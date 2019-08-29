Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:23, Вашингтон
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Политика
Украинские моряки вернулись на родину
Согласно имеющейся информации, близких моряков поставили в известность о том, что они уже прибыли на родину.
Газета.Ru 00:31
Хоккей
«Рязань» усилилась двукратным чемпионом мира
Двукратный чемпион мира (2009, 2012) не играл в хоккей больше года. Последним местом работы Жердева значился ХК «Тамбов».
Матч ТВ вчера в 11:51
Происшествия
Умер рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Красное Сормово»
Скончался рабочий, получивший ожоги около 90% тела при пожаре на заводе "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде, передает РИА Новости.
Вести.Ru 03:22
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
Кино
Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета 03:05
Финансы
Просрочка по кредитам россиян удвоилась за год
Уровень возникновения просроченной задолженности по кредитам россиян вырос за год практически в два раза и составил 1,6–1,7%. Такой уровень уже сопоставим с показателями предкризисных месяцев 2014 года, следует из исследования бюро кредитных историй «Эквифакс», на которое ссылается «РИА Новости».
Коммерсантъ 01:53
Транспорт
В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту
Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.
Газета.Ru 03:46
Экономика
В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ
Схема сделки раскрыта в материалах окружного суда Никосии, с которыми ознакомился РБК.
РБК 02:00
Космос
Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе
Органы обоняния в космосе чувствительны к различным ароматам, а потому космонавты могут ощутить дискомфорт из-за парфюма, не пользуясь ими в таких условиях.
OAnews 00:00
Кино
Вышел тизер драмы «Два папы» с Энтони Хопкинсом
В Сети появился тизер драмы «Два папы», рассказывающий о последней смене глав католической церкви. Ролик публикует потоковый сервис Netflix.
Культуромания вчера в 16:10
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 28 августа в 06:24
Гаджеты
Apple назначила дату презентации нового iPhone
Предполагается, что на мероприятии компания представит три новые модели смартфонов, так называемые Pro iPhones, а также новые MacBook Pro и iPad с увеличенным экраном и последние версии умных часов и наушников.
Радиочастотный спектр 03:54
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета вчера в 20:00
Происшествия
В Гонконге задержали активиста Джошуа Вонга
В Гонконге задержан местный оппозиционер Джошуа Вонг. Он стал известен в 2014 году как один из организаторов акции Occupy Central.
Коммерсантъ вчера в 21:29
Происшествия
Россиянка впала в кому после купания в турецком бассейне
Приехавшая на отдых в Турцию 19-летняя московская студентка впала в кому после купания в местном бассейне.
Газета.Ru 04:14
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз рассказал, почему страна на памятных мероприятиях по случаю начала Второй мировой войны 1 сентября в Варшаве будет представлена на уровне посла.
RT на русском вчера в 08:52
Экономика
Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков
Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
BFM.ru 01:32
Спорт
Российский пловец-рекордсмен утонул в Енисее
Вести.Ru 04:11
Наука
Мутация в гене уменьшила потребность людей и мышей во сне
По словам исследователей, причина состоит в мутации гена ADRB1, отвечающий за качество и продолжительность сна.
МедиаПоток вчера в 13:14
Общество
В Госдуме оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Государственной думы оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Спорт
Биатлонистка Услугина объявила о завершении профессиональной карьеры
Российская биатлонистка Ирина Услугина не собирается возобновлять профессиональную карьеру после рождения ребенка.
ТАСС 03:43
Общество
Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения у 98% торговцев шаурмой
РИА Новости вчера в 11:06