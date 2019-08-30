Политика
Вести.RuСША хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
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с чего всё началось
Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность потребовать от Пекина оплаты долгов, сделанных в те времена, когда страной еще правил император, сообщает Bloomberg.РБКвчера в 11:15
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:51, Вашингтон
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Происшествия
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Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома
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ТАСС вчера в 18:12
Армия и оружие
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В Киевский аэропорт Жуляны начали приезжать родственники украинцев, которые были взяты под стражу в России, сообщила советник главкома ВМС Украины Виктория Христенко, передает корреспондент РБК.
РБК 02:34
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В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик
Российская газета вчера в 08:31
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THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру вчера в 16:02
Происшествия
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Российская газета 02:23
Армия и оружие
Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море
Район проведения стрельб в Черном море был закрыт для судоходства.
РБК вчера в 23:28
Технологии
Первая в России 5G-сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
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Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
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Газета.Ru вчера в 06:33
Хоккей
Артемий Панарин: из-за водки чуть не закончил с хоккеем
Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин, подписавший рекордный для россиянина контракт в НХЛ (81,5 миллиона долларов за семь лет), дает большое интервью Владимиру Морозову — о главном трансфере в карьере, сумасшедшем предложении СКА, инвестиционной стратегии, вере в биткоин, бедном детстве, помощи старикам и любимой женщине.
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Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
В среднем, как пояснили «Известиям» в Пенсионном фонде, речь идет об увеличении пенсий примерно на 1,3 тыс. рублей в месяц.
Известия вчера в 17:02
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Просроченная задолженность россиян по кредитам выросла
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Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса вчера в 05:37
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Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Экономика
Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы
Система раздельного сбора мусора в России только создается, и 94% отходов, по данным «Гринписа», пока отправляется на свалку, а не сортируется.
РБК 00:00
Футбол
Роналду: «Надеюсь, в этот раз „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Все стараются стать сильнее, чтобы выиграть. Надеюсь, в этот раз победит «Ювентус», хотя этот турнир брать особенно тяжело.
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