Политика

Вести.RuВести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов

Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает
 Bloomberg.
РБКвчера в 11:15

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Bloomberg: США задумались о взыскании с Китая имперских долгов

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Газета.Ruвчера в 11:46

США собрались потребовать от Китая императорские долги

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Газета.Ru 04:56
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Газета.Ru 06:18
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Пользователи сервиса "Сбербанк Онлайн" сообщают в пятницу о проблемах в его работе.
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Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

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РИА Новости вчера в 19:42
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Экономика

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Политика

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Ломбертс: «Зениту» досталась самая сбалансированная группа в ЛЧ

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«Яндекс» спрогнозировал рост пробок на дорогах с 1 сентября

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РИА Новости 02:32
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие отношений РФ и Белоруссии

Развитие двусторонних отношений обсудили в телефонной беседе президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
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