Политика

Вести.RuВести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает
 Bloomberg.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
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