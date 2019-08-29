Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить32
с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:55, Вашингтон
Футбол
У Луиса Энрике умерла 9-летняя дочь
Бомбардир.ру вчера в 16:46
Политика
Россия и Украина начали обмен пленными
В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.
ФедералПресс вчера в 21:55
Политика
Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится.
Lenta.ru 04:47
Политика
Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами
Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.
Lenta.ru 04:19
Футбол
ЦСКА согласовал трансфер Комличенко
Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.
Евро-футбол.ру 03:31
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Политика
Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов
Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.
RT на русском 04:38
Общество
Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря
Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.
Известия 01:28
Футбол
Тренер «Олимпиакоса»: «Хотим попасть в плей-офф ЛЧ»
Главный тренер «Олимпиакоса» Педру Мартинш прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.
Sports.ru 00:44
Политика
Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке
Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:36
Происшествия
Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына
Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.
ТАСС 04:15
Происшествия
Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.
Интерфакс 04:34
Общество
Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади
Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.
Интерфакс 02:16
Футбол
«Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.
Матч ТВ вчера в 16:24
Политика
Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.
ТАСС 03:58
Гаджеты
Siri научилась завязывать шнурки на кроссовках Nike
Технологии шагают вперёд сумасшедшими темпами в буквальном смысле: компания Nike выпустила кроссовки, которыми можно управлять с помощью голосового ассистента Siri.
Crypto-news 04:00
Политика
Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше
Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском вчера в 12:34
Шоу-бизнес
70-летняя Ирина Муравьева сильно похудела
StarHit.ru вчера в 13:30
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Происшествия
Жертвой убийцы-рецидивиста в Кашире оказался насильник
Как стало известно РЕН ТВ, убийца-рецидивист, который только недавно вышел на волю после 13-летнего заключения, в ходе конфликта убил оппонента.
РЕН ТВ 04:31
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны»
Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.
Kazanfirst.ru вчера в 04:08
Кино
В Ростовском музыкальном театре назначен главный режиссер
В новом театральном сезоне главным режиссером Ростовского государственного музыкального театра станет Павел Сорокин.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:03
Футбол
Сергей Семак: «Есть шанс, что Дриусси сыграет со „Спартаком“»
В воскресенье, 1 сентября, в 19:00 в Москве «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России сыграет со «Спартаком», своим принципиальным соперником.
Петербургский дневник 04:48
Кино
76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию
Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура 28 августа в 08:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
РИА Новости 03:23
Гаджеты
Раскрыли массовую утечку личных данных владельцев iPhone
По данным экспертов кибербезопасности, утечку в Apple закрыли в феврале. Однако пока точно неизвестно, сколько «айфонов» оказались заражены.
7 канал Красноярск 03:26