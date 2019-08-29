Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в среду побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, где грузинские полицейские установили блокпост, дал поручения силовикам и заверил жителей, что охрана рубежей будет усилена, сообщила пресс-служба главы государства.
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Транспорт
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Porsche 911 Carrera 4 GTS же, участвовавший в гонке, оборудован трехлитровым твин-турбо I6, способным выдавать 444 л.с. и 550 Нм крутящего момента, и имеет полный привод.
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СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД
По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.
RT на русском 06:06
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В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными
Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Газета.Ru 04:56
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
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Газета.Ru 06:18
Происшествия
В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
Здоровье
Массовые отставки хирургов рушат карьеры топов минздрава и депутата ГД
Журналист «URA.RU» приехал в мятежную больницу, чтобы понять, что на самом деле происходит в тот момент, когда власти заявляют: хирурги отозвали заявления, конфликт улажен.
URA.Ru 03:23
Экономика
Краткосрочные перспективы «Газпрома» вызывают сомнения
Выручка и EBITDA "Газпрома" оказались немного лучше ожиданий (они снизились соответственно на 2,6% г/г и на 13,0% г/г).
Finam.Ru 05:46
Общество
В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.
ТАСС 05:06
Политика
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Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 19:42
Общество
Spotify отложил запуск в России до конца года
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Интерфакс вчера в 21:46
Экономика
Чистый убыток IRC за I полугодие вырос в 1,6 раза
Чистый убыток IRC Ltd. (производитель железной руды на Дальнем Востоке) по итогам первого полугодия 2019 года составил 25,224 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15,637 миллиона), следует из сообщения компании.
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Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
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Вести.Ru 04:34
Политика
Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги
Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.
МР7.ру 03:44
Футбол
Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ
Обладатель Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" Николас Ломбертс считает, что "сине-бело-голубым" досталась наиболее сбалансированная группа в футбольной Лиге чемпионов по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.
РИА Новости 03:44
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии
Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
REGNUM 04:22