с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Адвокат назвал срок решения вопроса обмена между Россией и Украиной Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в течение пятницы, сообщил адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.

Происшествия Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Транспорт Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.

Политика Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.

Политика Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.

Футбол Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.

Кино Скарлетт Йоханссон заметно поправилась Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Экономика Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.

Шоу-бизнес Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.

Политика Британия дала ЕС обещание по Brexit Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.

Спорт Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки. Трагедия произошла в Красноярске.

Происшествия Скворцова не исключила возвращения фризиума в аптеки Минздрав может предложить производителю психотропного противосудорожного препарата фризиум компании Sanofi восстановить регистрацию в России, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Наука Томские ученые знают, как улучшить характеристики стали в 100 раз Сибирские ученые разработали новый способ ионной имплантации, который значительно увеличивает возможности данного метода в производстве стали.

Спорт Международный союз биатлонистов получил итоги проверки WADA россиян Международный союз биатлонистов (IBU) получил итоги проверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории.

Политика Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.