с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Политика Россия и Украина начали обмен пленными В ночь с четверга на пятницу, 30 августа, между Россией и Украиной прошел обмен пленными.

Политика Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмен заключенными между Россией и Украиной, проведение которого ожидали в пятницу, 30 августа, не состоится.

Политика Росгвардейцев на митингах оснастят видеорегистраторами Росгвардия оснастит своих сотрудников видеорегистраторами. Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил ТАСС глава ведомства Виктор Золотов.

Футбол ЦСКА согласовал трансфер Комличенко Журналист Василий Конов поделился информацией о том, что московский ЦСКА в ближайшее время усилит атакующую линию форвардом «Млады Болеслав» Николаем Комличенко.

Армия и оружие В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.

Политика Россия примет участие в церемонии подписания соглашения США и талибов Кабулов отметил, что американский спецпредставитель по Афганистану Залмай Халилзад должен согласовать документ с талибами, после чего он поедет в Кабул для встречи с руководством Афганистана, а затем уже может быть назначена дата подписания соглашения.

Общество Роструд напомнил россиянам о рабочем дне 31 декабря Роструд напомнил россиянам, что последний день 2019 года будет рабочим. После этого жителей страны ждут восьмидневные новогодние каникулы.

Политика Депутат Рады не смог произнести речь на украинском языке Закон об исключительном использовании украинского языка в стране вступил в силу в июле Депутат Верховной рады Антон Киссе испытал сложности с украинским языком во время заседания парламента, чем рассмешил своих коллег, сообщает РИА Новости.

Происшествия Жительницу Сочи обвинили в смерти ее трехмесячного сына Следственные органы на Кубани предъявили обвинение жительнице Сочи в смерти ее трехмесячного сына, которого она своевременно не обследовала у врачей.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Общество Полиция предостерегла от участия в акции в «Яме» на Хохловской площади Полиция Москвы призвала организаторов акции, которая намечается 30 августа на Хохловской площади, отказаться от ее проведения, поскольку она не согласована, а гражданам посоветовали воздержаться от участия в ней.

Футбол «Зенит» представил расписание матчей в Лиге чемпионов Петербургский «Зенит» обнародовал расписание группового этапа Лиги чемпионов, жеребьевка которого прошла в Монако 29 августа.

Политика Лукашенко и Путин по телефону обсудили развитие двусторонних отношений Президент Белоруссии Александр Лукашенко обсудил со своим российским коллегой Владимиром Путиным текущую повестку дня и развитие белорусско-российских отношений.

Гаджеты Siri научилась завязывать шнурки на кроссовках Nike Технологии шагают вперёд сумасшедшими темпами в буквальном смысле: компания Nike выпустила кроссовки, которыми можно управлять с помощью голосового ассистента Siri.

Политика Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.

Футбол Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

Происшествия Жертвой убийцы-рецидивиста в Кашире оказался насильник Как стало известно РЕН ТВ, убийца-рецидивист, который только недавно вышел на волю после 13-летнего заключения, в ходе конфликта убил оппонента.

Энергетика Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.

Музыка Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» Во время выступления Филиппа Киркорова на фестивале «Новая волна — 2019» в Сочи от популярного певца изрядно досталось организаторам шоу.

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Футбол Сергей Семак: «Есть шанс, что Дриусси сыграет со „Спартаком“» В воскресенье, 1 сентября, в 19:00 в Москве «Зенит» в матче 8-го тура чемпионата России сыграет со «Спартаком», своим принципиальным соперником.

Кино 76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.