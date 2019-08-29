с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Согласно таможенной статистике, лидерами по продажам в Россию пластиковых отходов выступают Турция ($6,25 млн за 2018 год), Белоруссия ($3,1 млн) и Япония ($2,8 млн).

Происшествия В Москве задержали мужчину, въехавшего на автомобиле в толпу людей Сотрудники полиции задержали мужчину, который въехал на автомобиле в толпу людей на столичном рынке в районе Чертаново.

Политика Россия и Украина начали обмен пленными В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.

Происшествия Полиция выписала ордер на арест Демаркуса Казинса Полиция города Мобил (штат Алабама, США) выписала ордер на арест центрового «Лос-Анджелес Лейкерс» Демаркуса Казинса, сообщает USA TODAY.

Происшествия В Испании более 150 мигрантов прорвались через границу анклава Сеута Более 150 нелегальных мигрантов в пятницу утром прорвались через границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко, передает агентство Europa Press со ссылкой на источники.

Политика Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.

Общество Скарлетт Йоханссон вышла в свет с заплаканными глазами Голливудская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля с заплаканными и опухшими глазами, поклонники забеспокоились о состоянии кино-дивы.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Происшествия В Японии на заводе прогремел взрыв В японском городе Нагоя произошел взрыв на заводе.

Игры Продажи «Ведьмака 3» выросли по сравнению с прошлым годом В первой половине 2019 года «Ведьмак 3: Дикая Охота» продалась лучше, чем за аналогичный период прошлого года.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Общество В Японии прекратил свою работу K Computer K Computer, созданный японской компанией Fujitsu совместно с институтом Рикэн, заработал в 2011 году.

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика Рогозин отреагировал на заявление Трампа о войне в космосе Nation News сообщало о том, что Трамп объявил официальное начало работы американского космического командования, которое призвано защищать ключевые интересы государства в космосе.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Происшествия 19-летняя москвичка впала в кому после купания в турецком бассейне В Турецком городе Аланья при купании в бассейне серьезно пострадала 19-летняя студентка из Москвы.

Политика Памфилова выступила за обновление правил выборов в Мосгордуму Председатель российского Центризбиркома Элла Памфилова в интервью AP заявила, что правила регистрации кандидатов на выборах в Мосгордуму нужно обновить.

Экономика В Роскачестве посоветовали россиянам не выбирать вино по цене Как отметил Лоевский, большинство россиян считают, что бутылка качественного вина не может стоить дешевле 400-500 рублей.

Происшествия В Новосибирске отпустили под залог фигуранта дела об обрушении стены Центральный районный суд Новосибирска в пятницу избрал меру пресечения главному инженеру Кузбасского СМУ АО "Сибирьэнергомонтаж" Александра Петрова по делу об обрушившейся стене насосной подстанции, под которой погибли три человека, в виде залога в сумме 200 тысяч рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Экономика Россиянам могут разрешить выкупать свои долги со скидкой Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий считает, что законодательная возможность выкупа россиянами своих просроченных долгов до их передачи третьим лицам может привести к снижению платежной дисциплины заемщиков, а также росту плохих долгов в банках.