с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Общество В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.

Политика Украинские моряки вернулись на родину Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.

Хоккей «Рязань» усилилась двукратным чемпионом мира Двукратный чемпион мира (2009, 2012) не играл в хоккей больше года. Последним местом работы Жердева значился ХК «Тамбов».

Происшествия Умер рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово» Скончался рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.

Кино Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы» На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".

Финансы Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Космос Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе Органы обоняния в космосе чувствительны к различным ароматам, а потому космонавты могут ощутить дискомфорт из-за парфюма, не пользуясь ими в таких условиях.

Кино Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Гаджеты Apple назначила дату презентации нового iPhone Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Происшествия В Гонконге задержали активиста Джошуа Вонга В Гонконге задержан местный оппозиционер Джошуа Вонг. Он стал известен в 2014 году как один из организаторов акции Occupy Central.

Происшествия Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Наука Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".