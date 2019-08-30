с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Политика Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией В офисе президента Украины Владимира Зеленского опровергли сообщения о завершении обмена заключенными с Россией.

Политика Британия дала ЕС обещание по Brexit Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Здоровье В Роскачестве рассказали, чем опасны картошка фри и чипсы В картошке фри, чипсах и других жареных продуктах содержатся канцерогены, в том числе - акриламид, отмечают эксперты Роскачества.

Политика Гончарук назначен премьер-министром Украины Верховная рада назначила премьер-министром Украины Алексея Гончарука — его кандидатуру поддержали 290 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Наука Ученые оценили теорию «гей-гена» Ученые окончательно опровергли гипотезу, согласно которой за влечение человека к людям одного с ним пола отвечает некий ген. Исследователи пришли к выводу, что сексуальное поведение обусловлено сложным сочетанием генетических факторов и влиянием окружающей среды.

Футбол Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов По итогам жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, прошедшей в четверг в Монако, стали известны соперники петербургского "Зенит" и "Локомотива".

Футбол Дешам – о травме Мбаппе: «Килиан сможет перезарядить свои батарейки» Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал потерю форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе перед двумя матчами отбора к Евро-2020.

Общество В Роструде напомнили о рабочем дне 31 декабря В Роструде жителям страны напомнили о том, что 31 декабря в нынешнем году будет рабочим днем.

Армия и оружие Совбез ООН продлил на год мандат миротворцев в Ливане Совет Безопасности продлил мандат миротворческой миссии ООН в Ливане на год, соответствующее решение было принято в четверг.

Политика Жители Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса признали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) частью Украины.

Экономика Югорское правительство поможет многодетным погасить ипотеку Предполагается, что до конца данную помощь смогут получить более 1200 семей югорчан, На реализацию меры поддержки правительством региона в бюджете запланировано 840 миллионов рублей.

Происшествия В Гонконге задержаны три лидера протестов Издание отмечает, что оба активиста были одними из лидеров протестов Occupy 2014 года.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Спорт В реке Енисей утонул чемпион мира по плаванию в холодной воде В реке Енисей в ходе тренировки утонул чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде.

Наука Илон Маск считает, что нас ждет демографический коллапс Думаю, самая большая проблема, с которой столкнется мир в следующие 20 лет, — демографический коллапс.

Происшествия В Ленинградской области полиция нашла потерявшуюся в лесу девочку Полиция нашла пропавшую в лесу в Тосненском районе Ленинградской области девочку, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.

Авто Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров Аккумуляторы будут варьироваться от 40 до 100 кВт-ч, что в аэродинамическом легком автомобиле (версия на 60 кВт-ч будет весить около 1800 фунтов) обеспечит автомобилю в максимальной конфигурации запас хода до 1000 миль (1600 км). Aptera все еще находится на ранних стадиях своей второй жизни.

Общество Названы нововведения, ожидающие россиян с сентября C 1 первого сентября 2019 года в России вступает ряд новых законов.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло в среду 28 августа на телеканале Euronews, президент Грузии Саломе Зурабишвили порекомендовала Москве отказаться от принуждения в выстраивании отношений с другими странами.