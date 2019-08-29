Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Адвокат назвал срок решения вопроса обмена между Россией и Украиной
Вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен в течение пятницы, сообщил адвокат украинца Николая Карпюка Илья Новиков.
Взгляд.ру 03:10
Происшествия
Московская студентка впала в кому после купания в турецком бассейне
Студентка из Москвы впала в кому, плавая с маской в бассейне в Турции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Российская газета 02:23
Транспорт
Власти планируют строить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Предполагается построить 128 км новой дороги, указывает представитель Минтранса, по сути, это новое направление трассы А-289 от пересечения с будущим Дальним западным обходом Краснодара до автодороги А-290.
Ведомости вчера в 17:34
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Позиция предшественника Пристайко Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин ранее заявил, что для урегулирования ситуации в Донбассе сторонам необходимо идти на компромиссы, при этом он исключил федерализацию страны.
РИА Новости вчера в 19:42
Политика
Польша решила продавать закупаемый в США газ Украине
Польская нефтегазовая компания PGNiG решила продавать сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, Украине.
Пятый канал вчера в 09:53
Политика
Прокуратура Австрии сняла обвинения в злоупотреблении властью с экс-вице-канцлера Штрахе
Центральная прокуратура по противодействию экономическим преступлениям и коррупции прекратила расследование в отношении бывшего вице-канцлера Австрии, экс-председателя правой Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе и его соратника Йоханна Гуденуса по подозрению в злоупотреблении служебным положением.
ТАСС вчера в 14:58
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Екатеринбурге самолет совершил вынужденную посадку
Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 00:39
Политика
Кикабидзе объяснил, почему не посещает РФ
Народный артист Грузии, музыкант и кинематографист Вахтанг Кикабидзе заявил, что не посещает Россию и не устраивает концерты, поскольку у него есть гордость.
News.ru вчера в 16:45
Футбол
Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия еще больше приблизилась к России в борьбе за шестое место в таблице коэффициентов УЕФА.
Советский спорт 03:16
Политика
Лукашенко передал в подарок Трампу кортик
ТАСС вчера в 12:33
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Кино
Скарлетт Йоханссон заметно поправилась
Скарлетт Йоханссон на пресс-конференции кинофестиваля На пресс-конференции фестиваля Скарлетт надела короткий полосатый топ и брюки с ремнём, что стало настоящей ошибкой, как как над врезавшимся в живот поясом был заметен "жирок".
Bimru.ru 02:00
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым
Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости вчера в 08:35
Гаджеты
Apple назначила дату презентации iPhone 11
Евразия Daily вчера в 21:34
Политика
Британия дала ЕС обещание по Brexit
Евросоюзу следует осознать, что Великобритания в любом случае покинет сообщество в конце октября 2019 года, заявил министр иностранных дел Соединенного Королевства Доминик Рааб, прибывший на неформальную встречу глав внешнеполитических ведомств стран ЕС.
Взгляд.ру 02:53
Спорт
Чемпион мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее
Чемпион и рекордсмен мира по плаванию в холодной воде Николай Петшак утонул в Енисее во время тренировки. Трагедия произошла в Красноярске.
Российская газета 03:11
Происшествия
Скворцова не исключила возвращения фризиума в аптеки
Минздрав может предложить производителю психотропного противосудорожного препарата фризиум компании Sanofi восстановить регистрацию в России, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Коммерсантъ вчера в 15:37
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru вчера в 18:45
Наука
Томские ученые знают, как улучшить характеристики стали в 100 раз
Сибирские ученые разработали новый способ ионной имплантации, который значительно увеличивает возможности данного метода в производстве стали.
Красная весна вчера в 22:14
Спорт
Международный союз биатлонистов получил итоги проверки WADA россиян
Международный союз биатлонистов (IBU) получил итоги проверки Всемирным антидопинговым агентством (WADA) базы данных московской антидопинговой лаборатории.
МК-Спорт вчера в 09:54
Наука
Нейросеть научили распознавать эмоции по окружающей ситуации
N+1 вчера в 10:32
Политика
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
Личная помощница президента США Дональда Трампа Мадлен Вестерхаут ушла в отставку.
РБК 02:29
Политика
Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости повысить зарплату сотрудников федеральных ведомств в регионах, передает ТАСС.
БИЗНЕС Online вчера в 07:52
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28