в 20:16
Наука
Ученые оценили теорию «гей-гена»
Ученые окончательно опровергли гипотезу, согласно которой за влечение человека к людям одного с ним пола отвечает некий ген. Исследователи пришли к выводу, что сексуальное поведение обусловлено сложным сочетанием генетических факторов и влиянием окружающей среды.
VSE42 Новости 00:43
Футбол
Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов
По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".
Интерфакс-Спорт вчера в 12:57
Футбол
Дешам – о травме Мбаппе: «Килиан сможет перезарядить свои батарейки»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал потерю форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед двумя матчами отбора к Евро-2020.
Бомбардир.ру 00:21
Общество
В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря
В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.
Российская газета 02:51
Армия и оружие
Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане
Совет Безопасности продлил мандат миротворческой миссии ООН в Ливане на год, соответствующее решение было принято в четверг.
РИА Новости вчера в 20:40
Политика
Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.
Московский Комсомолец 28 августа в 06:27
Экономика
Югорское правительство поможет многодетным погасить ипотеку
Предполагается, что до конца данную помощь смогут получить более 1200 семей югорчан, На реализацию меры поддержки правительством региона в бюджете запланировано 840 миллионов рублей.
Московский Комсомолец Югра 02:19
Происшествия
В Гонконге задержаны три лидера протестов
Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.
Интерфакс 02:08
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Кино
Михаил Ефремов в новом трейлере заменил «Ангелов Чарли»
Актуальные Новости вчера в 10:29
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
РИА Новости вчера в 21:25
Спорт
В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде
В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.
Pravda.Ru 02:48
Наука
Учеными открыто новое состояние вещества с редкой сверхпроводимостью
Ugpressa.ru вчера в 18:04
Баскетбол
Шакил О’Нил сумел поместиться в автомобиль Smart
Чемпионат вчера в 17:17
Наука
Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс
Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.
Naked Science вчера в 11:28
Происшествия
В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку
Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости вчера в 15:39
Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.
SpeedMe вчера в 08:26
Гаджеты
Очки смешанной реальности Microsoft HoloLens 2 выйдут в сентябре
3DNews вчера в 03:30
Общество
Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября
C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.
Газета.Ru 02:46
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло в среду 28 августа на телеканале Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили порекомендовала Москве отказаться от принуждения в выстраивании отношений с другими странами.
Мойка78 28 августа в 04:21
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32