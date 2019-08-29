с чего всё началось

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Происшествия Молодая россиянка захлебнулась в бассейне в Турции и впала в кому По информации телеканала Рен ТВ, пострадавшую привезли в Россию из Турции после несчастного случая.

Общество С 1 сентября россиян ждут правовые изменения В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.

Шоу-бизнес Лолита похудела из-за расставания с мужем Певица Лолита Милявская сбросила вес на фоне стресса из-за разрыва с супругом.

Политика Глава Южной Осетии заявил об усилении охраны границы с Грузией Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в среду побывал в непосредственной близости от границы с Грузией, где грузинские полицейские установили блокпост, дал поручения силовикам и заверил жителей, что охрана рубежей будет усилена, сообщила пресс-служба главы государства.

Политика Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.

Транспорт В России хотят построить новую трассу из Краснодара к Крымскому мосту Росавтодор, министерство транспорта страны и госкомпания "Автодор" не исключают шанса создания новой бесплатной скоростной трассы, которая протянется от Краснодара к Крымскому мосту.

Авто Mercedes-AMG GT S против Porsche 911 Carrera 4 GTS: дрэг-гонка Porsche 911 Carrera 4 GTS же, участвовавший в гонке, оборудован трехлитровым твин-турбо I6, способным выдавать 444 л.с. и 550 Нм крутящего момента, и имеет полный привод.

Происшествия СК назвал причину массовой утечки личных данных сотрудников РЖД По данным следствия, в результате несанкционированного проникновения в базы информационных служебных ресурсов ОАО «РЖД» неустановленные лица получили доступ к фотоизображениям и персональным данным работников.

Политика В СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными Обмена заключенными между Москвой и Киевом не состоится в пятницу, 30 августа, сообщила пресс-секретарь Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.

Происшествия Автомобиль въехал в толпу в Москве 36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".

Здоровье Массовые отставки хирургов рушат карьеры топов минздрава и депутата ГД Журналист «URA.RU» приехал в мятежную больницу, чтобы понять, что на самом деле происходит в тот момент, когда власти заявляют: хирурги отозвали заявления, конфликт улажен.

Экономика Краткосрочные перспективы «Газпрома» вызывают сомнения Выручка и EBITDA "Газпрома" оказались немного лучше ожиданий (они снизились соответственно на 2,6% г/г и на 13,0% г/г).

Общество В работе «Сбербанк Онлайн» произошел сбой Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.

Политика Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.

Общество Spotify отложил запуск в России до конца года Шведский музыкальный сервис потоковой музыки Spotify перенес запуск в России на конец года, сообщает в пятницу газета "Коммерсантъ".

Экономика Чистый убыток IRC за I полугодие вырос в 1,6 раза Чистый убыток IRC Ltd. (производитель железной руды на Дальнем Востоке) по итогам первого полугодия 2019 года составил 25,224 миллиона долларов, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (15,637 миллиона), следует из сообщения компании.

Армия и оружие Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.

Политика Meduza: казаков и ветеранов Донбасса отправят разгонять митинги Кремль хочет привлечь к разгону митингов в Москве представителей местного казачества и «Союза ветеранов Донбасса», а также активистов связанных с этими организациями, сообщает «Медуза» со ссылками на свои источники близкие к казачеству, МВД и ФСБ.

Футбол Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ Обладатель Кубка УЕФА (ныне Лига Европы) и Суперкубка УЕФА в составе петербургского "Зенита" Николас Ломбертс считает, что "сине-бело-голубым" досталась наиболее сбалансированная группа в футбольной Лиге чемпионов по итогам прошедшей в четверг жеребьевки.

Происшествия СК опубликовал ролик о протестах в Москве Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.